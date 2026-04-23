В Белом доме объяснили, от чего зависит перемирие с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт о режиме прекращения огня между США и Ираном

Продолжительность продленного режима прекращения огня между США и Ираном зависит от решения американского президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она уточнила, что на данный момент четких сроков для получения предложений от Ирана не установлено, а дальнейшие шаги будут определяться в процессе переговоров.

Решение зависит от Трампа

"В конечном итоге, сроки будет определять главнокомандующий", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, накануне Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, однако это решение носит временный характер и зависит от развития диалога с Ираном.

Реакция Ирана и предпосылки решения

Ранее Дональд Трамп сообщил об отсрочке возможного удара по Ирану, чтобы дать Тегерану время сформировать позицию для переговоров.

В то же время в Иране критически отреагировали на такое заявление. Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади отметил, что продление перемирия выглядит сомнительным и не имеет логического объяснения.

Топ комментарии
+8
Дешевая калька с русских: повелся, влип, теперь не знает как отъехать, потому что пацаны не извиняются, вот теперь и идут в ход знакомые отмазки. Мы еще не начинали, можем повторить, электростанции, Тегеран за три дня.
23.04.2026 01:26 Ответить
+5
Вони так і мавпують один з одного. )( .....всрався -всирається і Рудий і прямо і в переносному смислі.
23.04.2026 03:01 Ответить
+4
Все простіше - війна непопулярна у електорату, ціни на пальне треба гасити.
А тим часом рушникоголові педофіли зрозуміли що Дондон слабкий і його можна прогинати.
Потужний обсьор на рівному місці, давно Штати так не принижували.
23.04.2026 01:34 Ответить
"...продовження перемир'я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення." Джерело: https://censor.net/ua/n3611935
Чому немає пояснення? Має логічне пояснення, гамерикани вистріляли запаси ракет і бомб і в даний час літаками доставляють з Гамерики всьо що їм треба.
23.04.2026 01:27 Ответить
ну для этого там фашизм построили чтобы фашиствующие корпорации для посполитых цены снижали
23.04.2026 01:48 Ответить
Вихід з Афганістану. Декілька років тому. 1 трильйон долярів талібам в сраку.
23.04.2026 04:53 Ответить
Мочалка розʼяснює , кого хоче обняти та поцілувати опудпло руде. Зараз зчтьок шекелів підніме… ой а що вже ринкі не реагують на рудого клоуна? ….
23.04.2026 01:32 Ответить
от того разрешит ли Нетаньяху
23.04.2026 01:46 Ответить
Лише від бажання Ірану це залежить ! 🖕
23.04.2026 02:27 Ответить
Піруети Донні. Тренується на відкриття бальної зали в Білому Домі. А пресдіваха тренується оголошувати його перше падеде.
23.04.2026 03:21 Ответить
Аналогія. В 1941 році Сталін запросив від США екстренну військову допомогу. Приїхали уповноважені, накреслили об'єми,маршрути тощо. Визначили три коридори-Мурманськ,Іран, Чукотка. І Сталін з Молотовим щоб виглядати солідно і прикрити сліди паніки почали вимагати у Черчілля в ультимативній формі визнати західний кордон СРСР на 1939 по пакту з включенням Прибалтики (уряди трьох країн працювали в екзилі і золотий запас теж там був) Черчілль відмовився, послався на те, що це питання парламенту.
Молотова, як отєц-основатєль Пакта невгамовувався і в 1942 році здійснив вояж до Британії, а потім до США щоб Рузвельт натиснув на Черчілля. Порішали, що питання буде вирішено після перемоги над супостатом.
Але в Потсдамі брити теж не визнали анексію Прибалтики. Хоча уряди в екзилі припинили офіційно працювати, золотий запас не віддали.
23.04.2026 03:52 Ответить
Тоді ж у 1942 році в Лондоні з делегацією Молотова трапилися інциденти, які крєпко вжарили по репутації вождя русскага міра. До того Молотова як голова кадрової комісії Політбюро настоював про звільненні Шапошникова і першого зама Василевського. Перший вже старий і хворий а другий син попа і учень Шапошникова. Писав доноси, по руські, заступник Василевського в Оперуправлінні Ісаєв. Вожді вирішили взяти Ісаєва в поїздку і придивитись. В один момент при бесіді оголосили повітряну тривогу, Ісаєв впав у паніку і порушив субординацію і вискочив у вікно, як назло,зламав ногу, після цього його звільнили з Генштабу і в Академію. А напередодні шеф-пілот Молотова звертаючись бомбером ТБ-7 вирішив порівняти його з англійським аналогом. Полетів сам, розбив літак при посадці, загинув разом з англійцями на борту. Преса, ясна річ, не смогла пройти мимо. Однак потім придворні писаки Молотова все переіначили, казус з тривогою був, але не в Лондоні а в Берліні, і сам Молотов зробив зауваження Ріббентропу щодо паніки. Ось такі піруети патологічних брехунів.
23.04.2026 04:16 Ответить
Тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить від.... того, як увечері Трамп зіграв у гольф і які пігулки прийняв зранку !
23.04.2026 06:27 Ответить
Виключно від тарганів у башці цього придурка.
23.04.2026 07:34 Ответить
 
 