США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot в войне с Ираном, - CSIS

Запасы ракет Patriot в США

Американские военные уже израсходовали около половины имеющихся запасов ракет-перехватчиков, предназначенных для систем ПВО Patriot.

Об этом говорится в новой оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Сколько ракет уже израсходовано?

По оценке экспертов, США имели в своих запасах - до начала войны против Ирана - 2 330 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Они считают, что Соединенные Штаты в войне против Ирана уже использовали от 1 060 до 1 430 ракет-перехватчиков.

Отмечается, что стоимость одной такой ракеты составляет 3,9 миллиона долларов США, а срок доставки от производителя для пополнения запасов - 42 месяца.

Поскольку еще 18 стран используют ракеты-перехватчики для Patriot, эти ракеты пользуются большим спросом.

Около половины годового производства таких ракет идет на пополнение запасов этих союзников и партнеров.

Patriot для Украины

Украина также является одним из основных пользователей ракет для Patriot - она получила более 600 штук от США и других союзников в ходе войны против России.

Американская компания Lockheed Martin планирует увеличить годовое производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE до 2000 штук к 2030 году - по сравнению с нынешними 600.

Пока это увеличение производства не станет возможным, Соединенные Штаты столкнутся с выбором относительно распределения производства для удовлетворения спроса всех сторон.

По мухам з дробовика, звичайно закінчаться, дябелки...
22.04.2026 09:31 Ответить
Якщо так, то Китай просто сміється, над могутністю трампостана
22.04.2026 09:33 Ответить
таке враженя ,шо зброю військова індустрія , більше не виготовляє ...Для кого цей бред ?! ... ...
22.04.2026 09:33 Ответить
Не зброю, а протиракети Петріот. А США,які їх виробляють не можуть задовільнити попит в світі. Оце реальний бред. Тобто маячня.
22.04.2026 09:39 Ответить
Тому що довбой@би.
22.04.2026 09:36 Ответить
Тобто, армія США вже не перша у світі !?
22.04.2026 09:36 Ответить
Перша....В Голлівуді.
22.04.2026 09:40 Ответить
А я от згадую голудівку... ой, вибачте, голодівку (нестачу продуктів) на авіаносцях.
Цікаво, вони там ще канібалізмом не займаються?
22.04.2026 09:48 Ответить
Оце дебілоїди а якби ви воювали 12років (як Україна) то вас "ідіотів" можна "брати без жодного пострілу" УБЕРІТЬ дебіла трампа,іначе-ви 200
22.04.2026 09:40 Ответить
Тобто, США, спостерігаючи за 4 роками війни в Україні та бачачи, що зараз все вирішують безпілотники, не зробили жодних висновків і втрутилися в країну, яка винайшла шахідів, застосовуючи ту саму тактику, що й раніше.

У країну, де більшість складів і пускових установок розташовані в горах, і вирішили, що всі розбіжаться після сотні запущених томагавків.

План геніальний, як і все, що робив Трамп
22.04.2026 09:45 Ответить
"Галавокруженіє ат успєхав" у Венесуелі остаточно засліпило старого рудого самодура й нарциса.
22.04.2026 09:50 Ответить
Нас здається це мало не стосуватится, бо за сім років правління Голобородька і сотні мільярлдів доларів США і евро допомоги давно давали можливість створити свої системи ППО. Але не для цього Голобородько отримав булаву, йому головне стати доларним мільярдером і такими ж зробити своє оточення. Прикладом є міндичі, цукермани, баканови, чернишови, юзіки, шефіри та інші "патріоти" України. А потім заявити у відосі, що у всьому винні США, бо не дали ракети.
22.04.2026 09:52 Ответить
ТРІШКИ БІЛЬШЕ 1 місяця НА ГРЕБАНИЙ ІРАН....і США уже ВСЕ. Хто там вірить в їх "гарантії"?)
22.04.2026 10:04 Ответить
 
 