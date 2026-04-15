Европа готовится к обороне без США: в НАТО разрабатывают альтернативный план, - WSJ

США сегодня обсудят выход из НАТО

На фоне риска выхода США из НАТО европейские страны приступили к закрытой разработке плана, призванного обеспечить их самостоятельную оборону от России без участия американских войск и гарантий безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Как отмечается, чиновники, вовлеченные в разработку этих инициатив, стремятся расширить участие европейцев в руководящих и командных структурах НАТО, а также частично взять на себя ресурсы, которые сейчас обеспечивают США.

Ключевая цель - даже в случае возможного вывода американских войск сохранить три базовых элемента:

  • сдерживание России;
  • непрерывное функционирование военных операций;
  • наличие ядерных гарантий.

В то же время эти наработки пока не имеют официального статуса и не предусматривают замену действующего Альянса.

Как сообщалось, ранее Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России.

Читайте также: Трамп уже сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем Путин, - Павел

Топ комментарии
+6
Україна має повернути ядерну зброю, якщо хоче вижити ☝️
15.04.2026 12:42 Ответить
+4
Я думаю не не зможуть а просто 450 млн не захочуть, це цифра всіх країн де вони самі себе розвалять у вічних нарадах та зустрічах.
15.04.2026 12:50 Ответить
+3
ЄНАТО треба створювати,на США не треба чекати.
15.04.2026 12:47 Ответить
і зараз найкращий час це робити, можна пояснити європейським лідерам, що це необхідно для захисту європи від русні.

15.04.2026 12:54 Ответить
1. дорого
2. складно
3. треба великі виробничі приміщення, які кацапи *********** в першу чергу
4. всі гроші всеодно скиздять чергові друзі Зєлі
15.04.2026 13:11 Ответить
Язиком хіба що. Бо " на понт" вони вже програли.
15.04.2026 12:44 Ответить
населення тільки ЄС - 450 млн.
і третя економіка світу
це без України

ви думаєте вони не зможуть себе захистити ?

.
15.04.2026 12:48 Ответить
Від кого захистити? Від дрімучої вимираючої кацапні? Не смішіть. Кацапні приблизно 80 млн. лишилось. Їх уже китайці жеруть ззаду, а ми спереду вбиваємо. Їм ще Донецьку область два роки окуповувати такими темпами. А за два роки вже в ********** нікому буде воювати, бо почнеться громадянська війна за ласі шматки ресурсів в федеральних субєктах **********...
15.04.2026 12:57 Ответить
Не думаю, що путін буде прям на весь ЄС нападати, ЄС це не суцільна картина,а по суті пазл де можна поступово вибивати деталі. Додайте до цього ще внутрішні проблеми по типу Греція Туреччина, + балтійські країни заселені рускагаварящємі і не забувайте про ісламські мальчики в трусіках.
15.04.2026 13:08 Ответить
ЄС багато невеличких країн. Може спробувати. Якщо отримає по морді відповзе. Не отримає, то буде "курочка по зьорнишку клюйот". Режим ***** вже в агонії. Головне не зупинятись (вбивати більше окупантів) і не давати ********** шансів на відновлення.
15.04.2026 13:17 Ответить
Ваші слова та по вище. Щодо агонії
15.04.2026 13:18 Ответить
Ні,бо вони величезна бюрократична машина.І ще сильно по технологіях США прогають.Вони літак нового покоління,ще навіть не погодили.І порівняйте скільки бойових літаків вся Європа випускає і скільки США.Скільки США має супутників,скільки весь ЄС.Так можна і по інших військових і технологічних показниках порівняти.
15.04.2026 12:55 Ответить
який сенс білим європейцям захищати гнилий євросовок, з ісламізацією, заміщенням населення на чурбанів та геноцидом білих? щоб що? русня обіцяє те ж саме, тобто різниці немає.
15.04.2026 12:55 Ответить
"ще так не було, щоб ніяк не було"
українська приказка.

буде відкриттям для трампа

.
15.04.2026 12:46 Ответить
Давно пора, бо з трампонутим можна тільки країни ЄС ху...лу здати, під його чергові крики про перемогу
15.04.2026 12:47 Ответить
💰Грошей немає? Євросоюз не може виплатити Києву обіцяні мільярди та просить допомоги у G7

Брюссель поки не готовий виконати свої зобов'язання перед Києвом на 90 мільярдів євро.

Тому ЄС просять країни G7 дострокові 45 млрд, щоб полегшити фінансове становище Києва до того, як будуть виділені кошти в рамках більш масштабної європейської програми.
15.04.2026 12:49 Ответить
Та куди їм поспішати? Україна ще 10 років може повоювати, сказав Саня Мережко, поки Європа буде проводити саміти, круглі столи та форуми з баварськими ковбасками та круасанами.
15.04.2026 12:57 Ответить
Європа НАРЕШТІ зрозуміла, яка страшна річ стареча деменція !!!
15.04.2026 13:01 Ответить
США нікуди не вийдуть, чи ще не хтось хто не зрозумів що брати на понт це метод Трампа.

А по друге, любий альтернативний план оборони без США що не містить пункта про єдину європейську армію, единий європейський впк, не вартий нічого взагалі
15.04.2026 13:12 Ответить
Правильно роблять! Краще продумати все заздалегіть, ніж потім бігати і думати "що робити". Окрім того політичний момент. Якщо в НАТО все буде готово до оборони без США, то при черговому приступі деменції в рудої бібізяни, коли воно знову скаже "виходжу з НАТО", то почує у відповідь "ну і киздуй". І як завжди засцить і нічого не зробить. А там дивись америкоси когось більш притомного виберуть. Гея-латіноса наприклад. Який буде боротися за збереження світової популяції метелика капустянки.
15.04.2026 13:15 Ответить
За версією потужних єврочиновників-партнерів, росія постійно програє в Україні і її становище плачевне, але треба готуватись до оборони від росії якщо США не захистить. Дивно.
15.04.2026 13:20 Ответить
Європейці як і ми тупо покладались на міжнародні договори, угоди, гарантії. А виявилось що це не працює так як мало працювати і світовий порядок вже не захищає "світовий поліцейський". Що ж тут дивного? Діагноз поставили. Далі лікування і реабілітація.
15.04.2026 13:29 Ответить
Країни ЕС продовжують фінансувати агресора, а запроваджені санкції самі ж і порушують, у березні приймали нафтопродукти з тіньогвого флоту путіна -порти Бельгії, Болгарії, Нідерландів, Італії та Кіпру.
15.04.2026 13:41 Ответить
Однажды они уже "оборонялись". Проиграли за "два тижні" одному художнику. Причем все разом.
15.04.2026 13:37 Ответить
 
 