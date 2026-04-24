Не хочу, чтобы Иран зарабатывал 500 млн долларов в день: Трамп заявил, что лично закрыл Ормузский пролив

Трамп о закрытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение не открывать Ормузский пролив принял лично, несмотря на сигналы со стороны Ирана о готовности возобновить судоходство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, сделанном во время брифинга в Овальном кабинете.

По словам американского лидера, ситуация в регионе находится под полным контролем США. Он подчеркнул, что именно позиция Вашингтона определяет дальнейшее развитие событий вокруг стратегической морской артерии.

Контроль над проливом и позиция США

Трамп заявил, что США контролируют Ормузский пролив и способны влиять на его функционирование. По его словам, Иран якобы предлагал возобновить судоходство, однако американская сторона не поддержала эту инициативу.

"Мы полностью контролируем ситуацию. Мы контролируем весь пролив", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что решение оставить пролив закрытым было осознанным и продиктовано интересами США.

Экономический фактор и риски разминирования

Трамп пояснил, что открытие пролива позволило бы Ирану получать значительные доходы. Именно этот фактор, по его словам, стал ключевым при принятии решения.

"Если мы откроем пролив, это будет означать, что они будут зарабатывать 500 млн долларов в день. Я не хочу, чтобы они зарабатывали 500 млн долларов в день, пока не урегулируют этот вопрос", - отметил он.

Отдельно сообщается, что процесс полного разминирования Ормузского пролива может длиться до шести месяцев. Такую оценку озвучили во время закрытого заседания Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США. Речь идет о обезвреживании мин, которые, по имеющейся информации, могли быть установлены Ираном.

  • Ранее мы писали, что президент Дональд Трамп заявил о том, что "не имеет временных рамок" для окончания войны с Ираном. Он также отверг предположение, что на его решение влияют политические соображения.

Иран (2836) США (29254) Ормузский пролив (119)
о! новости из дурдома подъехали, чтобы торговалось кентам на бирже нормально.
24.04.2026 00:47 Ответить
перевірена роками тактика - не можеш зупинити процес, очоль його!
24.04.2026 00:49 Ответить
«Ви завжди можете розраховувати на те, що американці вчинять правильно після того, як вичерпають всі інші можливості».
© В.Черчілль
24.04.2026 00:55 Ответить
апірація "запор трампа!" )
24.04.2026 00:59 Ответить
До Потужнича ще далеко. Той уже всесвiт вiд руських захищае
24.04.2026 01:01 Ответить
а щоб росія заробляла - то ти не проти?
24.04.2026 01:01 Ответить
Тромб не проти, адже це відповідає інтересам США, тобто Тромба
24.04.2026 08:05 Ответить
Ооо нова пачка охрінітєльних історій. Сам з швагєром і гексетом на надувному човні з карабіном….
24.04.2026 01:11 Ответить
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть про перенесення краху російської економіки в наступному році на невизначений термін, то це іпсо.
24.04.2026 01:24 Ответить
Руде їбанько..
24.04.2026 01:55 Ответить
Здатні впливати? Так, дійсно здатні.
Контролюєте? Та фіг там!
24.04.2026 01:59 Ответить
С ***-лі ірано-шахєди мають заробляти бабоси завдяки протоці ?!
Це природнє творіння, а не якийсь там штучно побудований комерційний канал !
Вєнтілятора вам в сраку від вашого мапєда, а не пів мільярда бакінських щодня !
24.04.2026 02:02 Ответить
А шо, срака у діда велика, може і протоку закрити. Але перси вони ж то той сраки відразу прилаштуються, без вазеліну. Хоча Додіку таке буде мабуить не в новину, Епштейн тому свідок.
24.04.2026 05:47 Ответить
Не приведи Господи ще до Гольстріму добереться, перекриє і його.
24.04.2026 06:29 Ответить
Судячи по погоді, вже перекрив.
24.04.2026 09:07 Ответить
Працює рудий підор на *****.
24.04.2026 06:38 Ответить
Для чого ж ти туди вліз, хрін старий?
24.04.2026 07:13 Ответить
І шо?Багато танкерів китайських затримав?
24.04.2026 07:51 Ответить
Світ наближається до того моменту, коли на слова Трампа не будуть звертати жодної уваги.
24.04.2026 08:11 Ответить
І США як держави теж
24.04.2026 08:22 Ответить
Іран може не заробляти ці 500 млн $ на день, а ось самі США можуть і більше втрачати на день.
24.04.2026 08:37 Ответить
Своему врагу не дает заработать деньги , а врагу Украины наоборот даёт заработать деньги. И ещё при этом сам лично снимает наложенные санкции . штирлиц по сравнению с ним пешка. Все будет Украина! Слава Украине!
24.04.2026 09:00 Ответить
Він тією протокою як форточкою крутить: то закриє, то відкриє.
24.04.2026 09:08 Ответить
 
 