У Білому домі пояснили, від чого залежить перемир’я з Іраном
Тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить від рішення американського президента.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Вона уточнила, що наразі чітких дедлайнів для отримання пропозицій від Ірану не встановлено, а подальші кроки визначатимуться в процесі переговорів.
Рішення залежить від Трампа
"Зрештою, терміни визначатиме головнокомандувач", — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
За її словами, напередодні Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню, однак це рішення має тимчасовий характер і залежить від розвитку діалогу з Іраном.
Реакція Ірану та передумови рішення
Раніше Дональд Трамп повідомив про відтермінування можливого удару по Ірану, щоб дати Тегерану час сформувати позицію для переговорів.
Водночас в Ірані критично відреагували на таку заяву. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді зазначив, що продовження перемир’я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення.
Чому немає пояснення? Має логічне пояснення, гамерикани вистріляли запаси ракет і бомб і в даний час літаками доставляють з Гамерики всьо що їм треба.
Молотова, як отєц-основатєль Пакта невгамовувався і в 1942 році здійснив вояж до Британії, а потім до США щоб Рузвельт натиснув на Черчілля. Порішали, що питання буде вирішено після перемоги над супостатом.
Але в Потсдамі брити теж не визнали анексію Прибалтики. Хоча уряди в екзилі припинили офіційно працювати, золотий запас не віддали.