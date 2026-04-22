Продолжение перемирия Трампом бессмысленно. США проиграли и не могут диктовать условия, - парламент Ирана

В Иране резко отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о продлении перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника спикера парламента Ирана Махди Мохаммади.

В Тегеране считают такое решение нелогичным и подозрительным. Иранская сторона заявляет, что США могут использовать паузу для подготовки новых действий.

Реакция Ирана на заявление США

Советник иранского парламента подчеркнул, что продление перемирия не имеет смысла в текущей ситуации. По его словам, сторона, потерпевшая поражение, не может диктовать условия.

"Продление перемирия со стороны Трампа не имеет никакого смысла. Проигравшая сторона не может диктовать условия", - заявил Махди Мохаммади.

Он также добавил, что морская блокада фактически приравнивается к военным действиям и может получить ответ со стороны Ирана.

Читайте также: США почти исчерпали запасы ключевых ракет в войне против Ирана, на восстановление уйдут годы, - CNN

Что заявили в Вашингтоне

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.

Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.