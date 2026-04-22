Продолжение перемирия Трампом бессмысленно. США проиграли и не могут диктовать условия, - парламент Ирана
В Иране резко отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о продлении перемирия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника спикера парламента Ирана Махди Мохаммади.
В Тегеране считают такое решение нелогичным и подозрительным. Иранская сторона заявляет, что США могут использовать паузу для подготовки новых действий.
Реакция Ирана на заявление США
Советник иранского парламента подчеркнул, что продление перемирия не имеет смысла в текущей ситуации. По его словам, сторона, потерпевшая поражение, не может диктовать условия.
"Продление перемирия со стороны Трампа не имеет никакого смысла. Проигравшая сторона не может диктовать условия", - заявил Махди Мохаммади.
Он также добавил, что морская блокада фактически приравнивается к военным действиям и может получить ответ со стороны Ирана.
Что заявили в Вашингтоне
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.
Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
"Мы продлим режим прекращения огня до тех пор, пока их предложение не будет подано и переговоры не завершатся", - заявил Трамп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мета - втягнути США у війну з Іраном на тривалий час, щоб Трамп загруз у тій війні "по самі вуха", віддав ініціативу рашистам в Україні, ИИну в Кореї та Китаю на Тайвані.
ісламська республіка має бути знищеною.
для цього ніяких ракет не треба - вистачить і чугунію
а что, правильно делают, выторговывают себе нормальные условия мира.
а представь 200 млн американцев слушают и видят этот ******* стыд 24/7
а 100 млн при этом хлопают в ладоши
Ось тобі анекдот зразка 2021 року:
- Який молодець у нас Президент! Скільки нещасть звалилося на його голову : і Порошенко, і КОВІД - а він тримається в кріслі міцно!
- А що там "триматься"? Обісрався, і прилип...
А тепер приклади цей анекдот, до Трампа, і його діяльності...
хорошо, что забыл про своих хотелки 51 штата
Нетаньяху вирішив зосередити основні дипломатичні зусилля на Вашинґтоні.
Протягом десятиліть Ізраїль підтримував стосунки з обома партіями.
Але Нетаньяху порушив цей баланс, майже повністю ототожнивши себе з Республіканською партією Трампа, тоді як більшість американських євреїв голосує за демократів.
Уперше від початку опитувань з цього питання негативне ставлення американців до Ізраїлю перевищило позитивне: 48% проти 46%.
"Сьогодні виповнюється рівно рік із дня, коли Трамп заявив, що сподівається досягти мирної угоди між рф та Україною. Тоді він заявив, що мирну угоду підпишуть «цього тижня»."
- Завтра...
На другий день:
- Куме! Я за боргом прийшов!
- А чого?
- Так Ви ж сказали: "Віддам завтра"!
- А сьогодні - є "СЬОГОДНІ"... Приходьте "ЗАВТРА"...