Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном: Усі козирі - у США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Про це повідомляє Fox News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Усі козирі у США

Трамп заявив, що американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, оскільки у США "всі козирі" у конфлікті з Іраном. Він додав, що іранці можуть зателефонувати до Сполучених Штатів в будь-який час.

"Я нещодавно сказав своїм людям, коли вони готувалися до вильоту: Ні, ви не летітимете туди 18 годин. У нас усі козирі. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не здійснюватимете 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти про ніщо", – сказав Трамп.

Арагчі залишив Пакистан

Також стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже покинув столицю Пакистану Ісламабад після суботніх переговорів із прем'єр-міністром країни.

Перемовини США й Ірану