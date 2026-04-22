Открытие Ормузского пролива сорвет соглашение с Ираном, - Трамп

В случае открытия Ормузского пролива достижение какого-либо соглашения с Ираном станет невозможным

Об этом лидер США Дональд Трамп пишет в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорит Трамп?

В частности, Трамп заявил, что Иран заинтересован в открытии Ормузского пролива, чтобы ежедневно получать около 500 миллионов долларов прибыли и сохранить репутацию.

Он также подчеркнул, что полностью перекрыл пролив, после чего, по его словам, представители Ирана начали обращаться с просьбой как можно скорее возобновить судоходство.

"Но если мы это сделаем, соглашения с Ираном никогда не будет, разве что мы взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!", - убеждает Трамп.

Что предшествовало?