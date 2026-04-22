Украина вовлечена в обсуждения по поводу Ормузского пролива и делится опытом разблокирования морских коридоров, — Зеленский

Украина участвует в международных обсуждениях по вопросам безопасности судоходства, в частности в районе Ормузского пролива.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Украина готова делиться экспертизой

Он отметил, что украинские военные уже присоединились к встрече в Лондоне, организованной Великобританией и Францией.



"У нас есть опыт в Черном море — мы смогли разблокировать коридор, поэтому готовы делиться этой экспертизой", — заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина также ведет переговоры с партнерами о сотрудничестве в сфере безопасности и новых договоренностях в сфере дронов.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.

Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.

Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.

Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джей Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

