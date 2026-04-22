Украинские тральщики могут присоединиться к разминированию Ормузского пролива, - Times

Четыре украинских минных тральщика, которые в настоящее время находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве.

Возможное участие Украины

Речь идет об участии в британско-французской миссии после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Украинские офицеры уже участвуют в многонациональном планировании в штабе PJHQ в Нортвуде недалеко от Лондона.

По словам собеседника издания, Украина готова предоставить свои ресурсы для помощи союзникам.

Какие корабли могут быть задействованы

В Портсмуте находятся четыре минных тральщика, переданных Украине партнерами.

Среди них – корабли HMS Shoreham и HMS Grimsby, которые Украина получила от Великобритании, а также UNS Mariupol и UNS Melitopol, переданные Нидерландами и Бельгией.

Почему они не в Украине

Отмечается, что эти суда не могут быть переброшены в Украину.

Причиной являются как высокие риски уничтожения, так и ограничения, связанные с Конвенцией Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через проливы.

Другие варианты помощи

Помимо кораблей, Украина может помочь союзникам другими способами.

В частности, речь идет об использовании морских беспилотников или оборудования для борьбы с дронами для защиты судоходства от возможных атак.

Они и пострелять могут по аятоллам,будет круто.
22.04.2026 10:45 Ответить
А чому б і ні? Кацапів перемогли, репарації від окупантів отримали, а тепер можна і людям допомогти, тим пача, що вони нам постіно допомагали.
22.04.2026 10:45 Ответить
Ви наче все правильно підмітили, але є одне велике "АЛЕ" зараз ці короблі неможуть допомогти нам у Чорному морі, через те що Туреччина перекрила прохід для вфйськових короблів. Тобто у нас є короблі (передані бритами та голандцями), є навчені команди, але використати не можемо в Чорному морі
22.04.2026 10:52 Ответить
Це і допомога союзникам і на користь Украіни
22.04.2026 10:50 Ответить
Одеса почекає.
22.04.2026 10:52 Ответить
А може нехай краще йдуть блокують тіньовий флот путіна який снує туди-сюди біля берегів Велобританії? Нафтопровід "дружба" певно також стартегічно важлива операція країн ЕС, щоб путін лопнув від жадоби?
22.04.2026 10:52 Ответить
Для початку потрібно Босфорську протоку пройти і не натрапити на міну чи ворожий БЕК.
22.04.2026 10:53 Ответить
Щоб до Ормузу з Британії пройти? Якийсь дивний маршрут виходить 🤔
22.04.2026 11:01 Ответить
Путь из Британии в Ормуз не предусматривает проход Босфора).
22.04.2026 11:02 Ответить
Дуже добре і корисно якщо так буде. Україна буде перетворюватися на глобального гравця.
22.04.2026 10:57 Ответить
Хоть до, хоть после окончания иранской войны, будут целью для московского ВМФ. С предсказуемым финалом битвы.
22.04.2026 11:00 Ответить
 
 