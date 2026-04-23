В Белом доме объяснили, от чего зависит перемирие с Ираном
Продолжительность продленного режима прекращения огня между США и Ираном зависит от решения американского президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она уточнила, что на данный момент четких сроков для получения предложений от Ирана не установлено, а дальнейшие шаги будут определяться в процессе переговоров.
Решение зависит от Трампа
"В конечном итоге, сроки будет определять главнокомандующий", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, накануне Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, однако это решение носит временный характер и зависит от развития диалога с Ираном.
Реакция Ирана и предпосылки решения
Ранее Дональд Трамп сообщил об отсрочке возможного удара по Ирану, чтобы дать Тегерану время сформировать позицию для переговоров.
В то же время в Иране критически отреагировали на такое заявление. Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади отметил, что продление перемирия выглядит сомнительным и не имеет логического объяснения.
Чому немає пояснення? Має логічне пояснення, гамерикани вистріляли запаси ракет і бомб і в даний час літаками доставляють з Гамерики всьо що їм треба.
А тим часом рушникоголові педофіли зрозуміли що Дондон слабкий і його можна прогинати.
Потужний обсьор на рівному місці, давно Штати так не принижували.
Молотова, як отєц-основатєль Пакта невгамовувався і в 1942 році здійснив вояж до Британії, а потім до США щоб Рузвельт натиснув на Черчілля. Порішали, що питання буде вирішено після перемоги над супостатом.
Але в Потсдамі брити теж не визнали анексію Прибалтики. Хоча уряди в екзилі припинили офіційно працювати, золотий запас не віддали.