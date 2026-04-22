Продовження перемир’я Трампом не має сенсу. США програли та не можуть диктувати умови, - парламент Ірану
В Ірані жорстко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді.
У Тегерані вважають таке рішення нелогічним та підозрілим. Іранська сторона заявляє, що США можуть використовувати паузу для підготовки нових дій.
Реакція Ірану на заяву США
Радник іранського парламенту наголосив, що продовження перемир’я не має сенсу в поточній ситуації. За його словами, сторона, яка зазнала поразки, не може диктувати умови.
"Продовження перемир’я з боку Трампа не має жодного сенсу. Сторона, що програла, не може диктувати умови", — заявив Махді Мохаммаді.
Він також додав, що морська блокада фактично прирівнюється до воєнних дій і може отримати відповідь з боку Ірану.
Що заявили у Вашингтоні
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.
Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.
"Ми продовжимо режим припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана і переговори не завершаться", — заявив Трамп.
Мета - втягнути США у війну з Іраном на тривалий час, щоб Трамп загруз у тій війні "по самі вуха", віддав ініціативу рашистам в Україні, ИИну в Кореї та Китаю на Тайвані.
ісламська республіка має бути знищеною.
.
для цього ніяких ракет не треба - вистачить і чугунію
.
Греки говорили: "Армія ослів, керована левом, завжди переможе армію левів, керовану ОСЛОМ..."
А на Твені я зросла, тому епізод з печаткою мені навіть не знайомий, а рідний!
а что, правильно делают, выторговывают себе нормальные условия мира.
а представь 200 млн американцев слушают и видят этот ******* стыд 24/7
а 100 млн при этом хлопают в ладоши
Ось тобі анекдот зразка 2021 року:
- Який молодець у нас Президент! Скільки нещасть звалилося на його голову : і Порошенко, і КОВІД - а він тримається в кріслі міцно!
- А що там "триматься"? Обісрався, і прилип...
А тепер приклади цей анекдот, до Трампа, і його діяльності...
в тому-то і феномен додіка, шо за нього проголосували як американські шарікови, так і буржуї (ну і значну частину мідл класу теж можна записати в буржуї). ось де справжня класова єдність.
хорошо, что забыл про своих хотелки 51 штата
Одна надія - що в листопаді респи програють обидві палати, чи хоч одну, і тоді Донні буде не до Канади з Гренландією.
но мага тусовка скорее пойдет за трампом младшим, если тот будет баллотироваться.
тем не мене, венс будет куда больше зависить от республиканцев чем трамп который прогнул партию под себя
Нетаньяху вирішив зосередити основні дипломатичні зусилля на Вашинґтоні.
Протягом десятиліть Ізраїль підтримував стосунки з обома партіями.
Але Нетаньяху порушив цей баланс, майже повністю ототожнивши себе з Республіканською партією Трампа, тоді як більшість американських євреїв голосує за демократів.
Уперше від початку опитувань з цього питання негативне ставлення американців до Ізраїлю перевищило позитивне: 48% проти 46%.
"Сьогодні виповнюється рівно рік із дня, коли Трамп заявив, що сподівається досягти мирної угоди між рф та Україною. Тоді він заявив, що мирну угоду підпишуть «цього тижня»."
- Завтра...
На другий день:
- Куме! Я за боргом прийшов!
- А чого?
- Так Ви ж сказали: "Віддам завтра"!
- А сьогодні - є "СЬОГОДНІ"... Приходьте "ЗАВТРА"...
Трамп-пам-пара-ра-ра-рам-пам-парам