Украина вовлечена в обсуждения по поводу Ормузского пролива и делится опытом разблокирования морских коридоров, — Зеленский
Украина участвует в международных обсуждениях по вопросам безопасности судоходства, в частности в районе Ормузского пролива.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Украина готова делиться экспертизой
Он отметил, что украинские военные уже присоединились к встрече в Лондоне, организованной Великобританией и Францией.
"У нас есть опыт в Черном море — мы смогли разблокировать коридор, поэтому готовы делиться этой экспертизой", — заявил президент.
Зеленский добавил, что Украина также ведет переговоры с партнерами о сотрудничестве в сфере безопасности и новых договоренностях в сфере дронов.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.
- Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
- Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
- Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джей Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.
квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
ІзраілюПротоки? Знімати військових з фронту?
1) CVN‑68 USS Nimitz (1975)
2) CVN‑69 USS Dwight D. Eisenhower (1977)
3) CVN‑70 USS Carl Vinson (1982)
4) CVN‑71 USS Theodore Roosevelt (1986)
5) CVN‑72 USS Abraham Lincoln (1989)
6) CVN‑73 USS George Washington (1992)
7) CVN‑74 USS John C. Stennis (1995)
8) CVN‑75 USS Harry S. Truman (1998)
9) CVN‑77 USS George H.W. Bush (2009)
АВІАНОСЦІ КЛАСУ «ФОРД» (CVN‑78 І ДАЛІ):
10) CVN‑78 USS Gerald R. Ford (з 2017)
11) CVN‑79 USS John F. Kennedy (Будується)
12) CVN‑80 USS Enterprise (Будується)
13) CVN‑81 USS Doris Miller (Заплановано)