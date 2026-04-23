Трамп о переговорах и завершении войны в Иране: Временных рамок нет

Президент Дональд Трамп заявил, что "нет временных рамок" для окончания войны с Ираном. Он также отверг предположения о том, что на его решения влияют политические соображения.

Об этом пишет CNN.

Что известно?

На вопрос о том, когда может закончиться война, Трамп ответил, что "нет временных рамок" и спешить некуда. Ранее он говорил, что война продлится от четырех до шести недель, но сейчас идет уже седьмая неделя.

"Люди говорят, что я хочу покончить с этим из-за промежуточных выборов, но это неправда", - сказал лидер США.

По его словам, администрация хочет "достичь выгодного соглашения для американского народа".

Трамп пообещал и в дальнейшем продолжать блокаду США иранских портов, даже несмотря на то, что он продлил перемирие и не определил дату его окончания, оказывая давление на Тегеран, чтобы тот представил свое предложение по возобновлению переговоров.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп сообщил об отсрочке возможного удара по Ирану, чтобы дать Тегерану время сформировать позицию для переговоров.

В то же время в Иране критически отреагировали на такое заявление. Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади отметил, что продление перемирия выглядит сомнительным и не имеет логического объяснения.

