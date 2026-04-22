Відкриття Ормузької протоки зірве угоду з Іраном, - Трамп
У разі відкриття Ормузької протоки досягнення будь-якої угоди з Іраном стане неможливим
Про це лідер США Дональд Трамп пише у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Трамп?
Зокрема, Трамп заявив, що Іран зацікавлений у відкритті Ормузької протоки, аби щодня отримувати близько 500 мільйонів доларів прибутку та зберегти репутацію.
Він також підкреслив, що повністю перекрив протоку, після чого, за його словами, представники Ірану почали звертатися з проханням якнайшвидше відновити судноплавство.
"Але якщо ми це зробимо, угоди з Іраном ніколи не буде, хіба що ми підірвемо решту їхньої країни, включаючи їхніх лідерів!", - переконує Трамп.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.
- Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.
- Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.
- Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на него распространяется иммунитет на время президенства
он может ******* ребенка в прямом эфире, как в молодые годы, и ему ничего не будет
вот и выпустили дедушку рыгнуть еще что-то
А в Иране сейчас ужин. Лапшу на уши вешают.
"Командувач Повітряними силами КВІР Маджид Мусаві заявив, що сусіди Ірану можуть попрощатися зі видобуваннчям нафти, якщо надаватимуть свою територію для використання ворогам Тегерану.
CNN повідомляє, що США під час військової операції проти Ірану витратили приблизно 45% високоточних ракет, 50% перехоплювачів системи THAAD, майже 50% ракет ППО Patriot.
Наразі запасів вистачає для поточних операцій, але для великого конфлікту запасів недостатньо. Відновлення триватиме 3-5 років."