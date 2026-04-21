США почти исчерпали запасы ключевых ракет в войне против Ирана, на восстановление уйдут годы, — CNN

Американские вооруженные силы значительно истощили запасы своих основных ракет во время войны с Ираном, что создало риск исчерпания боеприпасов в ближайшей перспективе в случае возникновения нового конфликта через несколько лет.

Об этом сообщает CNN.

Риск для Вашингтона

По словам осведомленных собеседников издания, за последние семь недель войны США израсходовали не менее 45% запасов высокоточных ракет, 50% перехватчиков системы THAAD и почти 50% ракет для ПВО Patriot.

Кроме того, США израсходовали примерно 30% ракет Tomahawk, более 20% дальнобойных ракет JASSM и около 20% ракет SM-3 и SM-6.

Эти цифры практически совпадают с секретными данными Пентагона о запасах США, а новый анализ Центра стратегических и международных исследований подтверждает неутешительную картину, пишет CNN.

Готовы ли США к новому конфликту?

Согласно оценкам, для пополнения этих запасов потребуется от трех до пяти лет, даже при условии увеличения производственных мощностей.

В то же время в краткосрочной перспективе у США еще достаточно бомб и ракет для ведения боевых действий против Ирана, однако, по мнению аналитиков, этих запасов уже недостаточно для конфликта с равноценным противником, таким как Китай.

В Пентагоне при этом заявляют, что у американских военных достаточно ресурсов для выполнения своих задач.

"С момента вступления президента Трампа в должность мы провели ряд успешных операций в различных боевых командованиях, одновременно обеспечивая, чтобы американские вооруженные силы имели мощный арсенал возможностей для защиты нашего народа и наших интересов", — отметил главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

