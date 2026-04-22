Украинские тральщики могут присоединиться к разминированию Ормузского пролива, - Times

Четыре украинских минных тральщика, которые в настоящее время находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве.

Возможное участие Украины

Речь идет об участии в британско-французской миссии после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Украинские офицеры уже участвуют в многонациональном планировании в штабе PJHQ в Нортвуде недалеко от Лондона.

По словам собеседника издания, Украина готова предоставить свои ресурсы для помощи союзникам.

Какие корабли могут быть задействованы

В Портсмуте находятся четыре минных тральщика, переданных Украине партнерами.

Среди них – корабли HMS Shoreham и HMS Grimsby, которые Украина получила от Великобритании, а также UNS Mariupol и UNS Melitopol, переданные Нидерландами и Бельгией.

Почему они не в Украине

Отмечается, что эти суда не могут быть переброшены в Украину.

Причиной являются как высокие риски уничтожения, так и ограничения, связанные с Конвенцией Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через проливы.

Другие варианты помощи

Помимо кораблей, Украина может помочь союзникам другими способами.

В частности, речь идет об использовании морских беспилотников или оборудования для борьбы с дронами для защиты судоходства от возможных атак.

