Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном: Усі козирі - у США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Про це повідомляє Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Усі козирі у США

Трамп заявив, що американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, оскільки у США "всі козирі" у конфлікті з Іраном. Він додав, що іранці можуть зателефонувати до Сполучених Штатів в будь-який час.

"Я нещодавно сказав своїм людям, коли вони готувалися до вильоту: Ні, ви не летітимете туди 18 годин. У нас усі козирі. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не здійснюватимете 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти про ніщо", – сказав Трамп.

Арагчі залишив Пакистан

Також стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже покинув столицю Пакистану Ісламабад після суботніх переговорів із прем'єр-міністром країни.

Перемовини США й Ірану

  • Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відправляє своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі 25-26 квітня.
  • Напередодні медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.
  • Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

Я так розумію всі діли з Трампом потрібно робити за картярським столом. Йому так звичніше.
25.04.2026 20:10 Відповісти
Посміховисько світове.
25.04.2026 20:17 Відповісти
Таке відчуття, що той Трамп сам з собою в карти грає і про козирі розповідає собі, дивний дід...
25.04.2026 20:14 Відповісти
Трампу оголосять імпічмент через глобальну економічну кризу, або просто пристрелять як скажену тварину.
25.04.2026 20:14 Відповісти
більше схоже на те що він відбуде свій термін і імпічмент йому не загрожує. 🤔
25.04.2026 20:17 Відповісти
Трамп не виграв війну з Іраном, лузерів не пробачають!
25.04.2026 20:25 Відповісти
Так. Але от що він робитиме потім - хіба що Богу відомо...
25.04.2026 21:02 Відповісти
Не раджу сідати за один стіл з шулером та визнаним судом шахраєм.
25.04.2026 20:16 Відповісти
Подивись що значить термін trump
25.04.2026 20:27 Відповісти
Трам доводить, що взагалі для життя достатньо навчитись грати у карти та складати угоди.
25.04.2026 20:37 Відповісти
Маразмеску... Лідор переговорної майстерності..
25.04.2026 20:11 Відповісти
🤡🤡🤡
25.04.2026 20:12 Відповісти
Шулер, яки в тебе козирі?
25.04.2026 20:15 Відповісти
Всі люди як люди,один я як Бог.Трамп англійською-козир.
25.04.2026 20:19 Відповісти
Йолоп звичайний, американський (Antarctica vulgaris, Americana)!
25.04.2026 20:16 Відповісти
Кто не в курсі, фамілія Трамп перекладаєтся як "козир". Тож у нього вони завжди є.
25.04.2026 20:17 Відповісти
рижик вже заявив, що Фолкленди потрібно повернуть аргентинцям..
25.04.2026 20:17 Відповісти
Ша што діди ваівалі!!! І бабушка Тетчєр..
25.04.2026 20:22 Відповісти
те шо зараз править британією-точно не Тетчер
25.04.2026 20:53 Відповісти
Дивно що не забажав половину острова за посередництво.
25.04.2026 20:26 Відповісти
Посміховисько світове.
25.04.2026 20:17 Відповісти
Щось його козирі б'ються шітками, навіть, іншої масті!
25.04.2026 20:18 Відповісти
Нах вони там потрібні - в мене й без посильних - в рукаві одні козирі
25.04.2026 20:28 Відповісти
у кого є долари, то їх потрібно потихеньку скидати - по ходу США в керівництві якого цей божевільний скоро настане кердик
25.04.2026 20:30 Відповісти
По моєму, це ж тієї ж опери, як у Рудого проганяли Дерьмака. Ми офіційні особи, а Портрет раз за разом присилає свого завгоспа.
25.04.2026 20:31 Відповісти
Дурімар, дуріє
25.04.2026 20:32 Відповісти
гастролі Біби і Боби адміністратором цирку відміняються. Гроші за квитки на виставу цирк не повертає.
25.04.2026 20:43 Відповісти
Болік і Льолік вже не ті...
25.04.2026 20:53 Відповісти
Як цей козирний ідіот ******!!!
25.04.2026 20:54 Відповісти
 
 