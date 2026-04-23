Трамп про переговори та завершення війни в Ірані: Часових рамок немає

Президент Дональд Трамп заявив, що "немає часових рамок" для закінчення війни з Іраном. Він також відкинув припущення, що на його рішення впливають політичні міркування.

Про це пише CNN.

Що відомо?

На запитання про те, коли може закінчитися війна, Трамп відповів, що "немає часових рамок" і поспішати нікуди. Раніше він говорив, що війна триватиме від чотирьох до шести тижнів, але зараз триває вже сьомий тиждень.

"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда", - сказав лідер США.

За його словами, адміністрація хоче "домогтися вигідної угоди для американського народу".

Трамп пообіцяв й надалі продовжуватит блокаду США іранських портів, навіть попри те, що він продовжив перемир’я і не визначив дату його закінчення, тиснучи на Тегеран, щоб той подав свою пропозицію щодо відновлення переговорів.

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повідомив про відтермінування можливого удару по Ірану, щоб дати Тегерану час сформувати позицію для переговорів.
  • Водночас в Ірані критично відреагували на таку заяву. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді зазначив, що продовження перемир’я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення.

23.04.2026 09:36 Відповісти
Ну шо - попрацював на ісраєль? Тепер не знаєш, як з цього гівна вилізти?

От уже moron...
23.04.2026 09:43 Відповісти
До чого тут американський народ? Ти воюєш за Ізраїль. Який не є членом НАТО і у якого є своя ядерна зброя.
23.04.2026 09:48 Відповісти
23.04.2026 09:36
А лисину йому мабуть від квартального присобачили. Ну так щоб 2 в 1 було.
23.04.2026 09:47
Гидота руда як ти вже за.бав весь світ. Коли тебе вже виженуть з овального кабінету.
23.04.2026 09:37
Це точно, хтось з них повинен здохнути. Бо між собою вони ніколи не зможуть домовитися.
23.04.2026 09:42
⚡️ Трамп намагався отримати доступ до ядерних кодів - його зупинили

За словами екс-аналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, під час екстреної наради в Білому домі президент нібито вимагав ядерні коди.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, за його версією, сказав «ні».

Про це розповів Джонсон в ефірі YouTube-шоу Judging Freedom.

Офіційного підтвердження цієї історії немає і, швидше за все, не буде.
23.04.2026 09:44
Ну що і требувалось доказати. Тегеран ''за 3 дня'' перетворився на багаторічну війну. Як я і казав.
23.04.2026 09:45
Так війни немає. Все - безстрокове перемир'я. Вічні "два тижні, а там подивимося".

Трамп на прохання Пакистану продовжує перемир'я між США та Іраном на невизначений термін

https://www.theguardian.com/world/2026/apr/21/trump-resume-bombing-iran-ceasefire
23.04.2026 10:10
І ось чому:

За останні 7 тижнів війни з Іраном, США витратили щонайменше 45% своїх запасів ракет PrSM (наступник ATACMS); щонайменше половину запасів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет; та майже 50% запасів ракет для «Patriot» - CNN.
23.04.2026 10:14
Ещё как есть, осенние выборы ставят рамки очень жёсткие...
23.04.2026 09:50
скоро скаже " як казав епштейн - час поняття відносне!" ))
23.04.2026 09:54
...У 1429 році датський король Ерік ввів мито, яке стягувалося з усіх суден, що проходили через Зунд. Зазвичай вона становила 1% вартості вантажу. А щоби купці її не занижували, монарх мав право викупити будь-який товар по задекларованій ціні.
Зундські мита до XVII століття становили 2/3 надходжень скарбниці...
23.04.2026 10:22
 
 