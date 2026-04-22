США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot в войне с Ираном, - CSIS
Американские военные уже израсходовали около половины имеющихся запасов ракет-перехватчиков, предназначенных для систем ПВО Patriot.
Об этом говорится в новой оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Сколько ракет уже израсходовано?
По оценке экспертов, США имели в своих запасах - до начала войны против Ирана - 2 330 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.
Они считают, что Соединенные Штаты в войне против Ирана уже использовали от 1 060 до 1 430 ракет-перехватчиков.
Отмечается, что стоимость одной такой ракеты составляет 3,9 миллиона долларов США, а срок доставки от производителя для пополнения запасов - 42 месяца.
Поскольку еще 18 стран используют ракеты-перехватчики для Patriot, эти ракеты пользуются большим спросом.
Около половины годового производства таких ракет идет на пополнение запасов этих союзников и партнеров.
Patriot для Украины
Украина также является одним из основных пользователей ракет для Patriot - она получила более 600 штук от США и других союзников в ходе войны против России.
Американская компания Lockheed Martin планирует увеличить годовое производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE до 2000 штук к 2030 году - по сравнению с нынешними 600.
Пока это увеличение производства не станет возможным, Соединенные Штаты столкнутся с выбором относительно распределения производства для удовлетворения спроса всех сторон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
голудівку... ой, вибачте, голодівку (нестачу продуктів) на авіаносцях.
Цікаво, вони там ще канібалізмом не займаються?
У країну, де більшість складів і пускових установок розташовані в горах, і вирішили, що всі розбіжаться після сотні запущених томагавків.
План геніальний, як і все, що робив Трамп