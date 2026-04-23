Трамп знову наказав знищувати всі іранські кораблі, які мінують Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп віддав наказ американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social у четвер, 23 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

Політик заявив, що військові США повинні "без вагань" відкривати вогонь по суднах, які мінують протоку.

"Я віддав наказ ВМС США обстрілювати й знищувати будь-які судна, хай навіть найменші з них (адже ВСІ їхні військові кораблі, а це 159 одиниць, лежать на дні моря!), які встановлюють міни у водах Ормузької протоки. Ніяких вагань", — написав Трамп.

Президент США також повідомив, що американські мінні тральники вже розчищають Ормузьку протоку від мін. Він закликав їх продовжувати ці заходи "втричі інтенсивніше".

Читайте також: Пентагон оцінив розмінування Ормузької протоки у шість місяців

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.

Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.

Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.

Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про переговори та завершення війни в Ірані: Часових рамок немає