УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7312 відвідувачів онлайн
Новини Переговори США та Ірану Операція США проти Ірану
9 766 64

Продовження перемир’я Трампом не має сенсу. США програли та не можуть диктувати умови, - парламент Ірану

Трамп продовжив перемир’я: реакція Ірану

В Ірані жорстко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді.

У Тегерані вважають таке рішення нелогічним та підозрілим. Іранська сторона заявляє, що США можуть використовувати паузу для підготовки нових дій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реакція Ірану на заяву США

Радник іранського парламенту наголосив, що продовження перемир’я не має сенсу в поточній ситуації. За його словами, сторона, яка зазнала поразки, не може диктувати умови.

"Продовження перемир’я з боку Трампа не має жодного сенсу. Сторона, що програла, не може диктувати умови", — заявив Махді Мохаммаді.

Він також додав, що морська блокада фактично прирівнюється до воєнних дій і може отримати відповідь з боку Ірану.

Що заявили у Вашингтоні

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.

Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.

"Ми продовжимо режим припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана і переговори не завершаться", — заявив Трамп.

Автор: 

Іран (3276) перемовини (3722) США (26339) перемир’я (1039)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Схоже, що "заяви іранської сторони" пишуть стратегічні партнери Ірану у кремлі.
Мета - втягнути США у війну з Іраном на тривалий час, щоб Трамп загруз у тій війні "по самі вуха", віддав ініціативу рашистам в Україні, ИИну в Кореї та Китаю на Тайвані.
показати весь коментар
22.04.2026 01:35 Відповісти
+9
Це просто.... Це ппросто неподобство якесь! Трампу поводили по губах навіть не людським, в якимось собачим.... 😲
показати весь коментар
22.04.2026 01:37 Відповісти
+8
Завтра, логічно, Трамп передумає миритися. Зате післязавтра оголосить мир і перемогу.
показати весь коментар
22.04.2026 02:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якого тільки лайна не повспливало в Ірані з дна!!!
показати весь коментар
22.04.2026 01:30 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 01:35 Відповісти
Хто б не писав ці заяви, вони розуміють, що у Білому домі засів "бабуїн".
показати весь коментар
22.04.2026 02:38 Відповісти
у цій "війні обізян" айятолянські макаки не кращі за бабуіна.

ісламська республіка має бути знищеною.

.
показати весь коментар
22.04.2026 05:54 Відповісти
ісламська республіка, а не Іран. і це виключно внутрішня справа саміх іранців
показати весь коментар
22.04.2026 08:47 Відповісти
****ла жаба гадюку що називається.
показати весь коментар
22.04.2026 01:35 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 01:37 Відповісти
А йому вже робить нема чого... Левову частку ***********, у Ірані спалили, і нічого не добилися. Воювать нема чим - оті "корчить красиву міну, при поганій грі..."
показати весь коментар
22.04.2026 01:44 Відповісти
Ну от і настав час Тайваню.
показати весь коментар
22.04.2026 01:52 Відповісти
достатньо місяця блокади Ірану щоб знищити його економіку.

для цього ніяких ракет не треба - вистачить і чугунію

.
показати весь коментар
22.04.2026 05:57 Відповісти
Схоже, "перша армія світу" така ж перша, як друга - "друга"!
показати весь коментар
22.04.2026 10:16 Відповісти
Та ні... Сама по собі, армія непогана... Просто нею взявся керувать ідіот... Ти читав Марка Твена, "Принц і жебрак"? Якщо читав, то повинен пам'ятать епізод, коли у палаці пропала Велика державна печатка... А потім вияснилося, що жебрак, який "підміняв" принца, використовував її, щоб розбивать горіхи... Те ж саме - й тут...
Греки говорили: "Армія ослів, керована левом, завжди переможе армію левів, керовану ОСЛОМ..."
показати весь коментар
22.04.2026 10:30 Відповісти
Шановний пане Яре, ми стільки років спілкуємося, а Ви ніяк не запам'ятаєте, що я жінка...
А на Твені я зросла, тому епізод з печаткою мені навіть не знайомий, а рідний!
показати весь коментар
22.04.2026 21:05 Відповісти
В Ісламі собака розглядаеться як брудна істота.
показати весь коментар
22.04.2026 03:41 Відповісти
Так я власне про це. 😊
показати весь коментар
22.04.2026 08:33 Відповісти
Я б сказав свинячим)))
показати весь коментар
22.04.2026 07:37 Відповісти
Якщо мова про Трампа, то тоді вже слонячим
показати весь коментар
22.04.2026 09:21 Відповісти
Від блокади втрачатимуть усі, в тому числі китай. Схоже на це і розрахунок тепер, що китай, на думку трамп, буде тиснути на іран сам.
показати весь коментар
22.04.2026 01:42 Відповісти
склоняют ржавого в разных позах пока его криминальные дружки греют лапы на фондовых биржах.
а что, правильно делают, выторговывают себе нормальные условия мира.
показати весь коментар
22.04.2026 02:08 Відповісти
вже нудить читати про іран, і про трампа
показати весь коментар
22.04.2026 02:30 Відповісти
Уяви, як людей з інших країн нудить читати про ***** та його бомбардування України вже понад 5 років.
показати весь коментар
22.04.2026 02:40 Відповісти
аналогія невірна
показати весь коментар
22.04.2026 03:13 Відповісти
мы хотя бы снаружи
а представь 200 млн американцев слушают и видят этот ******* стыд 24/7
а 100 млн при этом хлопают в ладоши
показати весь коментар
22.04.2026 02:52 Відповісти
Більша половина до цих пір нічого не зрозуміла... Його ж вибирали "реднеки" ("красношиї", тобто, фермери а інші, які працюють не головою, а руками і ногами). Це - американський аналог "ЗЕ-дебілів". "Блазень" "править" уже сім років, розвалив економіку України, розхвиськав державний бюджет, відкрив двері війні - а у нас ще купа ідіотів, які вважають його "міцним, "своїм в дошку", пацаном...".
Ось тобі анекдот зразка 2021 року:
- Який молодець у нас Президент! Скільки нещасть звалилося на його голову : і Порошенко, і КОВІД - а він тримається в кріслі міцно!
- А що там "триматься"? Обісрався, і прилип...
А тепер приклади цей анекдот, до Трампа, і його діяльності...
показати весь коментар
22.04.2026 06:58 Відповісти
окрім реднеків його вибрав і малий бізнес, і білі комірці, і жителі заміських котеджів, і великий бізнес з вол-стріт, і релігійні євангелісти. так шо далеко не єдиними реднеками.
показати весь коментар
22.04.2026 09:07 Відповісти
Ну, це ж було таке собі "спрощення" - я сказав про те, що Трампа вибирали люди невисоких розумових здібностей...
показати весь коментар
22.04.2026 09:24 Відповісти
так, але далеко-далеко не тільки вони.
в тому-то і феномен додіка, шо за нього проголосували як американські шарікови, так і буржуї (ну і значну частину мідл класу теж можна записати в буржуї). ось де справжня класова єдність.
показати весь коментар
22.04.2026 09:41 Відповісти
Вибрали трумпа реднеки та люмпени, а протовкнули та проплатили його кампанію найбагатіші, найрозумніші та найуспішні люди планети - Маск, Безос та ще з десяток саме таких. І що, трясця, з цим поробиш!
показати весь коментар
22.04.2026 10:22 Відповісти
мы через забор от фашистостана, но он уже и в канаде всех ******
хорошо, что забыл про своих хотелки 51 штата
показати весь коментар
22.04.2026 02:55 Відповісти
Мені ваш кліпчик сподобався.
https://www.youtube.com/watch?v=zWSKlYjD8vU&list=RDzWSKlYjD8vU
показати весь коментар
22.04.2026 06:36 Відповісти
Гарний... Особливо точно проведене порівняння з гігантською надутою лялькою...
показати весь коментар
22.04.2026 07:04 Відповісти
ага, запрыгнула песня пару недель назад в ютуб плейлисты
показати весь коментар
22.04.2026 21:55 Відповісти
Мабуть сморід з Анкориджу всі канадці відчули
показати весь коментар
22.04.2026 09:24 Відповісти
он у нас тут под боком этот анкоридж
показати весь коментар
22.04.2026 21:53 Відповісти
он у нас тут под боком, анкоридж
показати весь коментар
22.04.2026 21:54 Відповісти
Побоююсь, що не забув, а відклав, бо зараз у нього є справи терміновіші. Але цей генератор випадкових думок у будь-який момент може знов згадати.

Одна надія - що в листопаді респи програють обидві палати, чи хоч одну, і тоді Донні буде не до Канади з Гренландією.
показати весь коментар
22.04.2026 10:27 Відповісти
у него там на повестке как не проиграть промежуточные, чтобы не набралось 2/3 на очередной импичмент
показати весь коментар
22.04.2026 21:57 Відповісти
Так і я ж саме про це. Хоча імпічмент, на жаль, не вихід. Бо тоді у БД заїде Венс, а він на порядок гірше за трумпа, бо, по-перше, такий же притрушений мага-фашист, по-друге, молодий, а, по-третє, у нього попереду може бути два повноцінні терміни - тобто ще 10 років оцього всього. Чи вже просто диктатури реднеків та сектантів.
показати весь коментар
23.04.2026 00:24 Відповісти
венс опасен 2 полноценными сроками после этого
но мага тусовка скорее пойдет за трампом младшим, если тот будет баллотироваться.

тем не мене, венс будет куда больше зависить от республиканцев чем трамп который прогнул партию под себя
показати весь коментар
23.04.2026 01:18 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 02:36 Відповісти
Шо так і сказали - йди до *****?
показати весь коментар
22.04.2026 02:51 Відповісти
до ***** на *****..
показати весь коментар
22.04.2026 03:45 Відповісти
А що думають в Ізраїлі? Хто переміг в Ірані?
показати весь коментар
22.04.2026 04:12 Відповісти
За часів Нетаньяху Ізраїль втратив майже всіх своїх союзників на Заході. Його уряд, що спирається на єврейських ультраортодоксів та правих сіоністів, практично не здатен налагодити стосунки ні з ким.
Нетаньяху вирішив зосередити основні дипломатичні зусилля на Вашинґтоні.
Протягом десятиліть Ізраїль підтримував стосунки з обома партіями.
Але Нетаньяху порушив цей баланс, майже повністю ототожнивши себе з Республіканською партією Трампа, тоді як більшість американських євреїв голосує за демократів.
Уперше від початку опитувань з цього питання негативне ставлення американців до Ізраїлю перевищило позитивне: 48% проти 46%.
показати весь коментар
22.04.2026 04:35 Відповісти
Голова "Моссаду" Девід Барнеа заявив, що місія не завершена, поки екстремістський режим в Ірані не впаде.
показати весь коментар
22.04.2026 04:39 Відповісти
Турки на це все подивилися і стали створювати15 нових бригад командос. Кожна з них налічуватиме до 3500 чоловік.
показати весь коментар
22.04.2026 04:50 Відповісти
Якщо подивитись на історію Турції - то турки завзято воювали за землі Візантії. Що потім хотіла зробити і велика Катька ( вікіпедія) і відібрати ( оккупувати ) ці землі - та не вдалось. Але влада хремля досі у думках планує захопити Турцію і Босфор. Туркі - добрі воїни . Для України - це хороший партнер проти раши
показати весь коментар
22.04.2026 05:22 Відповісти
У Вас знову "ілюзії"... Турки - "хороші воїни"... Але не для нас... А самі для себе... Ердоган - такий самий автократ, як і Трамп з Путіним - тільки в своєму регіоні... Його мрія - створить такий собі "близькосхідний регіональний "центр сили", де Туреччина, з ним на чолі, буде відігравать роль "регулятора"... Путін мріє про "Вяликую Рассею"... Трамп - про "Грейт егейн...". А Ердоган - про "Блискучу Порту -2" (тобто, про відновлення такої собі подоби "Османської імперії"...
показати весь коментар
22.04.2026 07:13 Відповісти
Іранські дебіли знову в ілюзіях розповідають про програш США
показати весь коментар
22.04.2026 06:20 Відповісти
да зажмуреные аятолы тоже наверное думают что выиграли войну
показати весь коментар
22.04.2026 10:14 Відповісти
@ (у перекладі):
"Сьогодні виповнюється рівно рік із дня, коли Трамп заявив, що сподівається досягти мирної угоди між рф та Україною. Тоді він заявив, що мирну угоду підпишуть «цього тижня»."
показати весь коментар
22.04.2026 06:20 Відповісти
Не збирався випити але прийдеться пом'янути таку річницю.
показати весь коментар
22.04.2026 06:54 Відповісти
- Куме! Ви коли борг віддасте?
- Завтра...
На другий день:
- Куме! Я за боргом прийшов!
- А чого?
- Так Ви ж сказали: "Віддам завтра"!
- А сьогодні - є "СЬОГОДНІ"... Приходьте "ЗАВТРА"...
показати весь коментар
22.04.2026 07:18 Відповісти
Ці дві сторони один одного коштують. Як мінімум у заявах. Всі грозятся шо щас як вїб..., но по факту всі хочуть поскорійш закінчити
показати весь коментар
22.04.2026 07:09 Відповісти
Блокады ормуда достаточно,что бо со временем додушить режим друзей путина в этом Иране, отличная работа мистер Трамп.
показати весь коментар
22.04.2026 07:48 Відповісти
так, фанатиків незабаром повісять, якщо не завтра то точно післязавтра, побачимо там демократію і щасливого Дональда якому нарешті присудять нобеля)
показати весь коментар
22.04.2026 16:39 Відповісти
Не розумію одного, чому це так хвилює коментаторів яким боком стосунки Трампу з Іраном зачіпають їхне життя взагали? Я б ще зрозумів, якби Трамп був їх Президентом або наклав їм у штани. Це схоже на те, що вони його любили, а він іи зрадив з іншою жінкою.
показати весь коментар
22.04.2026 09:41 Відповісти
просто ботва ! идет иформационная война. кацапы и китай вкладывают миллиарды в это
показати весь коментар
22.04.2026 10:17 Відповісти
Доки Іраном керують релігійні фанатики, вони постійно намагатимуться створити ядерну бомбу та погрожуватимуть Сполученим Штатам та іншим демократичним країнам. 10 років тому Іран не мав збагаченого урану достатнього для створення ядерної бомби, не було ракет дальністю 4000 км та в такої великої кількості шахедів і тому якщо зараз не поміняти диктаторський режим на демократичний, або що найменше змусити Іран відмовитись від бажання збагачення урану то в майбутньому Іран буде обстрілювати не лише своїх сусідів, а також європейські країни разом з Україною та США ракетами з ядерною зброєю.
показати весь коментар
22.04.2026 09:52 Відповісти
Трамп-пам-пара-ра-ра-рам-пам-парам
Трамп-пам-пара-ра-ра-рам-пам-парам
показати весь коментар
22.04.2026 10:42 Відповісти
так Америку ще ніхто не опускав, як Трамп
показати весь коментар
22.04.2026 11:00 Відповісти
Водять куєм по обличчю Дональда , хочуть затягти в компанію по самі помідори щоб він та республіканці з тріском провалили вибори.
показати весь коментар
22.04.2026 16:26 Відповісти
 
 