Пентагон оценил расчистку Ормузского пролива от мин в шесть месяцев

Операция по разминированию Ормузского пролива в случае военного конфликта может продлиться до шести месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на трех чиновников США.

По данным издания, соответствующую оценку представитель Пентагона озвучил во время закрытого брифинга для Конгресса США. В докладе речь шла о потенциальных последствиях минирования Ормузского пролива и сложности его очистки.

Оценка Пентагона по разминированию

Американские военные предупредили законодателей, что полная очистка пролива от мин, которые могли быть установлены иранскими силами, потребует значительного времени и ресурсов. Операция возможна только после завершения боевых действий между США и Ираном.

По оценкам Пентагона, во время такой операции могут применяться вертолеты, беспилотники и группы дайверов-взрывотехников.

Последствия для мировой экономики

В США отмечают, что задержки с восстановлением безопасности в регионе могут иметь долгосрочные экономические последствия. В частности, цены на нефть и топливо могут оставаться высокими даже в случае достижения мирного соглашения.

По информации журналистов, часть конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партии негативно восприняла озвученные сроки.

Также сообщается, что в Вашингтоне пока не комментируют официально ситуацию, а соответствующие структуры США воздерживаются от заявлений.

