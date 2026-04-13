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Новини Вимоги Трампа до членів НАТО США в НАТО
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Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії

Трамп погрожує НАТО

Президент США Дональд Трамп знову заявив про своє невдоволення тим, що НАТО, за його словами, не надало підтримки США та Ізраїлю у протистоянні з Іраном.

Про це він заявив журналістам 12 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

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Критика Трампа на адресу НАТО

Але я дуже розчарований НАТО. Вони не підтримали нас. Ми платимо трильйони доларів за НАТО, а їх не було поруч із нами. Тепер вони хочуть приєднатися, але реальної загрози вже немає", - каже він.

Водночас Трамп жорстко розкритикував держави НАТО та заявив, що підхід США до фінансування Альянсу, зокрема у контексті протидії Росії, буде "суттєво переглянуто".

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Якщо подумати, ми захищаємося від Росії. І я давно вважав це трохи безглуздим, але ми витратили на це трильйони доларів. І я думаю, що це буде дуже серйозно переглянуто", - додав він.

Він також вкотре заявив про свою "перемогу" над Іраном

"Їхні збройні сили знищені. Увесь їхній флот затонув. Ви знаєте, що 158 кораблів зникли. Їхній флот зник. Більшість їхніх мінних загороджувачів зникли", - наголосив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО намагається не стати "жертвою" війни Трампа з Іраном, - NYT

Автор: 

НАТО (7342) Трамп Дональд (9081)
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Топ коментарі
+26
Всім вже давно зрузуміло, що тобі, дегенерате, потрібно скасувати будь які протидії підорашці та допомагати їй.
Можеш навіть не шукати привід, щоб це робити.
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13.04.2026 10:48 Відповісти
+14
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13.04.2026 10:56 Відповісти
+8
ну ту вже цілком прогнозовано, трампуша послідовний
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13.04.2026 10:49 Відповісти

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