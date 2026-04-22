Украина вовлечена в обсуждения по поводу Ормузского пролива и делится опытом разблокирования морских коридоров, — Зеленский

Украина участвует в международных обсуждениях по вопросам безопасности судоходства, в частности в районе Ормузского пролива.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Украина готова делиться экспертизой

Он отметил, что украинские военные уже присоединились к встрече в Лондоне, организованной Великобританией и Францией.

"У нас есть опыт в Черном море — мы смогли разблокировать коридор, поэтому готовы делиться этой экспертизой", — заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина также ведет переговоры с партнерами о сотрудничестве в сфере безопасности и новых договоренностях в сфере дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские тральщики могут присоединиться к разминированию Ормузского пролива, — Times

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.
  • Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
  • Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
  • Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джей Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

Читайте также: Зеленский: Мы все должны работать вместе, чтобы устранить угрозы в Ормузском проливе

Зеленский Владимир (24007) судоходство (39) Ормузский пролив (113)
Топ комментарии
+4
Оманщина, зобов'язує зеленського і далі кабміндічити на шкоду України, на 8 році ???

квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
показать весь комментарий
22.04.2026 19:52 Ответить
+2
Потужно залучена ???
показать весь комментарий
22.04.2026 19:48 Ответить
+1
Добре що до обговорень))
показать весь комментарий
22.04.2026 19:51 Ответить
Украина делилась с туарегами, Суданом и Дубайщиной. Отдача была мощной,как всегда...
показать весь комментарий
22.04.2026 19:53 Ответить
Це щось неймовірне !!!! Це випари алкоголю чи коксу?
показать весь комментарий
22.04.2026 19:54 Ответить
На дрони-перехоплювачі збирали Притула, Стерненко, Нова пошта, Конгрес українців, Приватбанк, "Мисливці на шахеди", театр Франка, Львівська рада, безліч волонтерів. Хто уповноважував Зельмана тратити це на захист та допомогу Ізраілю Протоки? Знімати військових з фронту?
показать весь комментарий
22.04.2026 19:55 Ответить
Він, як представник самого постраждалого народу, має право. Тим більше - є закон про покарання за не визнання семітизму.
показать весь комментарий
22.04.2026 19:59 Ответить
потім зеля ще раз бенгальську затоку вєлять розмінувати. ну щоб два раза не ходити.
показать весь комментарий
22.04.2026 19:59 Ответить
Слухати всім. Стратег! Не одну протоку розблокував,,величезний досвід має.
показать весь комментарий
22.04.2026 20:02 Ответить
АВІАНОСЦІ КЛАСУ «НІМІЦ» (CVN‑68 - CVN‑77):

1) CVN‑68 USS Nimitz (1975)

2) CVN‑69 USS Dwight D. Eisenhower (1977)

3) CVN‑70 USS Carl Vinson (1982)

4) CVN‑71 USS Theodore Roosevelt (1986)

5) CVN‑72 USS Abraham Lincoln (1989)

6) CVN‑73 USS George Washington (1992)

7) CVN‑74 USS John C. Stennis (1995)

8) CVN‑75 USS Harry S. Truman (1998)

9) CVN‑77 USS George H.W. Bush (2009)

АВІАНОСЦІ КЛАСУ «ФОРД» (CVN‑78 І ДАЛІ):

10) CVN‑78 USS Gerald R. Ford (з 2017)

11) CVN‑79 USS John F. Kennedy (Будується)

12) CVN‑80 USS Enterprise (Будується)

13) CVN‑81 USS Doris Miller (Заплановано)
показать весь комментарий
22.04.2026 20:02 Ответить
 
 