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Новини США в НАТО
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Вихід США з Альянсу малоймовірний,- Генсек НАТО Рютте

Рютте: США не планують виходити з НАТО, але Європа має посилити оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає малоймовірним вихід США з Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю Welt am Sonntag.

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Генсек Альянсу зазначив, що Вашингтон залишається ключовим гарантом безпеки Європи, зокрема через ядерну "парасольку", яка, як він наголосив, продовжить діяти. При цьому додавши: нам потрібна "сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО".

"Президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування", – додав Рютте.

Заклик до посилення Європи

Та закликав країни Альянсу активніше інвестувати в оборонну промисловість.

"Це має вирішальне значення для підтримання нашої стримувальної сили та оборони", – додав генсек НАТО.

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Рютте підкреслив, що в інвестиціях в оборонну промисловість немає нічого поганого: "Скажіть своїм банкам і пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити в безпеці".

Він також зазначив, що ядерний захист Європи з боку США не викликає сумнівів.

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Автор: 

безпека (1058) Європа (2560) НАТО (7353) політика (5458) США (26994) Рютте Марк (732)
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Топ коментарі
+4
Конгрес має сказати - виходити чи не виходити - але його шось не чути - ні демів ні респів
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18.04.2026 11:38 Відповісти
+4
Шановному пану Рютте сидіти б у Штатах безвилазно та працювати з сенаторами/конгресменами щодо хибної політики їхнього президента, а не гадати на кавовій гущі: розвалить трампакс НАТО, чи ні. Впевнений, левова частка тих людей--притомні й усвідомлюють, у яку прірву тягне країну їх президент.
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18.04.2026 11:42 Відповісти
+4
Конгрес вичікує, "Чим справа закінчиться...". Можливо,вичікують, коли він "спіткнеться" остаточно - щоб мать достатньо підстав, для імпічменту...
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18.04.2026 11:43 Відповісти

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