США майже вичерпали запаси ключових ракет у війні проти Ірану, на відновлення треба роки, - CNN

Американські збройні сили значно виснажили запаси своїх основних ракет під час війни з Іраном, що створило ризик вичерпання боєприпасів у найближчій перспективі в разі виникнення нового конфлікту за кілька років.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Ризик для Вашингтона

За словами обізнаних співрозмовників видання, за останні сім тижнів війни США витратили щонайменше 45% запасів високоточних ракет, 50% перехоплювачів системи THAAD та майже 50% ракет для ППО Patriot.

Крім того, США витратили приблизно 30% ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет JASSM і близько 20% ракет SM-3 і SM-6.

Ці цифри практично збігаються з секретними даними Пентагону про запаси США, а новий аналіз Центру стратегічних і міжнародних досліджень підтверджує невтішну картину, пише CNN.

Чи готові США до нового конфлікту?

Згідно з оцінками, для поповнення цих запасів знадобиться від трьох до п’яти років, навіть за умови збільшення виробничих потужностей.

Водночас у короткостроковій перспективі США ще мають достатньо бомб і ракет для ведення бойових дій проти Ірану, однак, на думку аналітиків, цих запасів вже недостатньо для конфлікту з рівноцінним супротивником, таким як Китай.

У Пентагоні водночас заявляють, що американські військові мають достатньо ресурсів для виконання своїх завдань.

"З моменту вступу президента Трампа на посаду ми провели низку успішних операцій у різних бойових командуваннях, одночасно забезпечуючи, щоб американські збройні сили мали потужний арсенал можливостей для захисту нашого народу та наших інтересів", - зазначив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

