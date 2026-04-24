США израсходовали более 1 000 ракет Tomahawk и до 2 000 ракет ПВО с начала войны в Иране, - WSJ

С начала операции в Иране США применили более 1 000 дальнобойных ракет "Томагавк" и от 1 500 до 2 000 ракет противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, среди примененных боеприпасов — перехватчики систем THAAD, Patriot и Standard Missile. Такой уровень расходов, по их словам, уже вызывает беспокойство по поводу истощения запасов.

Представители администрации США отмечают, что полное восстановление использованных боеприпасов может занять до шести лет. Это, в свою очередь, стало причиной внутренних дискуссий о возможной корректировке военных планов, в частности в случае сценария защиты Тайваня.

В то же время американские чиновники подчеркивают, что пока нет признаков неизбежного конфликта с Китаем. Они также отмечают, что Пекин готовится к международным переговорам, а китайское военное руководство претерпевает внутренние кадровые изменения.

Несмотря на это, в случае возникновения масштабного конфликта США могут столкнуться с дефицитом высокоточных боеприпасов в краткосрочной перспективе, что потенциально повышает риски для американских сил.

В то же время часть чиновников в администрации считает, что ситуацию можно улучшить за счет инвестиций в оборонную промышленность и расширения производства менее дорогих видов вооружения.

Операция США в Иране

США и Израиль с конца февраля 2026 года проводят масштабную военную операцию под названием "Эпическая ярость", направленную на полную ликвидацию иранской ядерной программы и смену действующего политического режима в Тегеране. Кампания началась с массированных ракетно-бомбовых ударов, в результате которых в первые же дни было нейтрализовано высшее руководство страны, включая аятоллу Хаменеи, и значительную часть командования Корпуса стражей исламской революции. Основной акцент союзники делают на уничтожении подземных заводов по обогащению урана, складов баллистических ракет и систем противовоздушной обороны, что уже нанесло экономике Ирана ущерб в сотни миллиардов долларов.

На сегодняшний день ситуация находится в состоянии критической напряженности из-за блокады Ормузского пролива, которую иранские силы пытаются удерживать для дестабилизации мирового энергетического рынка. Администрация Трампа отвечает на это жестким ультиматумом: либо полное ядерное разоружение и возобновление судоходства, либо переход к ударам по критической гражданской инфраструктуре, включая нефтяные терминалы и энергосети. Хотя на бумаге действуют определенные договоренности о прекращении огня, Соединенные Штаты продолжают усиливать свое морское присутствие в регионе, готовясь к окончательному принуждению Тегерана к капитуляции.

