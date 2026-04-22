Разведка Нидерландов оценила подготовку РФ к войне с НАТО
Россия может быть готова к потенциальному военному столкновению со странами НАТО примерно через год после окончания войны против Украины.
Об этом говорится в ежегодном отчете разведки Нидерландов, на который ссылается Цензор.НЕТ.
В документе отмечается, что пока продолжаются боевые действия в Украине, полномасштабное столкновение между Россией и Альянсом остается маловероятным. В то же время в Москве уже ведется подготовка к возможным сценариям ограниченных операций против государств НАТО.
Подготовка России и риски для Европы
Аналитики разведки отмечают, что война против Украины имеет для Кремля стратегическое значение, поскольку влияет не только на территориальные вопросы, но и на сохранение политического режима и позиции России в мире.
Согласно отчету, несмотря на значительные потери, Россия продолжает восстанавливать вооруженные силы, наращивая производство вооружения, боеприпасов и расширяя личный состав. Особое внимание уделяется развитию систем противовоздушной обороны, беспилотных технологий и дальнобойного оружия.
Также в отчете отмечается, что РФ активизирует гибридные операции в Европе, в частности информационное влияние, диверсии и шпионскую деятельность. После временного спада в 2024 году такие действия вновь усиливаются.
Усиление напряженности в регионе НАТО
Отдельно подчеркивается, что страны Балтии и Северной Европы уже фиксируют признаки возможных провокаций со стороны России. Среди сценариев рассматриваются информационные кампании, инциденты с дронами и попытки проверки реакции Альянса.
В этом контексте упоминаются и риски для отдельных регионов, в частности Сувалкского коридора и Балтийского моря, где Россия может пытаться создавать напряжение с помощью гибридных инструментов.
Аналитики отмечают, что на фоне ослабления систем контроля над вооружениями и развития новых технологий уровень угроз безопасности для Европы постепенно растет.
