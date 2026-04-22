Продолжение перемирия Трампом бессмысленно. США проиграли и не могут диктовать условия, - парламент Ирана

Трамп продлил перемирие: реакция Ирана

В Иране резко отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о продлении перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника спикера парламента Ирана Махди Мохаммади.

В Тегеране считают такое решение нелогичным и подозрительным. Иранская сторона заявляет, что США могут использовать паузу для подготовки новых действий.

Реакция Ирана на заявление США

Советник иранского парламента подчеркнул, что продление перемирия не имеет смысла в текущей ситуации. По его словам, сторона, потерпевшая поражение, не может диктовать условия.

"Продление перемирия со стороны Трампа не имеет никакого смысла. Проигравшая сторона не может диктовать условия", - заявил Махди Мохаммади.

Он также добавил, что морская блокада фактически приравнивается к военным действиям и может получить ответ со стороны Ирана.

Что заявили в Вашингтоне

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.

Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.

"Мы продлим режим прекращения огня до тех пор, пока их предложение не будет подано и переговоры не завершатся", - заявил Трамп.

Топ комментарии
Це просто.... Це ппросто неподобство якесь! Трампу поводили по губах навіть не людським, в якимось собачим.... 😲
22.04.2026 01:37 Ответить
Завтра, логічно, Трамп передумає миритися. Зате післязавтра оголосить мир і перемогу.
22.04.2026 02:36 Ответить
За часів Нетаньяху Ізраїль втратив майже всіх своїх союзників на Заході. Його уряд, що спирається на єврейських ультраортодоксів та правих сіоністів, практично не здатен налагодити стосунки ні з ким.
Нетаньяху вирішив зосередити основні дипломатичні зусилля на Вашинґтоні.
Протягом десятиліть Ізраїль підтримував стосунки з обома партіями.
Але Нетаньяху порушив цей баланс, майже повністю ототожнивши себе з Республіканською партією Трампа, тоді як більшість американських євреїв голосує за демократів.
Уперше від початку опитувань з цього питання негативне ставлення американців до Ізраїлю перевищило позитивне: 48% проти 46%.
22.04.2026 04:35 Ответить
Якого тільки лайна не повспливало в Ірані з дна!!!
22.04.2026 01:30 Ответить
Схоже, що "заяви іранської сторони" пишуть стратегічні партнери Ірану у кремлі.
Мета - втягнути США у війну з Іраном на тривалий час, щоб Трамп загруз у тій війні "по самі вуха", віддав ініціативу рашистам в Україні, ИИну в Кореї та Китаю на Тайвані.
22.04.2026 01:35 Ответить
Хто б не писав ці заяви, вони розуміють, що у Білому домі засів "бабуїн".
22.04.2026 02:38 Ответить
у цій "війні обізян" айятолянські макаки не кращі за бабуіна.

ісламська республіка має бути знищеною.

22.04.2026 05:54 Ответить
ісламська республіка, а не Іран. і це виключно внутрішня справа саміх іранців
22.04.2026 08:47 Ответить
****ла жаба гадюку що називається.
22.04.2026 01:35 Ответить
А йому вже робить нема чого... Левову частку ***********, у Ірані спалили, і нічого не добилися. Воювать нема чим - оті "корчить красиву міну, при поганій грі..."
22.04.2026 01:44 Ответить
Ну от і настав час Тайваню.
22.04.2026 01:52 Ответить
достатньо місяця блокади Ірану щоб знищити його економіку.

для цього ніяких ракет не треба - вистачить і чугунію

22.04.2026 05:57 Ответить
В Ісламі собака розглядаеться як брудна істота.
22.04.2026 03:41 Ответить
Так я власне про це. 😊
22.04.2026 08:33 Ответить
Я б сказав свинячим)))
22.04.2026 07:37 Ответить
Якщо мова про Трампа, то тоді вже слонячим
22.04.2026 09:21 Ответить
Від блокади втрачатимуть усі, в тому числі китай. Схоже на це і розрахунок тепер, що китай, на думку трамп, буде тиснути на іран сам.
22.04.2026 01:42 Ответить
склоняют ржавого в разных позах пока его криминальные дружки греют лапы на фондовых биржах.
а что, правильно делают, выторговывают себе нормальные условия мира.
22.04.2026 02:08 Ответить
вже нудить читати про іран, і про трампа
22.04.2026 02:30 Ответить
Уяви, як людей з інших країн нудить читати про ***** та його бомбардування України вже понад 5 років.
22.04.2026 02:40 Ответить
аналогія невірна
22.04.2026 03:13 Ответить
мы хотя бы снаружи
а представь 200 млн американцев слушают и видят этот ******* стыд 24/7
а 100 млн при этом хлопают в ладоши
22.04.2026 02:52 Ответить
Більша половина до цих пір нічого не зрозуміла... Його ж вибирали "реднеки" ("красношиї", тобто, фермери а інші, які працюють не головою, а руками і ногами). Це - американський аналог "ЗЕ-дебілів". "Блазень" "править" уже сім років, розвалив економіку України, розхвиськав державний бюджет, відкрив двері війні - а у нас ще купа ідіотів, які вважають його "міцним, "своїм в дошку", пацаном...".
Ось тобі анекдот зразка 2021 року:
- Який молодець у нас Президент! Скільки нещасть звалилося на його голову : і Порошенко, і КОВІД - а він тримається в кріслі міцно!
- А що там "триматься"? Обісрався, і прилип...
А тепер приклади цей анекдот, до Трампа, і його діяльності...
22.04.2026 06:58 Ответить
окрім реднеків його вибрав і малий бізнес, і білі комірці, і жителі заміських котеджів, і великий бізнес з вол-стріт, і релігійні євангелісти. так шо далеко не єдиними реднеками.
22.04.2026 09:07 Ответить
Ну, це ж було таке собі "спрощення" - я сказав про те, що Трампа вибирали люди невисоких розумових здібностей...
22.04.2026 09:24 Ответить
мы через забор от фашистостана, но он уже и в канаде всех ******
хорошо, что забыл про своих хотелки 51 штата
22.04.2026 02:55 Ответить
Мені ваш кліпчик сподобався.
https://www.youtube.com/watch?v=zWSKlYjD8vU&list=RDzWSKlYjD8vU
22.04.2026 06:36 Ответить
Гарний... Особливо точно проведене порівняння з гігантською надутою лялькою...
22.04.2026 07:04 Ответить
Мабуть сморід з Анкориджу всі канадці відчули
22.04.2026 09:24 Ответить
Шо так і сказали - йди до *****?
22.04.2026 02:51 Ответить
до ***** на *****..
22.04.2026 03:45 Ответить
А що думають в Ізраїлі? Хто переміг в Ірані?
22.04.2026 04:12 Ответить
22.04.2026 04:35 Ответить
Голова "Моссаду" Девід Барнеа заявив, що місія не завершена, поки екстремістський режим в Ірані не впаде.
22.04.2026 04:39 Ответить
Турки на це все подивилися і стали створювати15 нових бригад командос. Кожна з них налічуватиме до 3500 чоловік.
22.04.2026 04:50 Ответить
Якщо подивитись на історію Турції - то турки завзято воювали за землі Візантії. Що потім хотіла зробити і велика Катька ( вікіпедія) і відібрати ( оккупувати ) ці землі - та не вдалось. Але влада хремля досі у думках планує захопити Турцію і Босфор. Туркі - добрі воїни . Для України - це хороший партнер проти раши
22.04.2026 05:22 Ответить
У Вас знову "ілюзії"... Турки - "хороші воїни"... Але не для нас... А самі для себе... Ердоган - такий самий автократ, як і Трамп з Путіним - тільки в своєму регіоні... Його мрія - створить такий собі "близькосхідний регіональний "центр сили", де Туреччина, з ним на чолі, буде відігравать роль "регулятора"... Путін мріє про "Вяликую Рассею"... Трамп - про "Грейт егейн...". А Ердоган - про "Блискучу Порту -2" (тобто, про відновлення такої собі подоби "Османської імперії"...
22.04.2026 07:13 Ответить
Іранські дебіли знову в ілюзіях розповідають про програш США
22.04.2026 06:20 Ответить
@ (у перекладі):
"Сьогодні виповнюється рівно рік із дня, коли Трамп заявив, що сподівається досягти мирної угоди між рф та Україною. Тоді він заявив, що мирну угоду підпишуть «цього тижня»."
22.04.2026 06:20 Ответить
Не збирався випити але прийдеться пом'янути таку річницю.
22.04.2026 06:54 Ответить
- Куме! Ви коли борг віддасте?
- Завтра...
На другий день:
- Куме! Я за боргом прийшов!
- А чого?
- Так Ви ж сказали: "Віддам завтра"!
- А сьогодні - є "СЬОГОДНІ"... Приходьте "ЗАВТРА"...
22.04.2026 07:18 Ответить
Ці дві сторони один одного коштують. Як мінімум у заявах. Всі грозятся шо щас як вїб..., но по факту всі хочуть поскорійш закінчити
22.04.2026 07:09 Ответить
Блокады ормуда достаточно,что бо со временем додушить режим друзей путина в этом Иране, отличная работа мистер Трамп.
22.04.2026 07:48 Ответить
 
 