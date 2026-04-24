Трамп відправляє спецпосланців Віткоффа та Кушнера на мирні переговори з Іраном, - CNN

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер

Президент США Дональд Трамп відправляє своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі 25-26 квітня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох представників адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У столиці Пакистану Ісламабаді 25-26 квітня може пройти другий раунд переговорів представників США та Ірану.

Представниками від Вашингтона будуть Стів Віткофф і Девід Кушнер. Віцепрезидент США Джей Ді Венс на цьому етапі переговорів присутнім не буде, повідомили джерела телеканалу. Однак Венс може поїхати до Ісламабаду, якщо переговори між США та Іраном просуватимуться успішно.

Як зазначається, Арагчі замінить спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, якого Білий дім розцінює як очільника іранської делегації.

Кушнер і Віткофф вже кілька місяців працюють з іранськими чиновниками над можливою угодою щодо ядерних запасів Тегерана.

  • Раніше сьогодні медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.
  • Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

+1
Тобто окрім цих двох довбой@бів відправляти на будь-які переговори будь з ким у трампона немає кого. Розпад та деградація.
24.04.2026 20:07 Відповісти
а буде пряма трансляція скетчів від "Білого" і "Рудого"?
24.04.2026 20:06 Відповісти
Тобто окрім цих двох довбой@бів відправляти на будь-які переговори будь з ким у трампона немає кого. Розпад та деградація.
24.04.2026 20:07 Відповісти
Який юридичний статус що одного, що другого?

"Ріелтор" і "зятьок"?
24.04.2026 20:07 Відповісти
Аятоли не ідіоти і добре це розуміють
24.04.2026 20:29 Відповісти
О,сладкая парочка Вітьок і зятьок-снова в дєлє...
24.04.2026 20:10 Відповісти
Два специ мчать на переговори - які мають таке відношення до дипломатії як морська свинка до моря
24.04.2026 20:13 Відповісти
Ти там сидиш - нігуя не ****** - тільки гривою махаєш - це про них
24.04.2026 20:29 Відповісти
"************* дєсант"
24.04.2026 20:16 Відповісти
Саме так: зять - нєхій взять та верблюже пальто.
24.04.2026 20:35 Відповісти
Опять этих гомосеков тупых послал.Иран вроде послал их нах...А оно опять.Та эту парочку больше волнует как нефть залонговать или зашортить на биржах,перед "прогоном" рыжего пахана...Ему и таблетки наверное не дают поэтому,чтобы он понеадекватнее выглядел и пугал да путал весь мир,а придворная шушера обогощалась,ставками и игрой на товарных биржах на сотни миллионов
24.04.2026 20:18 Відповісти
Оооо,ці зараз напереговарюють! Спеціалісти з переговорів! Бобчинський і Добчинський...
24.04.2026 20:23 Відповісти
Вітьок і Зятьок.
24.04.2026 20:24 Відповісти
24.04.2026 20:25 Відповісти
практика неодноразових переговорів з Україною і 3,14дерацією вказує на те, що "переговорам "трампздєц".або як каже "зегавара" "переговори зайшли(самі) в "глухий якийсь кут"
24.04.2026 20:30 Відповісти
Опять направил своего корешав вместо компетентных людей и снова будет выглядеть как клоун из-за того что витя под себя сходит.
24.04.2026 20:30 Відповісти
Ремейк "жив- був трамп" Шо,опять?
24.04.2026 20:31 Відповісти
Ці лохи завалили все, що можна. Так що в Ірані їх зустрінуть відповідно до репутації.
24.04.2026 20:31 Відповісти
Я була б дуже вдячна місцевим терористам , якби цих двох взяли у заручники та відрубали їм голови, щоб інші боялись.
24.04.2026 20:32 Відповісти
Згадався колись популярний мем, де були Біба і Боба.
24.04.2026 20:35 Відповісти
Гаплик переговорам
24.04.2026 20:37 Відповісти
іранці вже цього дурня відверто тролять. Ось такий відос вони виклали на офіційному акаунті свого консульства у Х:

https://streamable.com/rvawj0
24.04.2026 20:37 Відповісти
Эти два клоуна затычки к любой дупе. Многостаночники и к куйлу ездят, и в Европу, и на Ближний Восток… наверное умные ребята? Хотя видимо не без этих ребят, уговоривших Трампа, началась американская помощь Израилю в Иране. Да видимо не зря западные СМИ пишут влиятельности американо еврейского олигархата во всем мире.
24.04.2026 20:38 Відповісти
Вітьок і зятьок, біба і боба, льолік і болік)
24.04.2026 20:38 Відповісти
 
 