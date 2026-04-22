Продовження перемир’я Трампом не має сенсу. США програли та не можуть диктувати умови, - парламент Ірану

В Ірані жорстко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді.

У Тегерані вважають таке рішення нелогічним та підозрілим. Іранська сторона заявляє, що США можуть використовувати паузу для підготовки нових дій.

Реакція Ірану на заяву США

Радник іранського парламенту наголосив, що продовження перемир’я не має сенсу в поточній ситуації. За його словами, сторона, яка зазнала поразки, не може диктувати умови.

"Продовження перемир’я з боку Трампа не має жодного сенсу. Сторона, що програла, не може диктувати умови", — заявив Махді Мохаммаді.

Він також додав, що морська блокада фактично прирівнюється до воєнних дій і може отримати відповідь з боку Ірану.

Що заявили у Вашингтоні

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.

Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.