У Білому домі пояснили, від чого залежить перемир’я з Іраном

Тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить від рішення американського президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона уточнила, що наразі чітких дедлайнів для отримання пропозицій від Ірану не встановлено, а подальші кроки визначатимуться в процесі переговорів.

Рішення залежить від Трампа

"Зрештою, терміни визначатиме головнокомандувач", — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, напередодні Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню, однак це рішення має тимчасовий характер і залежить від розвитку діалогу з Іраном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа створюють перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО, - Politico

Реакція Ірану та передумови рішення

Раніше Дональд Трамп повідомив про відтермінування можливого удару по Ірану, щоб дати Тегерану час сформувати позицію для переговорів.

Водночас в Ірані критично відреагували на таку заяву. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді зазначив, що продовження перемир’я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення.

Читайте: Наслідки війни з Іраном: американці масово скуповують секонд-хенд