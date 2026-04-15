Европа готовится к обороне без США: в НАТО разрабатывают альтернативный план, - WSJ

На фоне риска выхода США из НАТО европейские страны приступили к закрытой разработке плана, призванного обеспечить их самостоятельную оборону от России без участия американских войск и гарантий безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Как отмечается, чиновники, вовлеченные в разработку этих инициатив, стремятся расширить участие европейцев в руководящих и командных структурах НАТО, а также частично взять на себя ресурсы, которые сейчас обеспечивают США.

Ключевая цель - даже в случае возможного вывода американских войск сохранить три базовых элемента:

сдерживание России;

непрерывное функционирование военных операций;

наличие ядерных гарантий.

В то же время эти наработки пока не имеют официального статуса и не предусматривают замену действующего Альянса.

Как сообщалось, ранее Трамп раскритиковал НАТО и пригрозил пересмотром финансирования Альянса на противодействие России.

