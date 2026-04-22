У Трампа составляют список "послушных и непослушных" стран НАТО, — Politico

Администрация Дональда Трампа составляет список "послушных и непослушных" стран НАТО, поскольку Белый дом ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать операцию США против Ирана.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Трое европейских дипломатов и чиновник Пентагона, знакомые с обсуждением, рассказали, что этот план включает обзор оборонных взносов стран-членов Альянса и их распределение по уровням.

Издание отмечает, что Трамп планирует выполнить свои угрозы союзникам, которые не следуют его пожеланиям. Также это является еще одним фактором давления на НАТО.

Politico напоминает, что похожую идею озвучил министр обороны США Пит Хагсет еще в декабре 2025 года.

"Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое благосклонность. Союзники, которые все еще не внесут свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями", — говорил тогда глава Пентагона.

Один из дипломатов сказал, что список, похоже, отражает эту концепцию.

Источники говорят, что администрация Трампа скрывает любые детали, а чиновники не дали четкого представления о том, какими могут быть поощрения или последствия.

"Похоже, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск — это один из вариантов, но это в основном наказывает США, не так ли?" — сказал один из европейских чиновников.

Одним из вариантов "наказания" может быть вывод американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую, пишет издание. В то же время такая передислокация может оказаться трудоемкой и дорогостоящей.

Что предшествовало

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.

