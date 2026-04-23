Трамп знову наказав знищувати всі іранські кораблі, які мінують Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп віддав наказ американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social у четвер, 23 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Заява Трампа

Політик заявив, що військові США повинні "без вагань" відкривати вогонь по суднах, які мінують протоку.

"Я віддав наказ ВМС США обстрілювати й знищувати будь-які судна, хай навіть найменші з них (адже ВСІ їхні військові кораблі, а це 159 одиниць, лежать на дні моря!), які встановлюють міни у водах Ормузької протоки. Ніяких вагань", — написав Трамп.

Президент США також повідомив, що американські мінні тральники вже розчищають Ормузьку протоку від мін. Він закликав їх продовжувати ці заходи "втричі інтенсивніше".

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.
  • Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.
  • Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.
  • Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

Так їх вже всіх знищили? Нє?
23.04.2026 17:55 Відповісти
Они снова быстро построили
23.04.2026 18:11 Відповісти
Знищили основний флот Ірану. А це дрібні суда і катери.
23.04.2026 18:14 Відповісти
А было хоть одно сообщение о подрыве хоть одного танкера на мине в Ормузе?
23.04.2026 17:56 Відповісти
Без вагань - корабль чи катер який якогось хера крутиться в Ормузі - має дати жабі цицьки - Трамп
23.04.2026 17:58 Відповісти
Рудий бордельний кіт зажадав подальшої двіжухи! Його СВО потребує продовження банкету. Зеля в темі чи лише підлизує?
23.04.2026 18:04 Відповісти
Не треба кривдити котів. Вони гарні тварючки.
23.04.2026 18:11 Відповісти
Тваринки.
23.04.2026 18:13 Відповісти
Тваринки - так, але, іноді, ті ще тварючки!
23.04.2026 18:15 Відповісти
вибачаюсь, але на тигра ця слюнява потвора не тягне.
23.04.2026 18:41 Відповісти
Знову пальчик в рот? Не?
23.04.2026 18:12 Відповісти
А що там з блокадою протоки? Вона є чи її немає?
Іран блокує судна, які їм не заплатили/не домовились, США блокує іранські судна, але "рух протокою деблоковано", як сказав вселенський пабєдун.
Якась "протока Шредінгера" виходить....

Я вже звик не зважати на природні катаклізми, брехню українських посадовців, заяви найвеличнішого лідера племені та (вже кілька місяців) заяви рудої мавпи. Але є різниця: природні катаклізми треба брати до уваги, а решту - лише занотовувати для аргументованих відповідей "свідкам янєлоха", "адептам рудого миротворця" та "віруючим в чесність чинної влади". Не більше.
23.04.2026 18:14 Відповісти
23.04.2026 18:23 Відповісти
З огляду на те що частину мін Іран ставить дистанційно толку з того знищення "корабликів" буде трохи менше ніж нічого. Фарватер вузький і навіть невелика кількість вдало поставлених мін зробить його непрохідним 🤔
23.04.2026 18:23 Відповісти
То всі знищені, чи віддав наказ знищувати?
23.04.2026 18:25 Відповісти
Іранський середній палець здається трампу-пабєдуну закоротким.
23.04.2026 18:27 Відповісти
