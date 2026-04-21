США почти исчерпали запасы ключевых ракет в войне против Ирана, на восстановление уйдут годы, — CNN
Американские вооруженные силы значительно истощили запасы своих основных ракет во время войны с Ираном, что создало риск исчерпания боеприпасов в ближайшей перспективе в случае возникновения нового конфликта через несколько лет.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Риск для Вашингтона
По словам осведомленных собеседников издания, за последние семь недель войны США израсходовали не менее 45% запасов высокоточных ракет, 50% перехватчиков системы THAAD и почти 50% ракет для ПВО Patriot.
- Кроме того, США израсходовали примерно 30% ракет Tomahawk, более 20% дальнобойных ракет JASSM и около 20% ракет SM-3 и SM-6.
Эти цифры практически совпадают с секретными данными Пентагона о запасах США, а новый анализ Центра стратегических и международных исследований подтверждает неутешительную картину, пишет CNN.
Готовы ли США к новому конфликту?
Согласно оценкам, для пополнения этих запасов потребуется от трех до пяти лет, даже при условии увеличения производственных мощностей.
В то же время в краткосрочной перспективе у США еще достаточно бомб и ракет для ведения боевых действий против Ирана, однако, по мнению аналитиков, этих запасов уже недостаточно для конфликта с равноценным противником, таким как Китай.
В Пентагоне при этом заявляют, что у американских военных достаточно ресурсов для выполнения своих задач.
"С момента вступления президента Трампа в должность мы провели ряд успешных операций в различных боевых командованиях, одновременно обеспечивая, чтобы американские вооруженные силы имели мощный арсенал возможностей для защиты нашего народа и наших интересов", — отметил главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голандія і Німеччина дрони не збивають, Угорщина "мишка", Франція готова завжди підстелитись, США хватило на 1 місяць проти Ірану