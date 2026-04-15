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Новини Вимоги Трампа до членів НАТО США в НАТО
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Європа готується до оборони без США: у НАТО розробляють альтернативний план, - WSJ

США сьогодні обговорять вихід з НАТО

На тлі ризику виходу США з НАТО європейські країни розпочали непублічну підготовку плану, що має забезпечити їхню самостійну оборону від Росії без участі американських сил і безпекових гарантій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

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Деталі

Як зазначається, посадовці, залучені до розробки цих ініціатив, прагнуть розширити участь європейців у керівних і командних структурах НАТО, а також частково взяти на себе ресурси, які нині забезпечують США.

Ключова мета - навіть у разі можливого виведення американських військ зберегти три базові елементи:

  • стримування Росії;
  • безперервне функціонування військових операцій;
  • наявність ядерних гарантій.

Водночас ці напрацювання наразі не мають офіційного статусу і не передбачають заміну чинного Альянсу.

Як повідомлялося, раніше Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії.

Також читайте: Трамп вже зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж Путін, - Павел

Що передувало

Автор: 

НАТО (7344) США (26971) Євросоюз (15430)
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Топ коментарі
+8
Україна має повернути ядерну зброю, якщо хоче вижити ☝️
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15.04.2026 12:42 Відповісти
+5
Я думаю не не зможуть а просто 450 млн не захочуть, це цифра всіх країн де вони самі себе розвалять у вічних нарадах та зустрічах.
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15.04.2026 12:50 Відповісти
+3
ЄНАТО треба створювати,на США не треба чекати.
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15.04.2026 12:47 Відповісти

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