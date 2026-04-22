Пентагон оценил расчистку Ормузского пролива от мин в шесть месяцев
Операция по разминированию Ормузского пролива в случае военного конфликта может продлиться до шести месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post со ссылкой на трех чиновников США.
По данным издания, соответствующую оценку представитель Пентагона озвучил во время закрытого брифинга для Конгресса США. В докладе речь шла о потенциальных последствиях минирования Ормузского пролива и сложности его очистки.
Оценка Пентагона по разминированию
Американские военные предупредили законодателей, что полная очистка пролива от мин, которые могли быть установлены иранскими силами, потребует значительного времени и ресурсов. Операция возможна только после завершения боевых действий между США и Ираном.
По оценкам Пентагона, во время такой операции могут применяться вертолеты, беспилотники и группы дайверов-взрывотехников.
Последствия для мировой экономики
В США отмечают, что задержки с восстановлением безопасности в регионе могут иметь долгосрочные экономические последствия. В частности, цены на нефть и топливо могут оставаться высокими даже в случае достижения мирного соглашения.
По информации журналистов, часть конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партии негативно восприняла озвученные сроки.
Также сообщается, что в Вашингтоне пока не комментируют официально ситуацию, а соответствующие структуры США воздерживаются от заявлений.
