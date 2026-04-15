Європа готується до оборони без США: у НАТО розробляють альтернативний план, - WSJ
На тлі ризику виходу США з НАТО європейські країни розпочали непублічну підготовку плану, що має забезпечити їхню самостійну оборону від Росії без участі американських сил і безпекових гарантій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Як зазначається, посадовці, залучені до розробки цих ініціатив, прагнуть розширити участь європейців у керівних і командних структурах НАТО, а також частково взяти на себе ресурси, які нині забезпечують США.
Ключова мета - навіть у разі можливого виведення американських військ зберегти три базові елементи:
- стримування Росії;
- безперервне функціонування військових операцій;
- наявність ядерних гарантій.
Водночас ці напрацювання наразі не мають офіційного статусу і не передбачають заміну чинного Альянсу.
Як повідомлялося, раніше Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
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