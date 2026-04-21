США майже вичерпали запаси ключових ракет у війні проти Ірану, на відновлення треба роки, - CNN
Американські збройні сили значно виснажили запаси своїх основних ракет під час війни з Іраном, що створило ризик вичерпання боєприпасів у найближчій перспективі в разі виникнення нового конфлікту за кілька років.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Ризик для Вашингтона
За словами обізнаних співрозмовників видання, за останні сім тижнів війни США витратили щонайменше 45% запасів високоточних ракет, 50% перехоплювачів системи THAAD та майже 50% ракет для ППО Patriot.
- Крім того, США витратили приблизно 30% ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет JASSM і близько 20% ракет SM-3 і SM-6.
Ці цифри практично збігаються з секретними даними Пентагону про запаси США, а новий аналіз Центру стратегічних і міжнародних досліджень підтверджує невтішну картину, пише CNN.
Чи готові США до нового конфлікту?
Згідно з оцінками, для поповнення цих запасів знадобиться від трьох до п’яти років, навіть за умови збільшення виробничих потужностей.
Водночас у короткостроковій перспективі США ще мають достатньо бомб і ракет для ведення бойових дій проти Ірану, однак, на думку аналітиків, цих запасів вже недостатньо для конфлікту з рівноцінним супротивником, таким як Китай.
У Пентагоні водночас заявляють, що американські військові мають достатньо ресурсів для виконання своїх завдань.
"З моменту вступу президента Трампа на посаду ми провели низку успішних операцій у різних бойових командуваннях, одночасно забезпечуючи, щоб американські збройні сили мали потужний арсенал можливостей для захисту нашого народу та наших інтересів", - зазначив головний речник Пентагону Шон Парнелл.
А США то мабуть просто міф, всі євреї поїдуть не туди, а сидіти під шахедами.
В деяких малоросіянських антисемітів надто роздуте его.
Дуже хитрий план.
Мабуть ніхто не переоцінює підступи хитрих сіоністів більше ніж гої.
Хоча, є одне місце де їх чекають - в Сибірскому Біробіджані... Там правда теплого моря немає, але снігу зимою витсачає.
Голандія і Німеччина дрони не збивають, Угорщина "мишка", Франція готова завжди підстелитись, США хватило на 1 місяць проти Ірану
Ваша аналогія максимально всрата.
Війна що триває більше двох днів - не має переможців.
Всякі там порівняння сьогодення з подіями 1940-х років - відірвані від реальності.
В 40-ві роки населення було набагато меньше, зброя менш вбивча, поширення інформації більш повільне... і тд. і тп.
Новий рівень марічкосвіту
А якби таку кількість передали нам від рашиської нафтової та військової промисловості за ті ж 10 днів вже б взагалі нічого не залишилось.
Але саме смішне це українсики що раптово дістали кацапські методички по антиамериканізму.
Такі самі неназвані посадовці вже за роки,стільки дурні про українеську війну наговорили,що капець.США найбільше витратили бомб,а бомб в США сотні тисяч.Вони Ізраїдю незождавно передали 15 тисяч.І взагалі,ті ж москалі,весь запас по Україні ракет витратили.Одразу з конвеєра виходять і вистрілюються.