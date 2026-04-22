Українські тральники можуть долучитися до розмінування Ормузької протоки, - Times

Чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в українському оборонному відомстві.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Можлива участь України

Йдеться про участь у британсько-французькій місії після завершення конфлікту на Близькому Сході.

Українські офіцери вже беруть участь у багатонаціональному плануванні в штабі PJHQ у Нортвуді поблизу Лондона.

За словами співрозмовника видання, Україна готова надати свої ресурси для допомоги союзникам.

Які кораблі можуть залучити

У Портсмуті перебувають чотири мінні тральники, передані Україні партнерами.

Серед них – кораблі HMS Shoreham і HMS Grimsby, які Україна отримала від Великої Британії, а також UNS Mariupol і UNS Melitopol, передані Нідерландами та Бельгією.

Чому вони не в Україні

Зазначається, що ці судна не можуть бути перекинуті до України.

Причиною є як високі ризики знищення, так і обмеження, пов’язані з Конвенцією Монтре, яка регулює прохід військових кораблів через протоки.

Інші варіанти допомоги

Окрім кораблів, Україна може допомогти союзникам іншими способами.

Зокрема, йдеться про використання морських безпілотників або обладнання для боротьби з дронами для захисту судноплавства від можливих атак.

