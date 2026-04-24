США израсходовали более 1 000 ракет Tomahawk и до 2 000 ракет ПВО с начала войны в Иране, - WSJ

США израсходовали тысячи ракет в войне с Ираном

С начала операции в Иране США применили более 1 000 дальнобойных ракет "Томагавк" и от 1 500 до 2 000 ракет противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, среди примененных боеприпасов — перехватчики систем THAAD, Patriot и Standard Missile. Такой уровень расходов, по их словам, уже вызывает беспокойство по поводу истощения запасов.

Представители администрации США отмечают, что полное восстановление использованных боеприпасов может занять до шести лет. Это, в свою очередь, стало причиной внутренних дискуссий о возможной корректировке военных планов, в частности в случае сценария защиты Тайваня.

В то же время американские чиновники подчеркивают, что пока нет признаков неизбежного конфликта с Китаем. Они также отмечают, что Пекин готовится к международным переговорам, а китайское военное руководство претерпевает внутренние кадровые изменения.

Несмотря на это, в случае возникновения масштабного конфликта США могут столкнуться с дефицитом высокоточных боеприпасов в краткосрочной перспективе, что потенциально повышает риски для американских сил.

В то же время часть чиновников в администрации считает, что ситуацию можно улучшить за счет инвестиций в оборонную промышленность и расширения производства менее дорогих видов вооружения.

Операция США в Иране

США и Израиль с конца февраля 2026 года проводят масштабную военную операцию под названием "Эпическая ярость", направленную на полную ликвидацию иранской ядерной программы и смену действующего политического режима в Тегеране. Кампания началась с массированных ракетно-бомбовых ударов, в результате которых в первые же дни было нейтрализовано высшее руководство страны, включая аятоллу Хаменеи, и значительную часть командования Корпуса стражей исламской революции. Основной акцент союзники делают на уничтожении подземных заводов по обогащению урана, складов баллистических ракет и систем противовоздушной обороны, что уже нанесло экономике Ирана ущерб в сотни миллиардов долларов.

На сегодняшний день ситуация находится в состоянии критической напряженности из-за блокады Ормузского пролива, которую иранские силы пытаются удерживать для дестабилизации мирового энергетического рынка. Администрация Трампа отвечает на это жестким ультиматумом: либо полное ядерное разоружение и возобновление судоходства, либо переход к ударам по критической гражданской инфраструктуре, включая нефтяные терминалы и энергосети. Хотя на бумаге действуют определенные договоренности о прекращении огня, Соединенные Штаты продолжают усиливать свое морское присутствие в регионе, готовясь к окончательному принуждению Тегерана к капитуляции.

Топ комментарии
+8
Жлоби та падальники. Ця 1000, вчасно надана ЗСУ, давно переломила б хід війни з Парашею на нашу користь.
24.04.2026 10:37 Ответить
+5
ти краще напиши де " власні томагавки" проїпала держава? А чужі гроші рахувати можно і не знаючи арихметики.
24.04.2026 10:40 Ответить
+2
Трамп же ясно сказав, що все для того, щоб розблокувати протоку, яка до цього була відкрита.
24.04.2026 10:39 Ответить
Ти справді вважаєш що країна з 300 млдр ввп здатна створити і виробляти тисячами томагавки?
24.04.2026 11:01 Ответить
За даними МВФ ВВП України у 2026 році оцінюється приблизно у $225,3 млрд. Майже як у Естонії.
24.04.2026 11:18 Ответить
Тим паче !
Абсолютно бідна країна в глобальному розумінні , окупована олігархами, двушками на москву і т п ...
І кожен горлопанить де наші томагавки
24.04.2026 11:50 Ответить
А за це ти у Ze і ********* запитай, бо це ж вони його обрали, а він призупинив а згодом і знищів ракетні програми яки почались і розвивались до травня 2019 року.
24.04.2026 11:59 Ответить
фламінги де, зольдате ? )
24.04.2026 11:00 Ответить
Запитання не до мене, а до твого президента якого ти обрав в 2019 році.
24.04.2026 12:00 Ответить
якесь кривеньке звинувачення ..якщо я його обрав - то ти шалава з ОПи

менше бухай - може мізки запрацюють , якщо були
24.04.2026 12:03 Ответить
Після стількох РАКЕТНИХ атак США, віце-президент венс сидить на ЦИРЛАХ під дверима, із зятьком і вітькофф, щоб його прийняли в Ірані на розмову?!?!?
Велич США, просрана банкротами ….
24.04.2026 11:23 Ответить
гуляй, рваніна, на всє дєньгі.
24.04.2026 10:39 Ответить
Зрозуміло чому у них все закінчилося. Енштейн вас попереджав, що будете воювати камінням і палицями, тому що був хорошим математиком.
24.04.2026 10:42 Ответить
сначала прочитал Епштейн)))
24.04.2026 11:02 Ответить
Два сини одного народу, які багато знали. Одного за знання прославили, іншого задушили в камері.
24.04.2026 11:26 Ответить
А міг би продати Україні і через короткий проміжок часу, з впевненнестю і по-факту, заявив би "Я закінчив війну"
24.04.2026 10:44 Ответить
можливо

але агент пуйла Краснов так не вчинить ..як і агент пуйла Оманська Гнида
24.04.2026 11:03 Ответить
Мумія і Копчений теж нічого не дали.
24.04.2026 11:11 Ответить
Емоційне рішення у приступі маразму = епічний пшик
24.04.2026 10:58 Ответить
Як там в пісні.....гуляю на сваі..
24.04.2026 11:01 Ответить
І 0 результату
24.04.2026 11:32 Ответить
Так це ж не ваша війна, бо Іран за океаном і ще трьома морями?
Але треба було взяти з союзників - України і Європи - гроші за зброю, а потім це все епічно просрати.
24.04.2026 11:33 Ответить
Свої ракети, шо хочуть тей роблять з ними. А от тим хто свої розробки та виготовлення ракет зупеняє - лишається тіки гавкати з підворотні - дай, дай, закрий....
24.04.2026 11:42 Ответить
Довоювалися...

24.04.2026 11:57 Ответить
 
 