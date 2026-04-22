Відкриття Ормузької протоки зірве угоду з Іраном, - Трамп

У разі відкриття Ормузької протоки досягнення будь-якої угоди з Іраном стане неможливим

Про це лідер США Дональд Трамп пише у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже Трамп?

Зокрема, Трамп заявив, що Іран зацікавлений у відкритті Ормузької протоки, аби щодня отримувати близько 500 мільйонів доларів прибутку та зберегти репутацію.

Він також підкреслив, що повністю перекрив протоку, після чого, за його словами, представники Ірану почали звертатися з проханням якнайшвидше відновити судноплавство.

"Але якщо ми це зробимо, угоди з Іраном ніколи не буде, хіба що ми підірвемо решту їхньої країни, включаючи їхніх лідерів!", - переконує Трамп.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.
  • Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.
  • Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.
  • Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

Топ коментарі
+12
видно слабо рынок отреагировал, не закрыли ребята свои цели
вот и выпустили дедушку рыгнуть еще что-то
22.04.2026 07:24 Відповісти
+11
Чому хтось ще звертає увагу на слова Трампа? Слідкуйте за руками, все інше це здійманя куряви для дезорієнтації опонентів.
22.04.2026 07:07 Відповісти
+10
Якшо я відкрию протоку - в мене не буде козирних карт - Трамп
22.04.2026 07:36 Відповісти
Це ж ти тут,убоге,за нього кальсони рвало?
22.04.2026 07:59 Відповісти
Думаю Трампу вже імпічмент не грозить, а електричний стілець - точно.
22.04.2026 07:18 Відповісти
Навряд. Там 350 млн. *трампів*, як у сраші 100 млн. ********.
22.04.2026 07:23 Відповісти
ему ничего не грозит, он **********
на него распространяется иммунитет на время президенства

он может ******* ребенка в прямом эфире, как в молодые годы, и ему ничего не будет
22.04.2026 07:25 Відповісти
Мексиканская дуэль (или мексиканский тупик) - это вооруженное противостояние трех или более участников, при котором каждый угрожает другому, образуя патовое состояние. Ни один из участников не может победить или выйти из боя, не будучи убитым другим. Часто это связано с уязвимостью первого стреляющего.
22.04.2026 07:18 Відповісти
видно слабо рынок отреагировал, не закрыли ребята свои цели
вот и выпустили дедушку рыгнуть еще что-то
22.04.2026 07:24 Відповісти
Зараз зятьок пів мільярдіка шекелів на рубає на біржі. І відкриє ту протоку. Але я замітив нюанс вже від слів шалави рудої, ринок вже не реагує.
22.04.2026 09:26 Відповісти
Так в чому ваш план, мєсьє Трамп? -Не в чому, а де
22.04.2026 07:25 Відповісти
Вся нафта повинна бути в руках сша. Або здавайте добровільно, або ми йдемо до вас. - сша.
22.04.2026 07:26 Відповісти
В США і так половина світового запасу нафти.
22.04.2026 07:58 Відповісти
Дуже сумніваюсь.
23.04.2026 17:21 Відповісти
Якшо я відкрию протоку - в мене не буде козирних карт - Трамп
22.04.2026 07:36 Відповісти
Ормуд закрыт,финансовая удавка на шее ксира затягивается - отличная работа мистер Трамп.
22.04.2026 07:43 Відповісти
Удавка на шее мировой экономики
22.04.2026 08:04 Відповісти
Акции американских компаний дорожают,все остальное пох.
22.04.2026 08:43 Відповісти
А в Иране сейчас ужин. Лапшу на уши вешают.
22.04.2026 12:44 Відповісти
@ (в перекладі):
"Командувач Повітряними силами КВІР Маджид Мусаві заявив, що сусіди Ірану можуть попрощатися зі видобуваннчям нафти, якщо надаватимуть свою територію для використання ворогам Тегерану.
CNN повідомляє, що США під час військової операції проти Ірану витратили приблизно 45% високоточних ракет, 50% перехоплювачів системи THAAD, майже 50% ракет ППО Patriot.
Наразі запасів вистачає для поточних операцій, але для великого конфлікту запасів недостатньо. Відновлення триватиме 3-5 років."
22.04.2026 09:02 Відповісти
Клятий Трамп оголосив про навічно розблоковану Ормузьку протоку, і хоче зірвати Трампу угоду з Іраном!
показати весь коментар
22.04.2026 09:54 Відповісти
 
 