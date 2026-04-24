США витратили понад 1000 ракет Tomahawk і до 2000 ракет ППО з початку війни в Ірані, - WSJ

З початку операції в Ірану, США використали понад 1 000 далекобійних ракет Tomahawk та від 1 500 до 2 000 ракет протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання  The Wall Street Journal.

За даними американських посадовців, серед застосованих боєприпасів - перехоплювачі систем THAAD, Patriot та Standard Missile. Такий рівень витрат, за їхніми словами, вже викликає занепокоєння щодо виснаження запасів.

Представники адміністрації США зазначають, що повне відновлення використаних боєприпасів може зайняти до шести років. Це, у свою чергу, стало причиною внутрішніх дискусій щодо можливого коригування військових планів, зокрема у разі сценарію захисту Тайваню.

Водночас американські чиновники підкреслюють, що наразі немає ознак неминучого конфлікту з Китаєм. Вони також відзначають, що Пекін готується до міжнародних переговорів, а китайське військове керівництво проходить внутрішні кадрові зміни.

Попри це, у разі виникнення масштабного конфлікту США можуть зіткнутися з дефіцитом високоточних боєприпасів у короткостроковій перспективі, що потенційно підвищує ризики для американських сил.

Водночас частина посадовців в адміністрації вважає, що ситуацію можна покращити за рахунок інвестицій у оборонну промисловість і розширення виробництва менш дорогих видів озброєння.

США та Ізраїль з кінця лютого 2026 року проводять масштабну військову операцію під назвою "Епічна лють", яка спрямована на повну ліквідацію іранської ядерної програми та зміну чинного політичного режиму в Тегерані. Кампанія розпочалася з масованих ракетно-бомбових ударів, унаслідок яких у перші ж дні було нейтралізовано вище керівництво країни, включаючи аятолу Хаменеї, та значну частину командування Корпусу вартових ісламської революції. Основний акцент союзники роблять на знищенні підземних заводів зі збагачення урану, складів балістичних ракет та систем протиповітряної оборони, що вже завдало економіці Ірану збитків на сотні мільярдів доларів.

На сьогодні ситуація перебуває у стані критичної напруги через блокаду Ормузької протоки, яку іранські сили намагаються утримувати для дестабілізації світового енергетичного ринку. Адміністрація Трампа відповідає на це жорстким ультиматумом: або повне ядерне роззброєння та відновлення судноплавства, або перехід до ударів по критичній цивільній інфраструктурі, включаючи нафтові термінали та енергомережі. Хоча на папері діють певні домовленості про припинення вогню, Сполучені Штати продовжують посилювати свою морську присутність у регіоні, готуючись до остаточного примусу Тегерана до капітуляції.

Жлоби та падальники. Ця 1000, вчасно надана ЗСУ, давно переломила б хід війни з Парашею на нашу користь.
ти краще напиши де " власні томагавки" проїпала держава? А чужі гроші рахувати можно і не знаючи арихметики.
Трамп же ясно сказав, що все для того, щоб розблокувати протоку, яка до цього була відкрита.
24.04.2026 10:37 Відповісти
ти краще напиши де " власні томагавки" проїпала держава? А чужі гроші рахувати можно і не знаючи арихметики.
24.04.2026 10:40
24.04.2026 10:40 Відповісти
Ти справді вважаєш що країна з 300 млдр ввп здатна створити і виробляти тисячами томагавки?
24.04.2026 11:01
24.04.2026 11:01 Відповісти
За даними МВФ ВВП України у 2026 році оцінюється приблизно у $225,3 млрд. Майже як у Естонії.
24.04.2026 11:18
24.04.2026 11:18 Відповісти
фламінги де, зольдате ? )
24.04.2026 11:00 Відповісти
Після стількох РАКЕТНИХ атак США, віце-президент венс сидить на ЦИРЛАХ під дверима, із зятьком і вітькофф, щоб його прийняли в Ірані на розмову?!?!?
Велич США, просрана банкротами ….
24.04.2026 11:23
Велич США, просрана банкротами ….
24.04.2026 11:23 Відповісти
Трамп же ясно сказав, що все для того, щоб розблокувати протоку, яка до цього була відкрита.
24.04.2026 10:39
24.04.2026 10:39 Відповісти
гуляй, рваніна, на всє дєньгі.
24.04.2026 10:39 Відповісти
Зрозуміло чому у них все закінчилося. Енштейн вас попереджав, що будете воювати камінням і палицями, тому що був хорошим математиком.
24.04.2026 10:42
24.04.2026 10:42 Відповісти
сначала прочитал Епштейн)))
24.04.2026 11:02 Відповісти
Два сини одного народу, які багато знали. Одного за знання прославили, іншого задушили в камері.
24.04.2026 11:26
24.04.2026 11:26 Відповісти
А міг би продати Україні і через короткий проміжок часу, з впевненнестю і по-факту, заявив би "Я закінчив війну"
24.04.2026 10:44
24.04.2026 10:44 Відповісти
можливо

але агент пуйла Краснов так не вчинить ..як і агент пуйла Оманська Гнида
24.04.2026 11:03 Відповісти
Мумія і Копчений теж нічого не дали.
24.04.2026 11:11
24.04.2026 11:11 Відповісти
Емоційне рішення у приступі маразму = епічний пшик
24.04.2026 10:58
24.04.2026 10:58 Відповісти
Як там в пісні.....гуляю на сваі..
24.04.2026 11:01
24.04.2026 11:01
 
 