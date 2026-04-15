Європа готується до оборони без США: у НАТО розробляють альтернативний план, - WSJ

На тлі ризику виходу США з НАТО європейські країни розпочали непублічну підготовку плану, що має забезпечити їхню самостійну оборону від Росії без участі американських сил і безпекових гарантій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

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Як зазначається, посадовці, залучені до розробки цих ініціатив, прагнуть розширити участь європейців у керівних і командних структурах НАТО, а також частково взяти на себе ресурси, які нині забезпечують США.

Ключова мета - навіть у разі можливого виведення американських військ зберегти три базові елементи:

стримування Росії;

безперервне функціонування військових операцій;

наявність ядерних гарантій.

Водночас ці напрацювання наразі не мають офіційного статусу і не передбачають заміну чинного Альянсу.

Як повідомлялося, раніше Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії.

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