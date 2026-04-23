УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5568 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
2 315 18

У Білому домі пояснили, від чого залежить перемир’я з Іраном

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт про режим припинення вогню між США та Іраном

Тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить від рішення американського президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона уточнила, що наразі чітких дедлайнів для отримання пропозицій від Ірану не встановлено, а подальші кроки визначатимуться в процесі переговорів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення залежить від Трампа

"Зрештою, терміни визначатиме головнокомандувач", — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, напередодні Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню, однак це рішення має тимчасовий характер і залежить від розвитку діалогу з Іраном.

Реакція Ірану та передумови рішення

Раніше Дональд Трамп повідомив про відтермінування можливого удару по Ірану, щоб дати Тегерану час сформувати позицію для переговорів.

Водночас в Ірані критично відреагували на таку заяву. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді зазначив, що продовження перемир’я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення.

Автор: 

Іран (3286) США (26349) перемир’я (1039) Трамп Дональд (8722)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Дешевая калька с русских: повелся, влип, теперь не знает как отъехать, потому что пацаны не извиняются, вот теперь и идут в ход знакомые отмазки. Мы еще не начинали, можем повторить, электростанции, Тегеран за три дня.
показати весь коментар
23.04.2026 01:26 Відповісти
+7
Вони так і мавпують один з одного. )( .....всрався -всирається і Рудий і прямо і в переносному смислі.
показати весь коментар
23.04.2026 03:01 Відповісти
+6
Все простіше - війна непопулярна у електорату, ціни на пальне треба гасити.
А тим часом рушникоголові педофіли зрозуміли що Дондон слабкий і його можна прогинати.
Потужний обсьор на рівному місці, давно Штати так не принижували.
показати весь коментар
23.04.2026 01:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
"...продовження перемир'я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення." Джерело: https://censor.net/ua/n3611935
Чому немає пояснення? Має логічне пояснення, гамерикани вистріляли запаси ракет і бомб і в даний час літаками доставляють з Гамерики всьо що їм треба.
показати весь коментар
23.04.2026 01:27 Відповісти
показати весь коментар
ну для этого там фашизм построили чтобы фашиствующие корпорации для посполитых цены снижали
показати весь коментар
23.04.2026 01:48 Відповісти
Вихід з Афганістану. Декілька років тому. 1 трильйон долярів талібам в сраку.
показати весь коментар
23.04.2026 04:53 Відповісти
"рушникоголові педофіли" - то це як, Трамп на своїх напав, конкуренція?
показати весь коментар
23.04.2026 09:08 Відповісти
Мочалка розʼяснює , кого хоче обняти та поцілувати опудпло руде. Зараз зчтьок шекелів підніме… ой а що вже ринкі не реагують на рудого клоуна? ….
показати весь коментар
23.04.2026 01:32 Відповісти
от того разрешит ли Нетаньяху
показати весь коментар
23.04.2026 01:46 Відповісти
Лише від бажання Ірану це залежить ! 🖕
показати весь коментар
23.04.2026 02:27 Відповісти
Піруети Донні. Тренується на відкриття бальної зали в Білому Домі. А пресдіваха тренується оголошувати його перше падеде.
показати весь коментар
23.04.2026 03:21 Відповісти
Аналогія. В 1941 році Сталін запросив від США екстренну військову допомогу. Приїхали уповноважені, накреслили об'єми,маршрути тощо. Визначили три коридори-Мурманськ,Іран, Чукотка. І Сталін з Молотовим щоб виглядати солідно і прикрити сліди паніки почали вимагати у Черчілля в ультимативній формі визнати західний кордон СРСР на 1939 по пакту з включенням Прибалтики (уряди трьох країн працювали в екзилі і золотий запас теж там був) Черчілль відмовився, послався на те, що це питання парламенту.
Молотова, як отєц-основатєль Пакта невгамовувався і в 1942 році здійснив вояж до Британії, а потім до США щоб Рузвельт натиснув на Черчілля. Порішали, що питання буде вирішено після перемоги над супостатом.
Але в Потсдамі брити теж не визнали анексію Прибалтики. Хоча уряди в екзилі припинили офіційно працювати, золотий запас не віддали.
показати весь коментар
23.04.2026 03:52 Відповісти
Тоді ж у 1942 році в Лондоні з делегацією Молотова трапилися інциденти, які крєпко вжарили по репутації вождя русскага міра. До того Молотова як голова кадрової комісії Політбюро настоював про звільненні Шапошникова і першого зама Василевського. Перший вже старий і хворий а другий син попа і учень Шапошникова. Писав доноси, по руські, заступник Василевського в Оперуправлінні Ісаєв. Вожді вирішили взяти Ісаєва в поїздку і придивитись. В один момент при бесіді оголосили повітряну тривогу, Ісаєв впав у паніку і порушив субординацію і вискочив у вікно, як назло,зламав ногу, після цього його звільнили з Генштабу і в Академію. А напередодні шеф-пілот Молотова звертаючись бомбером ТБ-7 вирішив порівняти його з англійським аналогом. Полетів сам, розбив літак при посадці, загинув разом з англійцями на борту. Преса, ясна річ, не смогла пройти мимо. Однак потім придворні писаки Молотова все переіначили, казус з тривогою був, але не в Лондоні а в Берліні, і сам Молотов зробив зауваження Ріббентропу щодо паніки. Ось такі піруети патологічних брехунів.
показати весь коментар
23.04.2026 04:16 Відповісти
Тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить від.... того, як увечері Трамп зіграв у гольф і які пігулки прийняв зранку !
показати весь коментар
23.04.2026 06:27 Відповісти
Виключно від тарганів у башці цього придурка.
показати весь коментар
23.04.2026 07:34 Відповісти
Геть руки від трампа!!! Ось на русі ніколи не чипали юродивих!!!
показати весь коментар
23.04.2026 08:56 Відповісти
Ган Донні вже нічого не вирішує
показати весь коментар
23.04.2026 09:15 Відповісти
 
 