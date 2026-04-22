РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14072 посетителя онлайн
Новости Требования Трампа к членам НАТО
723 27

У Трампа составляют список "послушных и непослушных" стран НАТО, — Politico

Трамп хочет наказать страны НАТО и составляет список

Администрация Дональда Трампа составляет список "послушных и непослушных" стран НАТО, поскольку Белый дом ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать операцию США против Ирана.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Трое европейских дипломатов и чиновник Пентагона, знакомые с обсуждением, рассказали, что этот план включает обзор оборонных взносов стран-членов Альянса и их распределение по уровням.

Читайте также: В НАТО обвинили Россию и Китай в подрыве режима нераспространения ядерного оружия

Издание отмечает, что Трамп планирует выполнить свои угрозы союзникам, которые не следуют его пожеланиям. Также это является еще одним фактором давления на НАТО.

Politico напоминает, что похожую идею озвучил министр обороны США Пит Хагсет еще в декабре 2025 года.

"Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое благосклонность. Союзники, которые все еще не внесут свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями", — говорил тогда глава Пентагона.

Один из дипломатов сказал, что список, похоже, отражает эту концепцию.

Читайте также: Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем

Источники говорят, что администрация Трампа скрывает любые детали, а чиновники не дали четкого представления о том, какими могут быть поощрения или последствия.

"Похоже, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск — это один из вариантов, но это в основном наказывает США, не так ли?" — сказал один из европейских чиновников.

Одним из вариантов "наказания" может быть вывод американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую, пишет издание. В то же время такая передислокация может оказаться трудоемкой и дорогостоящей.

Читайте: Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО: Альянс не поддержит нас в будущем

Что предшествовало

Читайте: Выход США из Альянса маловероятен, — генсек НАТО Рютте

Автор: 

Европа (2357) НАТО (10552) США (29238) Трамп Дональд (7999)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
22.04.2026 16:31 Ответить
+2
показать весь комментарий
22.04.2026 16:29 Ответить
+1
показать весь комментарий
22.04.2026 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
краще би США вийшла з НАТО. НАТО без США виживе, та почне розвиватися
показать весь комментарий
22.04.2026 16:26 Ответить
Неслухняних карати будуть - поставлять в куток ? 😭
показать весь комментарий
22.04.2026 16:27 Ответить
Неслухів відлучать від дупи Трампа!
показать весь комментарий
22.04.2026 16:31 Ответить
Ізраїль, Південна Корея - з якого бодуна країни НАТО?
показать весь комментарий
22.04.2026 16:29 Ответить
"Он нас посчитал"!(с). Ужас...
показать весь комментарий
22.04.2026 16:30 Ответить
"Здається, у них немає дуже конкретних ідей"

1. не здається
2. откуда ж им взяться
показать весь комментарий
22.04.2026 16:30 Ответить
"Divide et impera" - класика )) і ще "десятина" з неслухняних, по старому римському праву! щоб слухняні боялись! ))
показать весь комментарий
22.04.2026 16:31 Ответить
Казнить каждого десятого(такое по древнеримскому праву) Для поднятия дисциплины.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:32 Ответить
ну да, і децимація - серед всих особо не слухняних ))
показать весь комментарий
22.04.2026 16:34 Ответить
Неслухняні країни получать ремінця і стоятимуть в кутку.А слухняні підуть в Діснейленд і получать жувачку.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:33 Ответить
А хто послухав з країн НАТО?
показать весь комментарий
22.04.2026 16:33 Ответить
NATO: "Not Action, Talk Only"
показать весь комментарий
22.04.2026 16:37 Ответить
Хороша Ідея!
Всі війска США виводимо з Єаропи і гармонійно розміщуємо в Сарнах, Прилуках, Полтаві, Павлограді і Миколайові .

Пане президенте ми тільки пвдтримкємо цю ініціативу.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:39 Ответить
Трампонутий розвалити зможе не тільки НАТО і трампостана, але й зробити Китай провідною державою. Все як наказав ху....ло, шістка сі.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:43 Ответить
"Зразкові союзники, які активізуються... отримають нашу особливу прихильність." Джерело: https://censor.net/ua/n3611849

Трамп їх чудово "відпізділить" - вони отримають право захищати американські війська, розташовані на їхній території.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:44 Ответить
чому той стрілок - промахнувся у трампа у 2024 році? всього пару см правіше, і світ був би кращим
показать весь комментарий
22.04.2026 16:46 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.04.2026 16:49 Ответить
"батя, я стараюсь"
показать весь комментарий
22.04.2026 16:48 Ответить
А ищо в смешных шапках заставить ходить, число подпись.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:49 Ответить
ДЕМЕНЦІЯ ПЕРЕМОЖЕ !!!
показать весь комментарий
22.04.2026 16:50 Ответить
НАТО треба саморозпуститися та створити нову організацію з Україною на чолі.
показать весь комментарий
22.04.2026 16:51 Ответить
Хорошо посмеялся). Назовите желающих войти в военно-политический союз, во главе с Украиной...
показать весь комментарий
22.04.2026 16:55 Ответить
Точно тих хто російською не пи₴дить.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:02 Ответить
Половину ВСУ ? Но спорить не буду).
показать весь комментарий
22.04.2026 17:03 Ответить
А це вже маніпуляція. Сперечатися не буду)
показать весь комментарий
22.04.2026 17:09 Ответить
Ой, а чего это он Германию в список внёс, если она в открытую отказал участвовать в авантюре?
Да потому что ссыкотно бочку катить на Германию, Францию и Великобританию в одном флаконе!!!
показать весь комментарий
22.04.2026 16:58 Ответить
Вангую що самою слухняною у Тромба буде Сосія і Бульбашія
показать весь комментарий
22.04.2026 17:09 Ответить
 
 