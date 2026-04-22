Разведка Нидерландов оценила подготовку РФ к войне с НАТО

Россия может быть готова к потенциальному военному столкновению со странами НАТО примерно через год после окончания войны против Украины.

Об этом говорится в ежегодном отчете разведки Нидерландов, на который ссылается Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что пока продолжаются боевые действия в Украине, полномасштабное столкновение между Россией и Альянсом остается маловероятным. В то же время в Москве уже ведется подготовка к возможным сценариям ограниченных операций против государств НАТО.

Подготовка России и риски для Европы

Аналитики разведки отмечают, что война против Украины имеет для Кремля стратегическое значение, поскольку влияет не только на территориальные вопросы, но и на сохранение политического режима и позиции России в мире.

Согласно отчету, несмотря на значительные потери, Россия продолжает восстанавливать вооруженные силы, наращивая производство вооружения, боеприпасов и расширяя личный состав. Особое внимание уделяется развитию систем противовоздушной обороны, беспилотных технологий и дальнобойного оружия.

Также в отчете отмечается, что РФ активизирует гибридные операции в Европе, в частности информационное влияние, диверсии и шпионскую деятельность. После временного спада в 2024 году такие действия вновь усиливаются.

Читайте также: Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем

Усиление напряженности в регионе НАТО

Отдельно подчеркивается, что страны Балтии и Северной Европы уже фиксируют признаки возможных провокаций со стороны России. Среди сценариев рассматриваются информационные кампании, инциденты с дронами и попытки проверки реакции Альянса.

В этом контексте упоминаются и риски для отдельных регионов, в частности Сувалкского коридора и Балтийского моря, где Россия может пытаться создавать напряжение с помощью гибридных инструментов.

Аналитики отмечают, что на фоне ослабления систем контроля над вооружениями и развития новых технологий уровень угроз безопасности для Европы постепенно растет.

Недавно мы писали, что Европейский Союз намерен смоделировать, как он будет реагировать в случае нападения на одну из стран-членов блока. Для этого в следующем месяце проведут "настольные" учения.

Читайте также: У Трампа составляют список "послушных и непослушных" стран НАТО, — Politico