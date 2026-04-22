Цензор.НЕТ
США витратили майже половину запасів ракет Patriot у війні з Іраном, - CSIS

Запаси ракет до patriot в США

Американські військові вже витратили близько половини наявних запасів ракет-перехоплювачів, призначених для систем ППО Patriot.

Про це йдеться в новій оцінці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Скільки ракет вже витрачено?

За оцінкою експертів, США мали у власних запасах - до початку війни проти Ірану - 2 330 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Вони вважають, що Сполучені Штати у війні проти Ірану вже використали від 1 060 до 1 430 ракет-перехоплювачів.

Зазначається, що вартість однієї такої ракети становить 3,9 мільйона доларів США, а час доставки від виробника для поповнення запасів - 42 місяці.

Оскільки ще 18 країн використовують ракети-перехоплювачі для Patriot, ці ракети мають великий попит.

Близько половини річного виробництва таких ракет іде на поповнення запасів цих союзників та партнерів.

Patriot для України

Україна також є одним з основних користувачів ракет для Patriot - вона отримала їх понад 600 від США та інших союзників протягом війни проти Росії.

Американська компанія Lockheed Martin планує збільшити до 2000 щорічне виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE до 2030 року - порівняно з нинішніми 600.

Доки це збільшення виробництва не стане можливим, Сполучені Штати зіткнуться з вибором щодо розподілу виробництва для задоволення попиту всіх сторін.

По мухам з дробовика, звичайно закінчаться, дябелки...
22.04.2026 09:31 Відповісти
Якщо так, то Китай просто сміється, над могутністю трампостана
22.04.2026 09:33 Відповісти
таке враженя ,шо зброю військова індустрія , більше не виготовляє ...Для кого цей бред ?! ... ...
22.04.2026 09:33 Відповісти
Не зброю, а протиракети Петріот. А США,які їх виробляють не можуть задовільнити попит в світі. Оце реальний бред. Тобто маячня.
22.04.2026 09:39 Відповісти
Тому що довбой@би.
22.04.2026 09:36 Відповісти
Тобто, армія США вже не перша у світі !?
22.04.2026 09:36 Відповісти
Перша....В Голлівуді.
22.04.2026 09:40 Відповісти
А я от згадую голудівку... ой, вибачте, голодівку (нестачу продуктів) на авіаносцях.
Цікаво, вони там ще канібалізмом не займаються?
22.04.2026 09:48 Відповісти
Була перша у світі за бюджетом - коли весь буджет йде на зарплату на на будівництво одного авіаносця за десять років...
22.04.2026 11:06 Відповісти
Оце дебілоїди а якби ви воювали 12років (як Україна) то вас "ідіотів" можна "брати без жодного пострілу" УБЕРІТЬ дебіла трампа,іначе-ви 200
22.04.2026 09:40 Відповісти
Тобто, США, спостерігаючи за 4 роками війни в Україні та бачачи, що зараз все вирішують безпілотники, не зробили жодних висновків і втрутилися в країну, яка винайшла шахідів, застосовуючи ту саму тактику, що й раніше.

У країну, де більшість складів і пускових установок розташовані в горах, і вирішили, що всі розбіжаться після сотні запущених томагавків.

План геніальний, як і все, що робив Трамп
22.04.2026 09:45 Відповісти
"Галавокруженіє ат успєхав" у Венесуелі остаточно засліпило старого рудого самодура й нарциса.
22.04.2026 09:50 Відповісти
Це та сама пробелема "ціпеніння" та "небажання бачити реальність" - як у бувшої росіїї ліліпутіна.
На великих дорогих військових цяцьках - типу кораблів, підводних човнів, літаків, танків, крилатих ракет - можна просити багато грошей та багато грошей красти...
... на маленьких дронах такий фокус не пройде.
Для чого мільярдні бюджети, якщо на війні не потрібні авіаносці та танки?
22.04.2026 11:09 Відповісти
Нас здається це мало не стосуватится, бо за сім років правління Голобородька і сотні мільярлдів доларів США і евро допомоги давно давали можливість створити свої системи ППО. Але не для цього Голобородько отримав булаву, йому головне стати доларним мільярдером і такими ж зробити своє оточення. Прикладом є міндичі, цукермани, баканови, чернишови, юзіки, шефіри та інші "патріоти" України. А потім заявити у відосі, що у всьому винні США, бо не дали ракети.
22.04.2026 09:52 Відповісти
ТРІШКИ БІЛЬШЕ 1 місяця НА ГРЕБАНИЙ ІРАН....і США уже ВСЕ. Хто там вірить в їх "гарантії"?)
22.04.2026 10:04 Відповісти
У мене питання. Що вони постачають Україні, якщо через тиждень війни в Ірані, Америці "на відновлення треба роки"?
22.04.2026 10:15 Відповісти
Читай уважно - за всі роки війни вони передали Україні втричі менше ракет аніж витратили за тиждень у Ірані. Україні американці в основному постачали обіцянки-цяцянки , розпочинаючи з часу підписання будапештського папірця . Янкі не захотіли передати Україні навіть списані снаряди , які у США просто утилізують , витративши на це чергові мільярди .
22.04.2026 10:24 Відповісти
Я їх розумію. Який сенс передавати всю свою зброю, якщо в Україні вона все одно закінчиться через тиждень. Думають у китайців мільярд дронів за пів-гроша. Не пропадуть.
22.04.2026 10:30 Відповісти
Якщо чесно , то я не зрозумів ходу твоїх думок - як в Україні може за тиждень закінчитися "вся зброя США " якщо за чотири роки ми витратили втричі менше аніж американці за тиждень ? Ти заплутався поміж китайським мільярдом дронів та ложкою американських поставок .
22.04.2026 10:39 Відповісти
Економія. Стріляти американською зброєю раз на півроку. Ви ж бачите в новинах.
22.04.2026 10:47 Відповісти
Економія то гарна риса характеру , марнотраство ото погано , це у новинах про іран я якраз і бачу ((
22.04.2026 14:23 Відповісти
Відповідаю на ваше питання "Що вони постачають Україні, якщо через тиждень війни в Ірані, Америці "на відновлення треба роки"?"

Вони постачали якийсь час тому дорогущі і рідкісні ракети перехоплювачі (а саме модифікацію PAC-3) для використання по їх призначенню - щоб збивати кацапські балістичні ракети.

І саме тому, що американці, на відміну від нас, вистріляли (бо багаті і розумні) тисячі цих ракет по "горобцям" - по шахедам (тобто забивали цвяхи мікроскопом, бо могли) - ось саме тому "Америці на відновлення треба роки".

Сподіваюсь, ви отримали відповідь на свою відповідь. Бо схоже ви людина справедлива і розумна, і коли задавали це ваше ваше питання, ви просто цього не знали.
22.04.2026 12:07 Відповісти
От хто точно деградував за останні роки, так це США. Особливо процес прискорився з другим приходом до влади ідіота Трампа.
Забивати цвяхи електронним мікроскопом може тільки повний ідіот.
22.04.2026 10:34 Відповісти
Китай дивиться на цих вояк, та по-тихеньку готується до візиту у Тайвань.
22.04.2026 10:43 Відповісти
Мені здається інші народи не такі як білі психи.
22.04.2026 10:52 Відповісти
очень погано....
22.04.2026 10:46 Відповісти
если задаться вопросом, "Кому это выгодно?", то получим:
1. Врагам США, в т.ч. кремлевским террористам.
2. Американским производителям ракет для ППО.
22.04.2026 11:12 Відповісти
Головне,щоб не витратили запаси м'ячів для гольфу!!!
22.04.2026 11:20 Відповісти
Поки Lockheed Martin буде монополістом, нічого не зміниться. Дефіцит буде таким самим, а може навіть і більше. Потрібна альтернатива - не дуже дорога і така, що може вироблятися у великих кількостях. Також бажано, щоб виробників було більше. Зараз протибалістику виробляють США, Італія/Франція, Південна Корея, Ізраїль, іран, росія, китай,
22.04.2026 11:34 Відповісти
Перша по витратам на оборонку ще не означає ,що армія буде першою. Є така штука як співвідношення ціни \ якості+ефективності. По цьому параметру Китай найкращий у сфері виробництва, а якщо такий критерій застосувати до армій , то армія США буде десь сильно внизу. Ціни на зброю, ********** в раз 10 дорожчі за аналоги в іранах\китаях\рашках, ще й всі витрати на оборону в основному на утримання безліч баз по світу, на ПРО угробили напевно вже трильйони за останні 30 років - а щита нема, далі бояться путіна, ина і любого в кого є хоч пару ядерних бомб
22.04.2026 11:39 Відповісти
Тромб прийняв Америку і Байдена могутньою зверхдержавою, зі зброєю і впливом, а залишить голою, босою, згвалтованою і всю в боргах. Зразу видно що рижий многоходовочнік вчився в одній і тій же кремлівській школі що і кремлівський Окурок
22.04.2026 11:42 Відповісти
в одній команді КВК із нашим недотирком
22.04.2026 12:34 Відповісти
 
 