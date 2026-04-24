Не хочу, чтобы Иран зарабатывал 500 млн долларов в день: Трамп заявил, что лично закрыл Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение не открывать Ормузский пролив принял лично, несмотря на сигналы со стороны Ирана о готовности возобновить судоходство.

По словам американского лидера, ситуация в регионе находится под полным контролем США. Он подчеркнул, что именно позиция Вашингтона определяет дальнейшее развитие событий вокруг стратегической морской артерии.

Контроль над проливом и позиция США

Трамп заявил, что США контролируют Ормузский пролив и способны влиять на его функционирование. По его словам, Иран якобы предлагал возобновить судоходство, однако американская сторона не поддержала эту инициативу.

"Мы полностью контролируем ситуацию. Мы контролируем весь пролив", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что решение оставить пролив закрытым было осознанным и продиктовано интересами США.

Экономический фактор и риски разминирования

Трамп пояснил, что открытие пролива позволило бы Ирану получать значительные доходы. Именно этот фактор, по его словам, стал ключевым при принятии решения.

"Если мы откроем пролив, это будет означать, что они будут зарабатывать 500 млн долларов в день. Я не хочу, чтобы они зарабатывали 500 млн долларов в день, пока не урегулируют этот вопрос", - отметил он.

Отдельно сообщается, что процесс полного разминирования Ормузского пролива может длиться до шести месяцев. Такую оценку озвучили во время закрытого заседания Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США. Речь идет о обезвреживании мин, которые, по имеющейся информации, могли быть установлены Ираном.

Ранее мы писали, що президент Дональд Трамп заявив про те, що "не має часових рамок" для закінчення війни з Іраном. Він також відкинув припущення, що на його рішення впливають політичні міркування.

