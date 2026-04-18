Выход США из Альянса маловероятен, - генсек НАТО Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает маловероятным выход США из Североатлантического альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag.
Генсек Альянса отметил, что Вашингтон остается ключевым гарантом безопасности Европы, в частности благодаря ядерному "зонтику", который, как он подчеркнул, продолжит действовать. При этом добавив: нам нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО".
"Президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование", – добавил Рютте.
Призыв к укреплению Европы
Он призвал страны Альянса активнее инвестировать в оборонную промышленность.
"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны", – добавил генсек НАТО.
Рютте подчеркнул, что в инвестициях в оборонную промышленность нет ничего плохого: "Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности".
Он также отметил, что ядерная защита Европы со стороны США не вызывает сомнений.
Got it???
Ще й здивувався, як це при трампі таке малоймовірно, а як же порадувати друга володю...
Але то просто зір підвів