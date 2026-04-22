Открытие Ормузского пролива сорвет соглашение с Ираном, - Трамп
В случае открытия Ормузского пролива достижение какого-либо соглашения с Ираном станет невозможным
Об этом лидер США Дональд Трамп пишет в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Трамп?
В частности, Трамп заявил, что Иран заинтересован в открытии Ормузского пролива, чтобы ежедневно получать около 500 миллионов долларов прибыли и сохранить репутацию.
Он также подчеркнул, что полностью перекрыл пролив, после чего, по его словам, представители Ирана начали обращаться с просьбой как можно скорее возобновить судоходство.
"Но если мы это сделаем, соглашения с Ираном никогда не будет, разве что мы взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!", - убеждает Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.
- Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
- Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
- Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.
"Командувач Повітряними силами КВІР Маджид Мусаві заявив, що сусіди Ірану можуть попрощатися зі видобуваннчям нафти, якщо надаватимуть свою територію для використання ворогам Тегерану.
CNN повідомляє, що США під час військової операції проти Ірану витратили приблизно 45% високоточних ракет, 50% перехоплювачів системи THAAD, майже 50% ракет ППО Patriot.
Наразі запасів вистачає для поточних операцій, але для великого конфлікту запасів недостатньо. Відновлення триватиме 3-5 років."