США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot в войне с Ираном, - CSIS

Американские военные уже израсходовали около половины имеющихся запасов ракет-перехватчиков, предназначенных для систем ПВО Patriot.

Об этом говорится в новой оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сколько ракет уже израсходовано?

По оценке экспертов, США имели в своих запасах - до начала войны против Ирана - 2 330 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Они считают, что Соединенные Штаты в войне против Ирана уже использовали от 1 060 до 1 430 ракет-перехватчиков.

Отмечается, что стоимость одной такой ракеты составляет 3,9 миллиона долларов США, а срок доставки от производителя для пополнения запасов - 42 месяца.

Поскольку еще 18 стран используют ракеты-перехватчики для Patriot, эти ракеты пользуются большим спросом.

Около половины годового производства таких ракет идет на пополнение запасов этих союзников и партнеров.

Patriot для Украины

Украина также является одним из основных пользователей ракет для Patriot - она получила более 600 штук от США и других союзников в ходе войны против России.

Американская компания Lockheed Martin планирует увеличить годовое производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE до 2000 штук к 2030 году - по сравнению с нынешними 600.

Пока это увеличение производства не станет возможным, Соединенные Штаты столкнутся с выбором относительно распределения производства для удовлетворения спроса всех сторон.