Українські тральники можуть долучитися до розмінування Ормузької протоки, - Times

Чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в українському оборонному відомстві.

Можлива участь України

Йдеться про участь у британсько-французькій місії після завершення конфлікту на Близькому Сході.

Українські офіцери вже беруть участь у багатонаціональному плануванні в штабі PJHQ у Нортвуді поблизу Лондона.

За словами співрозмовника видання, Україна готова надати свої ресурси для допомоги союзникам.

Які кораблі можуть залучити

У Портсмуті перебувають чотири мінні тральники, передані Україні партнерами.

Серед них – кораблі HMS Shoreham і HMS Grimsby, які Україна отримала від Великої Британії, а також UNS Mariupol і UNS Melitopol, передані Нідерландами та Бельгією.

Чому вони не в Україні

Зазначається, що ці судна не можуть бути перекинуті до України.

Причиною є як високі ризики знищення, так і обмеження, пов’язані з Конвенцією Монтре, яка регулює прохід військових кораблів через протоки.

Інші варіанти допомоги

Окрім кораблів, Україна може допомогти союзникам іншими способами.

Зокрема, йдеться про використання морських безпілотників або обладнання для боротьби з дронами для захисту судноплавства від можливих атак.

А чому б і ні? Кацапів перемогли, репарації від окупантів отримали, а тепер можна і людям допомогти, тим пача, що вони нам постіно допомагали.
22.04.2026 10:45 Відповісти
Одеса почекає.
22.04.2026 10:52 Відповісти
Угу! В той час коли в Україні кожен "багнет" на вагу золота, коли стираються в пил десятки українських міст і сіл під кацапськими бомбардуваннями, коли кожну добу наносються ракетно-дронові удари по всій території України, відсилаємо кораблі та пару сотень спеців - дроноводів.
Станом на середину березня 2026 року Україна направила до країн Близького Сходу (зокрема, Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії) понад 200 українських військових спеціалістів та інструкторів (за різними даними 201-228 осіб) для протидії іранським дронам Shahed.
22.04.2026 11:06 Відповісти
Они и пострелять могут по аятоллам,будет круто.
22.04.2026 10:45 Відповісти
Ви наче все правильно підмітили, але є одне велике "АЛЕ" зараз ці короблі неможуть допомогти нам у Чорному морі, через те що Туреччина перекрила прохід для вфйськових короблів. Тобто у нас є короблі (передані бритами та голандцями), є навчені команди, але використати не можемо в Чорному морі
22.04.2026 10:52 Відповісти
Не "метай ікру"... Там же написано: "Після завершення конфлікту...". А він закінчився? НІ... Закінчиться - хай хлопці попрактикуються... Тим більше, що матеріальні витрати, візьмуть на себе члени коаліції... Все одно їх, до кінця війни з кацапами, турки в чорне море не пропустять... Угода про чорноморську протоку, не дозволяє. І це добре - бо вони ж і кацапів не пропускають!
22.04.2026 11:48 Відповісти
Кацапів не пропускають?
Згідно з Конвенцією, Туреччина дозволяє бойовим російським кораблям, які мають реєстрацію на базах у Чорному морі, але забороняє вхід до Чорного моря кораблям інших флотів РФ (наприклад, Тихоокеанського чи Північного), що намагалися увійти.
22.04.2026 12:21 Відповісти
Ага - шось жоден військовий корабль рф не вийшов і невійшов в Чорне Соре з початку війни у 22 році)))) такщо з білогочорне не зробиш як не старайся
22.04.2026 12:51 Відповісти
Брехло, читай, що пише ШІ.
Згідно з Конвенцією Монтре, Туреччина дозволяє бойовим російським кораблям, які не базуються в Чорному морі, проходити через протоки Босфор і Дарданелли лише у випадку повернення до місця своєї постійної реєстрації (бази).
Радіо Свобода

Ключові обмеження, запроваджені Туреччиною на основі Конвенції після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну:

Закриття для проходу: Туреччина закрила протоки для військових кораблів країн, що воюють (РФ та України).
Заборона входу: Російські військові кораблі, які не дислокуються в Чорному морі, не можуть увійти до нього.
Виняток: Якщо корабель РФ з Чорноморського флоту (який має реєстрацію в базі Чорного моря) повертається з Середземного моря додому, Туреччина не може заблокувати цей прохід, згідно з правилами Конвенції.
22.04.2026 13:15 Відповісти
А яким чином 2 грудня 2024 року російський корабель "Єльня" залишив порт постійної дислокації у Тартусі, який розташований на побережжі Середземного моря. Після нього російську військово-морську базу залишила низка інших кораблів: фрегати класу "Горшков", "Адмірал Григорович" і підводний дизельний човен класу "Кіло".
Так ось, у ніч на 6 квітня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по російському фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ.
22.04.2026 13:35 Відповісти
На відміну від тебе, я читав не ШІ, а саму Конвенцію Монтре - бо вмію читать юридичні документи. І що з того? Кацапам хочеться не ВИВЕСТИ з Чорного моря свої кораблі, а навпаки, ЗАВЕСТИ їх в Чорне море (як вони це зробили перед нападом на Україну)... А турки це ЗАБОРОНИЛИ... Так що, з твого боку, це пусте "сотрясение воздусех"...
22.04.2026 13:32 Відповісти
Зрозуміло!
Все ти знаєш, хто що читав, а хто що не читав. Не дуже самовпевнено?
А ось, що пишуть спеціалісти, котрі займалися цим питанням без брехливого пафосу на відміну від тебе.

"Принципи Конвенції Монтре, як вважають експерти, викладені досить туманно. Вони дозволяють Туреччині вводити деякі обмеження на прохід через протоки.

Наприклад, нічого не вказано про те, які підстави повинні бути у Туреччини для того, щоб вважати, що для неї є загроза безпосередньої військової небезпеки з боку якоїсь держави.

Крім того, в зоні проток діють не тільки положення Конвенції Монтре або закони морського права, але й правила, які Туреччина ввела в односторонньому порядку.

Серед цих правил зустрічаються й такі, що не відповідають міжнародним конвенціям: наприклад, Туреччина наполягає на використанні лоцмана, встановлює певні терміни подачі та дії повідомлення або вимагає від військових кораблів проходити через протоки тільки в денний час.

Як розповів ВВС військовий експерт Андрій Союстов, Росія (як до неї СРСР) багато з цих правил просто ігнорує, але з якимись погоджується.

"Наприклад, не погодилися з вимогою подання повідомлення про прохід за дуже довгий час, цей термін скоротили мало не до доби, але втім пішли назустріч Туреччині, щоб наші військові кораблі проходили протоки виключно у світлий час", - розповів він.

За словами пана Союстова, незручну систему повідомлення через дипломатичні канали в Чорноморському флоті теж навчилися обходити.

"Ми беремо і направляємо зранку список тих кораблів, які навіть чисто теоретично можуть проходити протоки. Це не тільки кораблі в Чорному морі, але й кораблі середземноморської угруповання. Про всяк випадок. Ми їм це щодня вкидаємо", - сказав він.

Ще одним прийомом є переведення в корабельний склад Чорноморського флоту цивільних суден - коли вони стають допоміжними кораблями ВМФ, на них діє менше обмежень щодо проходження проток.

Росія вже скористалася цим, перевівши деякий час тому в розряд військових кораблів куплені цивільні судна для поставок військових вантажів угрупованню в Сирії.

Іншими словами, багато в чому нинішня практика застосування чинних конвенцій щодо проток насправді включає в себе безліч гласних або негласних неофіційних домовленостей, поступок і традицій."
22.04.2026 13:41 Відповісти
***-а-а... Я знаю Конвенцію... І не треба мені тлумачить, яка вона "туманна"... Туреччина приймає рішення! І вона його ПРИЙНЯЛА!
Туреччина з 28 лютого 2022 року офіційно закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів воюючих сторін - Росії та України - у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, посилаючись на Конвенцію Монтре. Це рішення було прийнято для запобігання ескалації воєнних дій у Чорному морі.

Основні факти щодо заборони:

Правова основа: Туреччина використовує статтю 19 Конвенції Монтре 1936 року, яка регулює режим проток. Згідно з нею, якщо Туреччина не є учасником війни, військові кораблі воюючих держав не мають права проходити через протоки.Дія заборони: Заборона поширюється на всі військові кораблі, які не базуються в Чорному морі. Виняток зроблено лише для кораблів, що повертаються до своїх портів базування (стаття 19), проте це стосується лише обмеженої кількості суден і не дозволяє Росії посилити свій флот.Російські кораблі: Туреччина не пропустила кілька російських військових кораблів, які намагалися увійти до Чорного моря на початку війни.Українські кораблі: У 2024 році Туреччина також заблокувала прохід протимінних кораблів, переданих Великою Британією Україні, посилаючись на те, що протоки закриті для будь-яких воюючих сторін.Захист від ескалації: Експерти та українські дипломати вважають, що ця заборона запобігла висадці російського морського десанту в районі Одеси та Миколаєва у перші місяці війни.
Турецька влада підтвердила, що закриття проток залишатиметься в силі до завершення війни в Україні.
22.04.2026 13:50 Відповісти
А яким чином "Адмірал Григорович" в грудні 2024 року, покинувши базу "Тартус" в Сирії з'явився на базі в Новоросійську, де його вразили ЗСУ 6 квітня 2026 року.
Яр ти став уже смішним свою зазнайкуватістю основаною на своїх старечих фантазіях.
22.04.2026 13:47 Відповісти
Огляд від ШІ

Станом на 2024-2026 роки фрегат «Адмірал Григорович» не проходив через протоки Босфор і Дарданелли в Чорне море після закриття їх Туреччиною у лютому 2022 року. Заборона, що діє згідно з Конвенцією Монтре, поширюється на всі військові кораблі воюючих сторін.
U.S. Naval Institute +1

Чому виникають такі питання та як працюють обмеження:
Корабель уже був у Чорному морі: Фрегат «Адмірал Григорович» (проект 11356), як і його систершипи («Адмірал Макаров», «Адмірал Ессен»), був частиною Чорноморського флоту РФ ще до повномасштабного вторгнення. Він базується в Новоросійську, де росіяни переховують свої кораблі, і виконує пуски ракет.Дія Конвенції Монтре: Туреччина закрила протоки для військових кораблів РФ 28 лютого 2022 року, кваліфікувавши дії Росії як війну.Виняток для повернення: Стаття 19 Конвенції дозволяє воюючим державам повернути кораблі на базу (до портів, які вони займали до війни). Однак Росія намагалася повернути кораблі з Тихоокеанського флоту, яким Туреччина відмовила у проході.Місце базування: «Адмірал Григорович» з 2022 року перебуває в акваторії Чорного моря (або в Новоросійську), тому йому не потрібно було проходити протоки.
22.04.2026 14:05 Відповісти
Це і допомога союзникам і на користь Украіни
22.04.2026 10:50 Відповісти
читай вище, моє пояснення...
22.04.2026 11:49 Відповісти
аби ляпнути ?

тральщики НЕ можуть пройти в Чорне море

.
22.04.2026 12:44 Відповісти
як корова ляпнув і пішов далі
22.04.2026 12:52 Відповісти
Ну прибери після себе!
22.04.2026 13:43 Відповісти
А може нехай краще йдуть блокують тіньовий флот путіна який снує туди-сюди біля берегів Велобританії? Нафтопровід "дружба" певно також стартегічно важлива операція країн ЕС, щоб путін лопнув від жадоби?
22.04.2026 10:52 Відповісти
Для початку потрібно Босфорську протоку пройти і не натрапити на міну чи ворожий БЕК.
22.04.2026 10:53 Відповісти
Щоб до Ормузу з Британії пройти? Якийсь дивний маршрут виходить 🤔
22.04.2026 11:01 Відповісти
Путь из Британии в Ормуз не предусматривает проход Босфора).
22.04.2026 11:02 Відповісти
Так це вже будуть британські чи нідерландські тральщики. Можливо, з частиною екіпажів від нас.
22.04.2026 13:27 Відповісти
2 ТЩ переданы Британией и 2 ТЩ переданы Нидерландами. Годы прошли , как на них поднят флаг Украины и украинские экипажы.
22.04.2026 14:46 Відповісти
Дуже добре і корисно якщо так буде. Україна буде перетворюватися на глобального гравця.
22.04.2026 10:57 Відповісти
У нас є дуже серйозна проблема, яку ви не помічаєте: ми нахєр нікому не потрібні, і ніколи не були потрібні. Ми нічого не виробляємо свого, не виробляли принаймні, у нас немає наукових досягнень, всесвітньо відомих письменників яких знає весь світ, немає своїх автівок, потягів, компів, телефонів, і так далі, і так далі. Всі країни щось продають, і таким чином роблять себе важливими, корисними і потрібними. А якщо їх інтереси затискаються, вони починають економічні війни, "а ми вам це не продамо, а у вас ляже виробництво без наших чипів чи металлу". А у нас нічого немає, крім власної дупи, розумієте натяк? Це дуже сумно, але це правда. У нас немає Чим захищати наші інтереси.

І тому нам треба робити себе корисними в чомусь, незамінними, потрібними. І це може бути в рази важливіше, ніж тисяча загиблих на фронті. Нажаль так, це цинізм, але без ракет Петріот у нас будуть великі проблеми, які вильються в ще більші втрати. Ми довго брали, брали, брали, допомогу, донати, ракети, гроші мільярдами і беремо далі. Нам теж треба чимось платити, чимось необхідним, а не 5ю точкою.
22.04.2026 11:26 Відповісти
У нас є "Щедрик "
22.04.2026 11:38 Відповісти
Що є то є. І не тільки він, я трішки здраматизував. Але того що є замало для наших потреб, треба робити більше. Але Щедрик то так, onelove
22.04.2026 11:41 Відповісти
Та воно то так я це все і так розумію, але ...
22.04.2026 11:41 Відповісти
аби ляпать фігню)))
22.04.2026 12:53 Відповісти
Хоть до, хоть после окончания иранской войны, будут целью для московского ВМФ. С предсказуемым финалом битвы.
22.04.2026 11:00 Відповісти
Нігуя собі! - а брити чому не хочуть долучитися - українцями дірки затикати
22.04.2026 11:08 Відповісти
Чому затикають, це суцільна ініціатива нашої потужної влади.
22.04.2026 11:23 Відповісти
Брити ж нам підсовуть тральщики - знають шо турки їх не пропустять
22.04.2026 11:27 Відповісти
За "підсовують"
22.04.2026 11:37 Відповісти
Брити нам і міліарди на зброю "підсовують".

короче, аглічанка гадіт" ?

.
22.04.2026 12:48 Відповісти
Негайно кинути наших тральщиків до розмінування протоки, бо там великі, крадені гроші в Україні оточенням Великого Голобородька. Свою війну вже закінчили? Навчилися слугориги заробляти на війні не тільки в Україні, а і доїти багатих шейхів.
22.04.2026 11:12 Відповісти
Навіщо це ? Трамп це не одобрює !
22.04.2026 11:16 Відповісти
вот саме й тому !

бо у складі НАТО!

.
22.04.2026 12:49 Відповісти
для наших захисників та й України - це буде корисно, з усих напрямків, як не глянь..
22.04.2026 13:03 Відповісти
 
 