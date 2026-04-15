Европа готовится к обороне без США: в НАТО разрабатывают альтернативный план, - WSJ
На фоне риска выхода США из НАТО европейские страны приступили к закрытой разработке плана, призванного обеспечить их самостоятельную оборону от России без участия американских войск и гарантий безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Как отмечается, чиновники, вовлеченные в разработку этих инициатив, стремятся расширить участие европейцев в руководящих и командных структурах НАТО, а также частично взять на себя ресурсы, которые сейчас обеспечивают США.
Ключевая цель - даже в случае возможного вывода американских войск сохранить три базовых элемента:
- сдерживание России;
- непрерывное функционирование военных операций;
- наличие ядерных гарантий.
В то же время эти наработки пока не имеют официального статуса и не предусматривают замену действующего Альянса.
Как сообщалось, ранее Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России.
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
2. складно
3. треба великі виробничі приміщення, які кацапи *********** в першу чергу
4. всі гроші всеодно скиздять чергові друзі Зєлі
і третя економіка світу
це без України
ви думаєте вони не зможуть себе захистити ?
українська приказка.
буде відкриттям для трампа
Брюссель поки не готовий виконати свої зобов'язання перед Києвом на 90 мільярдів євро.
Тому ЄС просять країни G7 дострокові 45 млрд, щоб полегшити фінансове становище Києва до того, як будуть виділені кошти в рамках більш масштабної європейської програми.
А по друге, любий альтернативний план оборони без США що не містить пункта про єдину європейську армію, единий європейський впк, не вартий нічого взагалі