Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России
Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что НАТО, по его словам, не оказало поддержки США и Израилю в противостоянии с Ираном.
Об этом он заявил журналистам 12 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наFox News.
Критика Трампа в адрес НАТО
Но я очень разочарован НАТО. Они не поддержали нас. Мы платим триллионы долларов за НАТО, а их не было рядом с нами. Теперь они хотят присоединиться, но реальной угрозы уже нет", - говорит он.
В то же время Трамп жестко раскритиковал государства НАТО и заявил, что подход США к финансированию Альянса, в частности в контексте противодействия России, будет "существенно пересмотрен".
Если подумать, мы защищаемся от России. И я давно считал это немного бессмысленным, но мы потратили на это триллионы долларов. И я думаю, что это будет очень серьезно пересмотрено", - добавил он.
Он также в очередной раз заявил о своей "победе" над Ираном.
"Их вооруженные силы уничтожены. Весь их флот затонул. Вы знаете, что 158 кораблей исчезли. Их флот исчез. Большинство их минных заградителей исчезли", - подчеркнул Трамп.
Можеш навіть не шукати привід, щоб це робити.
допомоги НАТО ?
Адже кремлівські вибл@дки заявляють про те , що Аляску потрібно
повертати ?
Коли нато просило допомогти оборонятися від мокші, то шо воно сказало? Що це не його війна? Тоді нахіба губи дути?
Іран мав сидіти під санкціями, як і мокша! А хто продава їм комплектуючі для бомб і шахедів? Хто робив вигляд, що нічого не відбувається?
Тобто, зараз трамп пробує розбомдити все те, що 47 років надходило з америки на іран!