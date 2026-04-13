Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что НАТО, по его словам, не оказало поддержки США и Израилю в противостоянии с Ираном.

Об этом он заявил журналистам 12 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наFox News.

Критика Трампа в адрес НАТО

Но я очень разочарован НАТО. Они не поддержали нас. Мы платим триллионы долларов за НАТО, а их не было рядом с нами. Теперь они хотят присоединиться, но реальной угрозы уже нет", - говорит он.

В то же время Трамп жестко раскритиковал государства НАТО и заявил, что подход США к финансированию Альянса, в частности в контексте противодействия России, будет "существенно пересмотрен".

Если подумать, мы защищаемся от России. И я давно считал это немного бессмысленным, но мы потратили на это триллионы долларов. И я думаю, что это будет очень серьезно пересмотрено", - добавил он.

Он также в очередной раз заявил о своей "победе" над Ираном.

"Их вооруженные силы уничтожены. Весь их флот затонул. Вы знаете, что 158 кораблей исчезли. Их флот исчез. Большинство их минных заградителей исчезли", - подчеркнул Трамп.

