Трамп про переговори та завершення війни в Ірані: Часових рамок немає

Президент Дональд Трамп заявив, що "немає часових рамок" для закінчення війни з Іраном. Він також відкинув припущення, що на його рішення впливають політичні міркування.

Про це пише CNN.

Що відомо?

На запитання про те, коли може закінчитися війна, Трамп відповів, що "немає часових рамок" і поспішати нікуди. Раніше він говорив, що війна триватиме від чотирьох до шести тижнів, але зараз триває вже сьомий тиждень.

"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда", - сказав лідер США.

За його словами, адміністрація хоче "домогтися вигідної угоди для американського народу".

Трамп пообіцяв й надалі продовжуватит блокаду США іранських портів, навіть попри те, що він продовжив перемир’я і не визначив дату його закінчення, тиснучи на Тегеран, щоб той подав свою пропозицію щодо відновлення переговорів.

Читайте: У Білому домі пояснили, від чого залежить перемир’я з Іраном

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп повідомив про відтермінування можливого удару по Ірану, щоб дати Тегерану час сформувати позицію для переговорів.

Водночас в Ірані критично відреагували на таку заяву. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді зазначив, що продовження перемир’я виглядає сумнівним і не має логічного пояснення.

Читайте: Війну в Україні не можна відкладати "на пізніше", врегулювання має йти паралельно з іншими кризами, - Зеленський