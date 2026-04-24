Трамп відправляє спецпосланців Віткоффа та Кушнера на мирні переговори з Іраном, - CNN

Президент США Дональд Трамп відправляє своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі 25-26 квітня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох представників адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У столиці Пакистану Ісламабаді 25-26 квітня може пройти другий раунд переговорів представників США та Ірану.

Представниками від Вашингтона будуть Стів Віткофф і Девід Кушнер. Віцепрезидент США Джей Ді Венс на цьому етапі переговорів присутнім не буде, повідомили джерела телеканалу. Однак Венс може поїхати до Ісламабаду, якщо переговори між США та Іраном просуватимуться успішно.

Як зазначається, Арагчі замінить спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, якого Білий дім розцінює як очільника іранської делегації.

Кушнер і Віткофф вже кілька місяців працюють з іранськими чиновниками над можливою угодою щодо ядерних запасів Тегерана.

Перемовини США й Ірану

Раніше сьогодні медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

