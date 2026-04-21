США майже вичерпали запаси ключових ракет у війні проти Ірану, на відновлення треба роки, - CNN

США

Американські збройні сили значно виснажили запаси своїх основних ракет під час війни з Іраном, що створило ризик вичерпання боєприпасів у найближчій перспективі в разі виникнення нового конфлікту за кілька років.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Ризик для Вашингтона

За словами обізнаних співрозмовників видання, за останні сім тижнів війни США витратили щонайменше 45% запасів високоточних ракет, 50% перехоплювачів системи THAAD та майже 50% ракет для ППО Patriot.

  • Крім того, США витратили приблизно 30% ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет JASSM і близько 20% ракет SM-3 і SM-6.

Ці цифри практично збігаються з секретними даними Пентагону про запаси США, а новий аналіз Центру стратегічних і міжнародних досліджень підтверджує невтішну картину, пише CNN.

Чи готові США до нового конфлікту?

Згідно з оцінками, для поповнення цих запасів знадобиться від трьох до п’яти років, навіть за умови збільшення виробничих потужностей.

Водночас у короткостроковій перспективі США ще мають достатньо бомб і ракет для ведення бойових дій проти Ірану, однак, на думку аналітиків, цих запасів вже недостатньо для конфлікту з рівноцінним супротивником, таким як Китай.

У Пентагоні водночас заявляють, що американські військові мають достатньо ресурсів для виконання своїх завдань.

"З моменту вступу президента Трампа на посаду ми провели низку успішних операцій у різних бойових командуваннях, одночасно забезпечуючи, щоб американські збройні сили мали потужний арсенал можливостей для захисту нашого народу та наших інтересів", - зазначив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Тобто всієї потужності США вистачило на 10 днів війни? При тому що Росія наносить по нам ракетні удари четвертий рік поспіль? Послав нам Бог союзничків...
22.04.2026 00:07 Відповісти
США-это как Майк Тайсон в лучшие его годы...Кто выдерживал первые два раунда против него и не падал...почти всегда потом выигрывал и Майк выглядел совершенно не очень в поздних раундах...Так и тут.
21.04.2026 23:51 Відповісти
Китай може сміло забирати Тайвань, а Кон Чен Ий забирати південну корею. Рижа паперова качка їм покаже тільки свою голу обісрану сраку
22.04.2026 00:40 Відповісти
А як там Ізраїль?
21.04.2026 23:47 Відповісти
Ізраель рано чи пізно - буде стертий з карти світу ядерним ударом. Думаю, це не викликає ні у кого якихось сумнівів. Війна в Україні якраз і слугує для створення демографічних передумов заселення сюди народу із Близького Сходу.
22.04.2026 00:06 Відповісти
Та звісно, ізраїльтяни просто мріють жити в найбіднішій країні Європи яка до того ж межує зі спонсорами хамасу/хезболи.
А США то мабуть просто міф, всі євреї поїдуть не туди, а сидіти під шахедами.
В деяких малоросіянських антисемітів надто роздуте его.
22.04.2026 00:16 Відповісти
Дуже дрібно берете: за поребриком теж ними все схвачено і Україна - це лише дрібний епізод в їх стратегії.
22.04.2026 00:19 Відповісти
80 років будувати кров'ю і потом рай в пустелі щоб в фіналі знову їхати світ за очі.
Дуже хитрий план.
Мабуть ніхто не переоцінює підступи хитрих сіоністів більше ніж гої.
22.04.2026 01:27 Відповісти
Можеш назвати хоч одне прізвище відомого малоросіянського антисеміта?
22.04.2026 00:21 Відповісти
Можу. Назви своє.
22.04.2026 01:28 Відповісти
Не для того вони виїжджали на історичну батьківщину з СССР, щоб повертатися назад в Україну.
Хоча, є одне місце де їх чекають - в Сибірскому Біробіджані... Там правда теплого моря немає, але снігу зимою витсачає.
22.04.2026 00:17 Відповісти
Взагалі то вони виїздили туди звідки пішли свого часу не за своєю волею . Для мільйонів українців це сьогодні повторюється , а не у біблейські часи . Чи ти народженим у Маріуполі , Бердянську ,Луганську , Донецьку,Мелітополі ........ теж запропонуєш перебратися на соловки ,де їх кацапи зачекалися ?
22.04.2026 01:05 Відповісти
Ще один свідок ядерного шантажу знайшовся (( Не замахаєшся Ізраїль ядерною зброєю стирати , особливо коли впевнений на 200% , що у відповідь точно прилетить те саме і не один раз, при цьому цілком можливо що навіть не у відповідь ,а як превентивний удар під час твоєї підготовки до його нанесення ? ((
22.04.2026 00:58 Відповісти
Технології розвиваються дуже швидко і з часом стане апріорі неможливим перекрити доступ до таких технологій для терористичних режимів, тим більше, якщо за такими режимами стоять потуги типу Китаю. Треба з цим змиритися і сприйняти це як данність: Ізраель, просто, об'єктивно, рано чи пізно приречений програти війну проти сотень міліонів представників ісламського світу.
22.04.2026 01:17 Відповісти
З розвитком технологій виявилося, що сусідам Ізраїлю економічно доцільніше будувати з ним добросусідські стосунки аніж точити на євреїв зуба .Дуже патетично звучить фраза про "сотні мільйонів представників ісламу, що готові віддати Аллахові душу тільки б знищити ту нещасну територію розміром з Одещину " , перестань ти фінансувати хамасівських та їм схожих бандюків і за пару місяців вони самі розбіжаться. Щодо "об'єктивної приреченості" , то Ізраїль це не раз уже проходив , просто поцікався звідки пішло слово Масада , історія ніби не на її користь склалася , але сьогодні ти кусаєш лікті і репетуєш, що євреї правлять світом , прикинь, ті євреї , яких римляни так "круто" перемогли .
22.04.2026 01:34 Відповісти
Ізраель це вже давно зрозумів і готує собі запасний вихід. Відтак на пострадянському просторі в його словянській складовій (Україна, Білорусія та прилеглих до них територій РФ ) протягом останніх 30-35 років планомірно реалізується стратегія депопуляції територій і їх зачищення від автохтонного словянського населення і покищо ця стратегія реалізується максимально ефективно, що показують статистичні дані по демографії зазначених країн за останні 35 років. Решта територій РФ буде планомірно відсічена і передана під контроль Китаю. Не хочеться в це вірити, але до цього ніхто не хотів вірити і в можливість масштабної війни на знищення, яка нині триває в Україні. При цьому нинішня війна - це лише один із проектів-каталізаторів в рамках цієї стратегії.
22.04.2026 01:29 Відповісти
Дивися щоб тебе не стерли.
22.04.2026 06:10 Відповісти
ГРЕЙТ АГЕЙН. А взагалі я так бачу що ще 2-3 роки і НАТО = Україна + Болгарія.

Голандія і Німеччина дрони не збивають, Угорщина "мишка", Франція готова завжди підстелитись, США хватило на 1 місяць проти Ірану
21.04.2026 23:50 Відповісти
В кращі роки Майка Тайсона (80-і) він не мав поразок, а його опоненти тільки іноді доживали до фіналу на своїх двох.
Ваша аналогія максимально всрата.
22.04.2026 00:17 Відповісти
Власне це не новина.
Війна що триває більше двох днів - не має переможців.
Всякі там порівняння сьогодення з подіями 1940-х років - відірвані від реальності.
В 40-ві роки населення було набагато меньше, зброя менш вбивча, поширення інформації більш повільне... і тд. і тп.
22.04.2026 00:25 Відповісти
"Війна що триває більше двох днів - не має переможців"

Новий рівень марічкосвіту
22.04.2026 01:02 Відповісти
ось і виявився весь провал стратегії путіна, треба було планувати операцію Київ не за 3 а за 2 дні
22.04.2026 02:22 Відповісти
"Війна що триває більше двох днів - не має переможців." .... Тобто дві світових закінчилися внічию ? ((
22.04.2026 01:09 Відповісти
99.99 всіх війн в історії, мабуть
22.04.2026 01:31 Відповісти
Навіть не зрозумів у чому була нічия , невже у сплаті репарацій ?
22.04.2026 01:48 Відповісти
Коли чекати поразку США в цій війні?
21.04.2026 23:52 Відповісти
Когда примешь таблетки...Не хочу с тобой разговаривать..ты меня заманал уже сегодня.Иди спи.
21.04.2026 23:56 Відповісти
Дивно. Чіплявся ти, а заманав я. Але для тебе це занадто для розуміння. Пропоную зібрати всі мої сьогодняшні дописи в один величезний сексуальний файл та запхати їх собі в сраку. Побалдєєш знову, чмо недолуге.
22.04.2026 00:02 Відповісти
И опять за жопы...И опять хамство...оскорбления...Миш,ты бы не позорился прилюдно...Поверь,после твоих сегодняшних постов,многие окончательно узнали что ты не только петух,но и стукач...вот последним,ты меня реально удивил.Мой прадед,в 30-е годы,вытер в селе на полевых работах бритву о газету...о рыло Иосифа Виссарионыча..специально,но какая то тварь увидела и донесла...деду впаяли 7 лет и отвезли на Урал...где он и сидел...поэтому на таких уродов петушиных как ты,у меня отвращение на уровне генов...Вали спать в свой курятник уже кукарек недоделаный
22.04.2026 00:11 Відповісти
Доволі скоро, це поразка і є. Режим не впав. Наземної операції не буде. Пролив закритий. Афганістан 2.0 в сутності.
22.04.2026 00:03 Відповісти
Ти проспав ту поразку , вона вже доконаний факт, просто можуть акту капітуляції США не підписувати відкрито , обійдуться таємним протоколом.
22.04.2026 01:12 Відповісти
це не критично. В запасі ще є гегсет з обов'язковими молитовними вечорами для пентагонівських генералів.
21.04.2026 23:53 Відповісти
Як кажуть мої тато - «Здуру можно і хєр зламати»
21.04.2026 23:53 Відповісти
Тобто? До блазня в нас союзниками були не США?
22.04.2026 00:56 Відповісти
Вони витратили лише половину найменшого запасу з найдорожчих ракет - найновіших високоточок та ППО. ФАБами та снарядами вони там можуть років зо 20 ще полірувать. При тому ні на які військові рейки ніхто навіть не збирається переходить витрачаючи увесь бюджет на збільшення виробництва у декілька разів, максимум на 5-10%. Ну от якщо Китай нападе, то доведеться то робит.
А якби таку кількість передали нам від рашиської нафтової та військової промисловості за ті ж 10 днів вже б взагалі нічого не залишилось.
22.04.2026 01:07 Відповісти
"Ну от якщо Китай нападе, то доведеться то робит." Якщо китай нападе, то доведеться янкі у китаю відсмоктати , звісно якщо не захочуть "попасти в рай , відправивши китайців у пекло ".
22.04.2026 01:15 Відповісти
США вже вигравали війну проти азіатів які хотіли кинути їм виклик але відставали в технологіях і обсягу ВВП. Так у самураїв хоча б бойовий дух був.
22.04.2026 01:33 Відповісти
США зразка 2026 року трішки не ті що у 1945 були , гамбургеровірус зробив свою справу . Ну а щодо азіатів , то я щось не побачив перемоги американців у В'єтнамі , та й корейська паралель не з доброї волі янкі з'явилася на карті...... не ті тепер янкі , не ті , ось ракети закінчилися , а з автоматами на суходолі щось не поспішають американці побігати , задишка гамбургерна дається в знаки ((
22.04.2026 01:44 Відповісти
США Садама винесли за місяць і це при тому що Ірак з Іраном воювали 8 років так і не виявивши переможця. Зараз у США дилема чи варто ввязуватись у війну яку вони очевидно виграють, але можуть профукати Тайвань.
22.04.2026 02:29 Відповісти
вони вже програли цю війну
22.04.2026 02:39 Відповісти
Згадай но скільки країн входило до коаліції що "винесла за місяць Ірак "? . До речі , Іран з цього зробив правильні висновки для себе , а от американці навпаки - ухопили зірку з неба , присвоївши собі лаври переможця . Чого варті американці показав не Ірак , а Афганістан , з якого янкі драпали , кидаючи озброєння та залишаючи на поталу талібам тих, хто їм свого часу допомагав та співпрацював з окупаційними військами. Зараз у США не дилема, а проблема - як після того як вони обісралися у Ірані, звідти драпонути так, щоб світ не побачив як з американських холош щось рудувате скапує (((
22.04.2026 02:42 Відповісти
Бо ти дебіл. До речі, у Вьетнамі вьетгонконговці не виграли жодної битви.
22.04.2026 06:12 Відповісти
Тобто ти, дебіле, вважаєш що американці у В'єтнамі виграли війну і саме тому країну розділили навпіл так само як нині вони пропонують зробити з Україною ? Тебе знатно ковбасить , узькоізичний ))
22.04.2026 09:46 Відповісти
"Рижа паперова качка ..." "Язик Езопа?" (с) С.Слєпаков
https://www.youtube.com/watch?v=A5eAGtPgAg0
22.04.2026 01:19 Відповісти
Дайте вгадаю, і в них ракет на два три тижні?
22.04.2026 00:40 Відповісти
Тайвань уже все понял.

Интеграция с материковым Китаем единственный выход.
22.04.2026 00:46 Відповісти
Де про це офіційно повідомлено ? ((
22.04.2026 01:17 Відповісти
Ви так пишете ніби якщо перша і "друга" армії світу пообсерались рідненьким проти заздалегідь слабших суперників, то третя покаже клас)))
22.04.2026 01:38 Відповісти
там все по-другому. около трети китайцев тайваньских работает на материковом китае.
тайвань уже все поняла, когда завод по производству чипов стали строить в америке, сша подстраховывается что на случай войны, чтобы не остаться без чипов.
никто не хочет быть еще одной Украиной, чтобы ослаблять страну в разы сильнее за счет своего населения и экономики.
22.04.2026 01:54 Відповісти
В мене кішку звуть Урсула, я її Урсятиною кличу. Це ж не про неї?
22.04.2026 01:39 Відповісти
тепер зрозуміло, чому піндоси не давали нам зброю. Паперовий тигр, це саме сша. Як вони зібралися бути на равних з росією і китаєм? це пояснюює, чому трамп стеле доріжки путіну.
22.04.2026 02:35 Відповісти
А що в Китаю і москалів є? Москалі весь запас витратили,стріляючи по Україні.Весь,розумієте?А в китайців на морях авіації практично немає.
22.04.2026 08:14 Відповісти
СНН це лівацька помийка, плюс перед виборами в конгрес в хід іде все

Але саме смішне це українсики що раптово дістали кацапські методички по антиамериканізму.
22.04.2026 06:14 Відповісти
То нема озброєння, то воно є, то знову нема... Забрехалися і всіх запутали... Озброєння це те, про що публічно ніхто ніколи правду не скаже.
22.04.2026 07:06 Відповісти
За словами обізнаних співрозмовників видання

Такі самі неназвані посадовці вже за роки,стільки дурні про українеську війну наговорили,що капець.США найбільше витратили бомб,а бомб в США сотні тисяч.Вони Ізраїдю незождавно передали 15 тисяч.І взагалі,ті ж москалі,весь запас по Україні ракет витратили.Одразу з конвеєра виходять і вистрілюються.
22.04.2026 08:11 Відповісти
І ще,виробникам вигідно,щоб ракети витрачалися,бо тоді працює впк.
22.04.2026 08:12 Відповісти
Тупе.Руде. Лайно
22.04.2026 09:18 Відповісти
в СNN працює Арестович 100%
22.04.2026 10:40 Відповісти
Смішно ...
22.04.2026 11:13 Відповісти
 
 