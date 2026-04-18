Выход США из Альянса маловероятен, - генсек НАТО Рютте

Рютте: США не планируют выходить из НАТО, но Европа должна усилить оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает маловероятным выход США из Североатлантического альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag.

Генсек Альянса отметил, что Вашингтон остается ключевым гарантом безопасности Европы, в частности благодаря ядерному "зонтику", который, как он подчеркнул, продолжит действовать. При этом добавив: нам нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО".

"Президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование", – добавил Рютте.

Призыв к укреплению Европы

Он призвал страны Альянса активнее инвестировать в оборонную промышленность.

"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны", – добавил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что в инвестициях в оборонную промышленность нет ничего плохого: "Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности".

Он также отметил, что ядерная защита Европы со стороны США не вызывает сомнений.

безопасность Европа НАТО политика США Рютте Марк
Топ комментарии
+4
Конгрес вичікує, "Чим справа закінчиться...". Можливо,вичікують, коли він "спіткнеться" остаточно - щоб мать достатньо підстав, для імпічменту...
18.04.2026 11:43 Ответить
+3
Малоймовірний, бо законом заборонено. Але трамп такий мудак, шо буде ставити палки в колеса
18.04.2026 12:16 Ответить
+2
Конгрес має сказати - виходити чи не виходити - але його шось не чути - ні демів ні респів
18.04.2026 11:38 Ответить
Ну це не тобі вирішувати. Як скаже генератор випадкових фраз, так і буде.

Got it???
18.04.2026 11:36 Ответить
Конгрес має сказати - виходити чи не виходити - але його шось не чути - ні демів ні респів
показать весь комментарий
18.04.2026 11:38 Ответить
Конгрес вичікує, "Чим справа закінчиться...". Можливо,вичікують, коли він "спіткнеться" остаточно - щоб мать достатньо підстав, для імпічменту...
показать весь комментарий
18.04.2026 11:43 Ответить
"Трампи" приходять і йдуть - а країна і народ - залишаються... "Хотєлки" Трампа мало мають сили - головне - рішення Конгресу...
18.04.2026 11:40 Ответить
Досі він діє як тупий диктатор. Можливо все казки про США були вигадками старих совкових пердунів.
18.04.2026 12:47 Ответить
Шановному пану Рютте сидіти б у Штатах безвилазно та працювати з сенаторами/конгресменами щодо хибної політики їхнього президента, а не гадати на кавовій гущі: розвалить трампакс НАТО, чи ні. Впевнений, левова частка тих людей--притомні й усвідомлюють, у яку прірву тягне країну їх президент.
18.04.2026 11:42 Ответить
Рютте в Нато як Тонька Гуттеріш в ООН-переживає за своє корито.
18.04.2026 12:01 Ответить
Тут все залежить не від членів НАТО і їх поведінки, а від того, які пігулки прийняв на ніч/зранку Трамп !
18.04.2026 12:11 Ответить
Малоймовірний, бо законом заборонено. Але трамп такий мудак, шо буде ставити палки в колеса
показать весь комментарий
18.04.2026 12:16 Ответить
Трампу не дають спокою лаври Наполеона... Той теж був, спочатку, просто "першим консулом"... Але є "маленький нюанс" - Наполеон був молодим, і не страждав старечим ідіотизмом. Тобто, уряд бачив у ньому енергійну, талановиту особистість... Крім того, його оточували такі ж молоді генерали... А у Трампа, вся молодь - "жополизи", а не самостійні особистості...
18.04.2026 12:24 Ответить
Спочатку здалось що написано "вихід сша з Аляски - малоймовірний" .

Ще й здивувався, як це при трампі таке малоймовірно, а як же порадувати друга володю...

Але то просто зір підвів
18.04.2026 12:19 Ответить
 
 