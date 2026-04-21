США почти исчерпали запасы ключевых ракет в войне против Ирана, на восстановление уйдут годы, — CNN

США

Американские вооруженные силы значительно истощили запасы своих основных ракет во время войны с Ираном, что создало риск исчерпания боеприпасов в ближайшей перспективе в случае возникновения нового конфликта через несколько лет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Риск для Вашингтона

По словам осведомленных собеседников издания, за последние семь недель войны США израсходовали не менее 45% запасов высокоточных ракет, 50% перехватчиков системы THAAD и почти 50% ракет для ПВО Patriot.

  • Кроме того, США израсходовали примерно 30% ракет Tomahawk, более 20% дальнобойных ракет JASSM и около 20% ракет SM-3 и SM-6.

Эти цифры практически совпадают с секретными данными Пентагона о запасах США, а новый анализ Центра стратегических и международных исследований подтверждает неутешительную картину, пишет CNN.

Готовы ли США к новому конфликту?

Согласно оценкам, для пополнения этих запасов потребуется от трех до пяти лет, даже при условии увеличения производственных мощностей.

В то же время в краткосрочной перспективе у США еще достаточно бомб и ракет для ведения боевых действий против Ирана, однако, по мнению аналитиков, этих запасов уже недостаточно для конфликта с равноценным противником, таким как Китай.

В Пентагоне при этом заявляют, что у американских военных достаточно ресурсов для выполнения своих задач.

"С момента вступления президента Трампа в должность мы провели ряд успешных операций в различных боевых командованиях, одновременно обеспечивая, чтобы американские вооруженные силы имели мощный арсенал возможностей для защиты нашего народа и наших интересов", — отметил главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

А як там Ізраїль?
21.04.2026 23:47 Ответить
Ізраель рано чи пізно - буде стертий з карти світу ядерним ударом. Думаю, це не викликає ні у кого якихось сумнівів. Війна в Україні якраз і слугує для створення демографічних передумов заселення сюди народу із Близького Сходу.
22.04.2026 00:06 Ответить
отака ми ната...
21.04.2026 23:49 Ответить
ГРЕЙТ АГЕЙН. А взагалі я так бачу що ще 2-3 роки і НАТО = Україна + Болгарія.

Голандія і Німеччина дрони не збивають, Угорщина "мишка", Франція готова завжди підстелитись, США хватило на 1 місяць проти Ірану
21.04.2026 23:50 Ответить
США-это как Майк Тайсон в лучшие его годы...Кто выдерживал первые два раунда против него и не падал...почти всегда потом выигрывал и Майк выглядел совершенно не очень в поздних раундах...Так и тут.
21.04.2026 23:51 Ответить
Коли чекати поразку США в цій війні?
21.04.2026 23:52 Ответить
Когда примешь таблетки...Не хочу с тобой разговаривать..ты меня заманал уже сегодня.Иди спи.
21.04.2026 23:56 Ответить
Дивно. Чіплявся ти, а заманав я. Але для тебе це занадто для розуміння. Пропоную зібрати всі мої сьогодняшні дописи в один величезний сексуальний файл та запхати їх собі в сраку. Побалдєєш знову, чмо недолуге.
22.04.2026 00:02 Ответить
И опять за жопы...И опять хамство...оскорбления...Миш,ты бы не позорился прилюдно...Поверь,после твоих сегодняшних постов,многие окончательно узнали что ты не только петух,но и стукач...вот последним,ты меня реально удивил.Мой прадед,в 30-е годы,вытер в селе на полевых работах бритву о газету...о рыло Иосифа Виссарионыча..специально,но какая то тварь увидела и донесла...деду впаяли 7 лет и отвезли на Урал...где он и сидел...поэтому на таких уродов петушиных как ты,у меня отвращение на уровне генов...Вали спать в свой курятник уже кукарек недоделаный
22.04.2026 00:11 Ответить
Доволі скоро, це поразка і є. Режим не впав. Наземної операції не буде. Пролив закритий. Афганістан 2.0 в сутності.
22.04.2026 00:03 Ответить
це не критично. В запасі ще є гегсет з обов'язковими молитовними вечорами для пентагонівських генералів.
21.04.2026 23:53 Ответить
Як кажуть мої тато - «Здуру можно і хєр зламати»
21.04.2026 23:53 Ответить
Тобто всієї потужності США вистачило на 10 днів війни? При тому що Росія наносить по нам ракетні удари четвертий рік поспіль? Послав нам Бог союзничків...
22.04.2026 00:07 Ответить
 
 