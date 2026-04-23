Трамп про переговори та завершення війни в Ірані: Часових рамок немає
Президент Дональд Трамп заявив, що "немає часових рамок" для закінчення війни з Іраном. Він також відкинув припущення, що на його рішення впливають політичні міркування.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
На запитання про те, коли може закінчитися війна, Трамп відповів, що "немає часових рамок" і поспішати нікуди. Раніше він говорив, що війна триватиме від чотирьох до шести тижнів, але зараз триває вже сьомий тиждень.
"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда", - сказав лідер США.
За його словами, адміністрація хоче "домогтися вигідної угоди для американського народу".
Трамп пообіцяв й надалі продовжуватит блокаду США іранських портів, навіть попри те, що він продовжив перемир’я і не визначив дату його закінчення, тиснучи на Тегеран, щоб той подав свою пропозицію щодо відновлення переговорів.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повідомив про відтермінування можливого удару по Ірану, щоб дати Тегерану час сформувати позицію для переговорів.
- Водночас в Ірані критично відреагували на таку заяву. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді зазначив, що продовження перемир’я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення.
От уже moron...
За словами екс-аналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, під час екстреної наради в Білому домі президент нібито вимагав ядерні коди.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, за його версією, сказав «ні».
Про це розповів Джонсон в ефірі YouTube-шоу Judging Freedom.
Офіційного підтвердження цієї історії немає і, швидше за все, не буде.
За останні 7 тижнів війни з Іраном, США витратили щонайменше 45% своїх запасів ракет PrSM (наступник ATACMS); щонайменше половину запасів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет; та майже 50% запасів ракет для «Patriot» - CNN.
