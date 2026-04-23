Трамп о переговорах и завершении войны в Иране: Временных рамок нет
Президент Дональд Трамп заявил, что "нет временных рамок" для окончания войны с Ираном. Он также отверг предположения о том, что на его решения влияют политические соображения.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
На вопрос о том, когда может закончиться война, Трамп ответил, что "нет временных рамок" и спешить некуда. Ранее он говорил, что война продлится от четырех до шести недель, но сейчас идет уже седьмая неделя.
"Люди говорят, что я хочу покончить с этим из-за промежуточных выборов, но это неправда", - сказал лидер США.
По его словам, администрация хочет "достичь выгодного соглашения для американского народа".
Трамп пообещал и в дальнейшем продолжать блокаду США иранских портов, даже несмотря на то, что он продлил перемирие и не определил дату его окончания, оказывая давление на Тегеран, чтобы тот представил свое предложение по возобновлению переговоров.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп сообщил об отсрочке возможного удара по Ирану, чтобы дать Тегерану время сформировать позицию для переговоров.
- В то же время в Иране критически отреагировали на такое заявление. Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади отметил, что продление перемирия выглядит сомнительным и не имеет логического объяснения.
От уже moron...
За словами екс-аналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, під час екстреної наради в Білому домі президент нібито вимагав ядерні коди.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, за його версією, сказав «ні».
Про це розповів Джонсон в ефірі YouTube-шоу Judging Freedom.
Офіційного підтвердження цієї історії немає і, швидше за все, не буде.