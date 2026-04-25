Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном: Усі козирі - у США
Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.
Про це повідомляє Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Усі козирі у США
Трамп заявив, що американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, оскільки у США "всі козирі" у конфлікті з Іраном. Він додав, що іранці можуть зателефонувати до Сполучених Штатів в будь-який час.
"Я нещодавно сказав своїм людям, коли вони готувалися до вильоту: Ні, ви не летітимете туди 18 годин. У нас усі козирі. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не здійснюватимете 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти про ніщо", – сказав Трамп.
Арагчі залишив Пакистан
Також стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже покинув столицю Пакистану Ісламабад після суботніх переговорів із прем'єр-міністром країни.
Перемовини США й Ірану
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відправляє своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі 25-26 квітня.
- Напередодні медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.
- Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.
