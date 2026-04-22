Открытие Ормузского пролива сорвет соглашение с Ираном, - Трамп

Ормуз заблокирован

В случае открытия Ормузского пролива достижение какого-либо соглашения с Ираном станет невозможным

Об этом лидер США Дональд Трамп пишет в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорит Трамп?

В частности, Трамп заявил, что Иран заинтересован в открытии Ормузского пролива, чтобы ежедневно получать около 500 миллионов долларов прибыли и сохранить репутацию.

Он также подчеркнул, что полностью перекрыл пролив, после чего, по его словам, представители Ирана начали обращаться с просьбой как можно скорее возобновить судоходство.

"Но если мы это сделаем, соглашения с Ираном никогда не будет, разве что мы взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!", - убеждает Трамп.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.
  • Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
  • Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
  • Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джея Ди Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

Топ комментарии
+7
Чому хтось ще звертає увагу на слова Трампа? Слідкуйте за руками, все інше це здійманя куряви для дезорієнтації опонентів.
22.04.2026 07:07 Ответить
+6
видно слабо рынок отреагировал, не закрыли ребята свои цели
вот и выпустили дедушку рыгнуть еще что-то
22.04.2026 07:24 Ответить
+6
Якшо я відкрию протоку - в мене не буде козирних карт - Трамп
22.04.2026 07:36 Ответить
Це ж ти тут,убоге,за нього кальсони рвало?
22.04.2026 07:59 Ответить
Думаю Трампу вже імпічмент не грозить, а електричний стілець - точно.
22.04.2026 07:18 Ответить
Навряд. Там 350 млн. *трампів*, як у сраші 100 млн. ********.
22.04.2026 07:23 Ответить
ему ничего не грозит, он **********
на него распространяется иммунитет на время президенства

он может ******* ребенка в прямом эфире, как в молодые годы, и ему ничего не будет
22.04.2026 07:25 Ответить
Мексиканская дуэль (или мексиканский тупик) - это вооруженное противостояние трех или более участников, при котором каждый угрожает другому, образуя патовое состояние. Ни один из участников не может победить или выйти из боя, не будучи убитым другим. Часто это связано с уязвимостью первого стреляющего.
22.04.2026 07:18 Ответить
Зараз зятьок пів мільярдіка шекелів на рубає на біржі. І відкриє ту протоку. Але я замітив нюанс вже від слів шалави рудої, ринок вже не реагує.
22.04.2026 09:26 Ответить
Так в чому ваш план, мєсьє Трамп? -Не в чому, а де
22.04.2026 07:25 Ответить
Вся нафта повинна бути в руках сша. Або здавайте добровільно, або ми йдемо до вас. - сша.
22.04.2026 07:26 Ответить
В США і так половина світового запасу нафти.
22.04.2026 07:58 Ответить
Ормуд закрыт,финансовая удавка на шее ксира затягивается - отличная работа мистер Трамп.
22.04.2026 07:43 Ответить
Удавка на шее мировой экономики
22.04.2026 08:04 Ответить
Акции американских компаний дорожают,все остальное пох.
22.04.2026 08:43 Ответить
@ (в перекладі):
"Командувач Повітряними силами КВІР Маджид Мусаві заявив, що сусіди Ірану можуть попрощатися зі видобуваннчям нафти, якщо надаватимуть свою територію для використання ворогам Тегерану.
CNN повідомляє, що США під час військової операції проти Ірану витратили приблизно 45% високоточних ракет, 50% перехоплювачів системи THAAD, майже 50% ракет ППО Patriot.
Наразі запасів вистачає для поточних операцій, але для великого конфлікту запасів недостатньо. Відновлення триватиме 3-5 років."
22.04.2026 09:02 Ответить
 
 