Трамп о переговорах и завершении войны в Иране: Временных рамок нет

Президент Дональд Трамп заявил, что "нет временных рамок" для окончания войны с Ираном. Он также отверг предположения о том, что на его решения влияют политические соображения.

Что известно?

На вопрос о том, когда может закончиться война, Трамп ответил, что "нет временных рамок" и спешить некуда. Ранее он говорил, что война продлится от четырех до шести недель, но сейчас идет уже седьмая неделя.

"Люди говорят, что я хочу покончить с этим из-за промежуточных выборов, но это неправда", - сказал лидер США.

По его словам, администрация хочет "достичь выгодного соглашения для американского народа".

Трамп пообещал и в дальнейшем продолжать блокаду США иранских портов, даже несмотря на то, что он продлил перемирие и не определил дату его окончания, оказывая давление на Тегеран, чтобы тот представил свое предложение по возобновлению переговоров.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп сообщил об отсрочке возможного удара по Ирану, чтобы дать Тегерану время сформировать позицию для переговоров.
  • В то же время в Иране критически отреагировали на такое заявление. Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади отметил, что продление перемирия выглядит сомнительным и не имеет логического объяснения.

Топ комментарии
23.04.2026 09:36 Ответить
Ну шо - попрацював на ісраєль? Тепер не знаєш, як з цього гівна вилізти?

От уже moron...
23.04.2026 09:43 Ответить
Гидота руда як ти вже за.бав весь світ. Коли тебе вже виженуть з овального кабінету.
23.04.2026 09:37 Ответить
А лисину йому мабуть від квартального присобачили. Ну так щоб 2 в 1 було.
23.04.2026 09:47 Ответить
Це точно, хтось з них повинен здохнути. Бо між собою вони ніколи не зможуть домовитися.
23.04.2026 09:42 Ответить
⚡️ Трамп намагався отримати доступ до ядерних кодів - його зупинили

За словами екс-аналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, під час екстреної наради в Білому домі президент нібито вимагав ядерні коди.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, за його версією, сказав «ні».

Про це розповів Джонсон в ефірі YouTube-шоу Judging Freedom.

Офіційного підтвердження цієї історії немає і, швидше за все, не буде.
Ну що і требувалось доказати. Тегеран ''за 3 дня'' перетворився на багаторічну війну. Як я і казав.
До чого тут американський народ? Ти воюєш за Ізраїль. Який не є членом НАТО і у якого є своя ядерна зброя.
Ещё как есть, осенние выборы ставят рамки очень жёсткие...
скоро скаже " як казав епштейн - час поняття відносне!" ))
