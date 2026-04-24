США розглядають запрошення Путіна на саміт G20

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися у грудні в Маямі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі газети The Washington Post з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Водночас сам Трамп заявив, що особисто ще не надсилав запрошення Путіну, але не виключає такої можливості. За його словами, участь Пітна мала б позитивний ефект для обговорення міжнародних питань.

Позиція Трампа щодо участі Путіна

Під час брифінгу в Овальному кабінеті президент США зазначив, що не запрошував Путіна на саміт, однак допускає його приїзд.

"Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, мабуть, було б дуже корисно", – зазначив Трамп.

За інформацією джерел, Росія вже отримала офіційне запрошення від американської сторони взяти участь у саміті на найвищому рівні.

Остаточне рішення щодо складу делегації Москва планує ухвалити ближче до дати проведення заходу.

Контекст і попередні заяви

Раніше Трамп неодноразово висловлювався на користь участі світових лідерів, зокрема Путіна та голови Китаю Сі Цзіньпіна, у міжнародних форумах.

Минулого року він заявляв, що не заперечує проти їхньої присутності навіть у статусі спостерігачів. За його словами, це могло б сприяти діалогу та обговоренню ключових глобальних питань.

  • Саміт G20 у Маямі запланований на грудень і має стати одним із головних міжнародних заходів року, де обговорюватимуть економічну ситуацію, безпекові виклики та співпрацю між країнами.

Доживіть ще до грудня, старі їбаньки!
24.04.2026 01:34 Відповісти
Маю надію на те , що не доживуть 😡
24.04.2026 01:48 Відповісти
а марскіє котікі будуть розстилати червону доріжку?
24.04.2026 01:37 Відповісти
Краснов з куратором Прутіним, обидва п$дофіли відвідають острів Епштейна. Буде червона доріжка для шефа. Тепер це обов'язкова програма в США.
24.04.2026 01:39 Відповісти
Рудий, можеш запросити ÷уйла до себе і зробити собі з ним селфі на фоні статуї Свободи ! Буде ваше тріо неперевершене !
24.04.2026 02:06 Відповісти
******* позор.
24.04.2026 02:14 Відповісти
ПША - Педофільські Штати Америки
24.04.2026 02:20 Відповісти
І Епштейн пророк бога Краснова.
24.04.2026 02:39 Відповісти
 
 