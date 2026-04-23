В Белом доме объяснили, от чего зависит перемирие с Ираном

Продолжительность продленного режима прекращения огня между США и Ираном зависит от решения американского президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она уточнила, что на данный момент четких сроков для получения предложений от Ирана не установлено, а дальнейшие шаги будут определяться в процессе переговоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение зависит от Трампа

"В конечном итоге, сроки будет определять главнокомандующий", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, накануне Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, однако это решение носит временный характер и зависит от развития диалога с Ираном.

Реакция Ирана и предпосылки решения

Ранее Дональд Трамп сообщил об отсрочке возможного удара по Ирану, чтобы дать Тегерану время сформировать позицию для переговоров.

В то же время в Иране критически отреагировали на такое заявление. Советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади отметил, что продление перемирия выглядит сомнительным и не имеет логического объяснения.

