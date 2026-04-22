Пентагон оцінив розмінування Ормузької протоки у шість місяців

Операція з розмінування Ормузької протоки у разі військового конфлікту може тривати до шести місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Washington Post з посиланням на трьох чиновників США.

За даними видання, відповідну оцінку представник Пентагону озвучив під час закритого брифінгу для Конгресу США. У доповіді йшлося про потенційні наслідки мінування Ормузької протоки та складність її очищення.

Оцінка Пентагону щодо розмінування

Американські військові попередили законодавців, що повне очищення протоки від мін, які могли бути встановлені іранськими силами, вимагатиме значного часу та ресурсів. Операція можлива лише після завершення бойових дій між США та Іраном.

За оцінками Пентагону, під час такої операції можуть застосовуватися вертольоти, безпілотники та групи дайверів-вибухотехніків.

Також читайте: Відкриття Ормузької протоки зірве угоду з Іраном, - Трамп

Наслідки для світової економіки

У США зазначають, що затримки з відновленням безпеки в регіоні можуть мати довгострокові економічні наслідки. Зокрема, ціни на нафту та паливо можуть залишатися високими навіть у разі досягнення мирної угоди.

За інформацією журналістів, частина конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партії негативно сприйняла озвучені терміни.

Також повідомляється, що у Вашингтоні поки не коментують офіційно ситуацію, а відповідні структури США утримуються від заяв.

Раніше ми писали, що Україна залучена до обговорень щодо Ормузької протоки і ділиться досвідом розблокування морських коридорів.

Також читайте: Євросоюз розширює санкції проти Ірану за блокування Ормузької протоки, ‒ Каллас