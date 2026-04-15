Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО: Альянс не поддержит нас в будущем
Президент США Дональд Трамп вновь высказал претензии к НАТО, заявив, что Альянс не поддержал его позицию в отношении Ирана и, по его мнению, не поддержит его и в дальнейшем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в соцсети Truth Social.
Что на этот раз говорит Трамп?
"НАТО не поддержало нас тогда и не поддержит нас и в будущем!", — жалуется он.
Как сообщалось, ранее Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России.
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Топ комментарии
+3 Іван Руний
показать весь комментарий15.04.2026 13:57 Ответить Ссылка
+3 Сластьон Олександр #550250
показать весь комментарий15.04.2026 14:02 Ответить Ссылка
+1 Николай Харченко #401460
показать весь комментарий15.04.2026 14:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мені цікаве за інше, як це одоробало з судимістю в прошлій каденції, дорвалось зараз до влади? Ну, США - демократична ж країна, здавалося б.