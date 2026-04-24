Не хочу, щоб Іран заробляв 500 млн доларів на день: Трамп заявив, що особисто закрив Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не відкривати Ормузьку протоку ухвалив особисто, попри сигнали з боку Ірану про готовність відновити судноплавство.

За словами американського лідера, ситуація в регіоні перебуває під повним контролем США. Він наголосив, що саме позиція Вашингтона визначає подальший розвиток подій навколо стратегічної морської артерії.

Контроль над протокою і позиція США

Трамп заявив, що США контролюють Ормузьку протоку та здатні впливати на її функціонування. За його словами, Іран нібито пропонував відновити судноплавство, однак американська сторона не підтримала цю ініціативу.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. Ми контролюємо всю протоку", – наголосив він.

Президент підкреслив, що рішення залишити протоку закритою було свідомим і продиктоване інтересами США.

Економічний фактор і ризики розмінування

Трамп пояснив, що відкриття протоки дозволило б Ірану отримувати значні доходи. Саме цей фактор, за його словами, став ключовим у прийнятті рішення.

"Якщо ми відкриємо протоку, це означатиме, що вони зароблятимуть 500 млн доларів на день. Я не хочу, щоб вони заробляли 500 млн доларів на день, доки не врегулюють це питання", – зазначив він.

Окремо повідомляється, що процес повного розмінування Ормузької протоки може тривати до шести місяців. Таку оцінку озвучили під час закритого засідання Комітету з питань збройних сил Палати представників США. Йдеться про знешкодження мін, які, за наявною інформацією, могли бути встановлені Іраном.

