Вихід США з Альянсу малоймовірний,- Генсек НАТО Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає малоймовірним вихід США з Північноатлантичного альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю Welt am Sonntag.
Генсек Альянсу зазначив, що Вашингтон залишається ключовим гарантом безпеки Європи, зокрема через ядерну "парасольку", яка, як він наголосив, продовжить діяти. При цьому додавши: нам потрібна "сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО".
"Президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування", – додав Рютте.
Заклик до посилення Європи
Та закликав країни Альянсу активніше інвестувати в оборонну промисловість.
"Це має вирішальне значення для підтримання нашої стримувальної сили та оборони", – додав генсек НАТО.
Рютте підкреслив, що в інвестиціях в оборонну промисловість немає нічого поганого: "Скажіть своїм банкам і пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити в безпеці".
Він також зазначив, що ядерний захист Європи з боку США не викликає сумнівів.
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