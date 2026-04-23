Трамп знову наказав знищувати всі іранські кораблі, які мінують Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп віддав наказ американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social у четвер, 23 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Заява Трампа
Політик заявив, що військові США повинні "без вагань" відкривати вогонь по суднах, які мінують протоку.
"Я віддав наказ ВМС США обстрілювати й знищувати будь-які судна, хай навіть найменші з них (адже ВСІ їхні військові кораблі, а це 159 одиниць, лежать на дні моря!), які встановлюють міни у водах Ормузької протоки. Ніяких вагань", — написав Трамп.
Президент США також повідомив, що американські мінні тральники вже розчищають Ормузьку протоку від мін. Він закликав їх продовжувати ці заходи "втричі інтенсивніше".
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.
- Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.
- Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.
- Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.
Іран блокує судна, які їм не заплатили/не домовились, США блокує іранські судна, але "рух протокою деблоковано", як сказав вселенський пабєдун.
Якась "протока Шредінгера" виходить....
Я вже звик не зважати на природні катаклізми, брехню українських посадовців, заяви найвеличнішого лідера племені та (вже кілька місяців) заяви рудої мавпи. Але є різниця: природні катаклізми треба брати до уваги, а решту - лише занотовувати для аргументованих відповідей "свідкам янєлоха", "адептам рудого миротворця" та "віруючим в чесність чинної влади". Не більше.