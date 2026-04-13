Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России

Трамп угрожает НАТО

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что НАТО, по его словам, не оказало поддержки США и Израилю в противостоянии с Ираном.

Об этом он заявил журналистам 12 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наFox News.

Критика Трампа в адрес НАТО

Но я очень разочарован НАТО. Они не поддержали нас. Мы платим триллионы долларов за НАТО, а их не было рядом с нами. Теперь они хотят присоединиться, но реальной угрозы уже нет", - говорит он.

В то же время Трамп жестко раскритиковал государства НАТО и заявил, что подход США к финансированию Альянса, в частности в контексте противодействия России, будет "существенно пересмотрен".

Если подумать, мы защищаемся от России. И я давно считал это немного бессмысленным, но мы потратили на это триллионы долларов. И я думаю, что это будет очень серьезно пересмотрено", - добавил он.

Он также в очередной раз заявил о своей "победе" над Ираном

"Их вооруженные силы уничтожены. Весь их флот затонул. Вы знаете, что 158 кораблей исчезли. Их флот исчез. Большинство их минных заградителей исчезли", - подчеркнул Трамп.

Топ комментарии
Всім вже давно зрузуміло, що тобі, дегенерате, потрібно скасувати будь які протидії підорашці та допомагати їй.
Можеш навіть не шукати привід, щоб це робити.
13.04.2026 10:48 Ответить
13.04.2026 10:56 Ответить
"Якщо подумати, ми захищаємося від Росії. І я давно вважав це трохи безглуздим, але ми витратили на це трильйони доларів" - і на що конкретно ти ці "трильйони" витратив, цікаво?
13.04.2026 10:57 Ответить
13.04.2026 10:48 Ответить
ну ту вже цілком прогнозовано, трампуша послідовний
13.04.2026 10:49 Ответить
НАТО - захищаємося від Росії, але мочимо арабів, персів, латиносів. Можемо ще негрів, але вони нам на*** не потрібні.
13.04.2026 10:52 Ответить
Трильйони доларів вони платять?
13.04.2026 10:55 Ответить
13.04.2026 10:56 Ответить
13.04.2026 10:57 Ответить
на червоний килим в Анкоріджі і обід для ***** .
13.04.2026 11:05 Ответить
Та коли тебе вже вгамують.
13.04.2026 10:59 Ответить
Працюй, працюй Краснов на Путіна і Натаньяху'. Вони тобі золоті подарунки зроблять.
13.04.2026 11:00 Ответить
ЦЕЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ АФЕРИСТ ,ДАВНО ПРИКУПЛЕНИЙ І КУЙЛОМ І ІЗРАЇЛЕМ.
13.04.2026 11:07 Ответить
Цікаво , як рудий мудак стане захищати ту ж Аляску , без
допомоги НАТО ?
Адже кремлівські вибл@дки заявляють про те , що Аляску потрібно
повертати ?
13.04.2026 11:01 Ответить
Виходячи - виходь, але ж цей дебіл, як #ид на гівні: туди-сюди, туди-сюди...
13.04.2026 11:05 Ответить
Президент США Дональд Трамп знову заявив про своє невдоволення тим, що НАТО, за його словами, не надало підтримки США та Ізраїлю у протистоянні з Іраном. Чмо.подивись яку підтримку надало США І ІЗРАЇЛЬ Україні у війні з окупантом рашистом...???
13.04.2026 11:06 Ответить
Та дайте йому вже скумбрії по 8 грн., хвостом вперед в горлянку, може заспокоїться!
13.04.2026 11:13 Ответить
Нато це оборона! А не напад! Коли нападав, питав в нато? Тоді свої надуті губи засунь у сраку!
Коли нато просило допомогти оборонятися від мокші, то шо воно сказало? Що це не його війна? Тоді нахіба губи дути?
Іран мав сидіти під санкціями, як і мокша! А хто продава їм комплектуючі для бомб і шахедів? Хто робив вигляд, що нічого не відбувається?
Тобто, зараз трамп пробує розбомдити все те, що 47 років надходило з америки на іран!
13.04.2026 11:20 Ответить
Не лише це. У НАТО є процедури. Ніхто не може командувати НАТО як собачкою. Для Німеччини, Франції, Англії, Італії і т.д. Трамп не шеф і не командир. Він партнер, який мусить домовлятися і прислухатися до думки партнерів. Він же постійно намагається поводити себе, як цар, яким його не визнає ніхто, окрім його придворних собачок, таких як Венс і йому подібні.
13.04.2026 12:11 Ответить
 
 