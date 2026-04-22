Українські тральники можуть долучитися до розмінування Ормузької протоки, - Times
Чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в українському оборонному відомстві.
Можлива участь України
Йдеться про участь у британсько-французькій місії після завершення конфлікту на Близькому Сході.
Українські офіцери вже беруть участь у багатонаціональному плануванні в штабі PJHQ у Нортвуді поблизу Лондона.
За словами співрозмовника видання, Україна готова надати свої ресурси для допомоги союзникам.
Які кораблі можуть залучити
У Портсмуті перебувають чотири мінні тральники, передані Україні партнерами.
Серед них – кораблі HMS Shoreham і HMS Grimsby, які Україна отримала від Великої Британії, а також UNS Mariupol і UNS Melitopol, передані Нідерландами та Бельгією.
Чому вони не в Україні
Зазначається, що ці судна не можуть бути перекинуті до України.
Причиною є як високі ризики знищення, так і обмеження, пов’язані з Конвенцією Монтре, яка регулює прохід військових кораблів через протоки.
Інші варіанти допомоги
Окрім кораблів, Україна може допомогти союзникам іншими способами.
Зокрема, йдеться про використання морських безпілотників або обладнання для боротьби з дронами для захисту судноплавства від можливих атак.
Згідно з Конвенцією, Туреччина дозволяє бойовим російським кораблям, які мають реєстрацію на базах у Чорному морі, але забороняє вхід до Чорного моря кораблям інших флотів РФ (наприклад, Тихоокеанського чи Північного), що намагалися увійти.
Згідно з Конвенцією Монтре, Туреччина дозволяє бойовим російським кораблям, які не базуються в Чорному морі, проходити через протоки Босфор і Дарданелли лише у випадку повернення до місця своєї постійної реєстрації (бази).
Ключові обмеження, запроваджені Туреччиною на основі Конвенції після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну:
Закриття для проходу: Туреччина закрила протоки для військових кораблів країн, що воюють (РФ та України).
Заборона входу: Російські військові кораблі, які не дислокуються в Чорному морі, не можуть увійти до нього.
Виняток: Якщо корабель РФ з Чорноморського флоту (який має реєстрацію в базі Чорного моря) повертається з Середземного моря додому, Туреччина не може заблокувати цей прохід, згідно з правилами Конвенції.
Так ось, у ніч на 6 квітня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по російському фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ.
А ось, що пишуть спеціалісти, котрі займалися цим питанням без брехливого пафосу на відміну від тебе.
А ось, що пишуть спеціалісти, котрі займалися цим питанням без брехливого пафосу на відміну від тебе.
"Принципи Конвенції Монтре, як вважають експерти, викладені досить туманно. Вони дозволяють Туреччині вводити деякі обмеження на прохід через протоки.
Наприклад, нічого не вказано про те, які підстави повинні бути у Туреччини для того, щоб вважати, що для неї є загроза безпосередньої військової небезпеки з боку якоїсь держави.
Крім того, в зоні проток діють не тільки положення Конвенції Монтре або закони морського права, але й правила, які Туреччина ввела в односторонньому порядку.
Серед цих правил зустрічаються й такі, що не відповідають міжнародним конвенціям: наприклад, Туреччина наполягає на використанні лоцмана, встановлює певні терміни подачі та дії повідомлення або вимагає від військових кораблів проходити через протоки тільки в денний час.
Як розповів ВВС військовий експерт Андрій Союстов, Росія (як до неї СРСР) багато з цих правил просто ігнорує, але з якимись погоджується.
"Наприклад, не погодилися з вимогою подання повідомлення про прохід за дуже довгий час, цей термін скоротили мало не до доби, але втім пішли назустріч Туреччині, щоб наші військові кораблі проходили протоки виключно у світлий час", - розповів він.
За словами пана Союстова, незручну систему повідомлення через дипломатичні канали в Чорноморському флоті теж навчилися обходити.
"Ми беремо і направляємо зранку список тих кораблів, які навіть чисто теоретично можуть проходити протоки. Це не тільки кораблі в Чорному морі, але й кораблі середземноморської угруповання. Про всяк випадок. Ми їм це щодня вкидаємо", - сказав він.
Ще одним прийомом є переведення в корабельний склад Чорноморського флоту цивільних суден - коли вони стають допоміжними кораблями ВМФ, на них діє менше обмежень щодо проходження проток.
Росія вже скористалася цим, перевівши деякий час тому в розряд військових кораблів куплені цивільні судна для поставок військових вантажів угрупованню в Сирії.
Іншими словами, багато в чому нинішня практика застосування чинних конвенцій щодо проток насправді включає в себе безліч гласних або негласних неофіційних домовленостей, поступок і традицій."
Туреччина з 28 лютого 2022 року офіційно закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів воюючих сторін - Росії та України - у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, посилаючись на Конвенцію Монтре. Це рішення було прийнято для запобігання ескалації воєнних дій у Чорному морі.
Основні факти щодо заборони:
Правова основа: Туреччина використовує статтю 19 Конвенції Монтре 1936 року, яка регулює режим проток. Згідно з нею, якщо Туреччина не є учасником війни, військові кораблі воюючих держав не мають права проходити через протоки.Дія заборони: Заборона поширюється на всі військові кораблі, які не базуються в Чорному морі. Виняток зроблено лише для кораблів, що повертаються до своїх портів базування (стаття 19), проте це стосується лише обмеженої кількості суден і не дозволяє Росії посилити свій флот.Російські кораблі: Туреччина не пропустила кілька російських військових кораблів, які намагалися увійти до Чорного моря на початку війни.Українські кораблі: У 2024 році Туреччина також заблокувала прохід протимінних кораблів, переданих Великою Британією Україні, посилаючись на те, що протоки закриті для будь-яких воюючих сторін.Захист від ескалації: Експерти та українські дипломати вважають, що ця заборона запобігла висадці російського морського десанту в районі Одеси та Миколаєва у перші місяці війни.
Турецька влада підтвердила, що закриття проток залишатиметься в силі до завершення війни в Україні.
Станом на 2024-2026 роки фрегат «Адмірал Григорович» не проходив через протоки Босфор і Дарданелли в Чорне море після закриття їх Туреччиною у лютому 2022 року. Заборона, що діє згідно з Конвенцією Монтре, поширюється на всі військові кораблі воюючих сторін.
Чому виникають такі питання та як працюють обмеження:
Корабель уже був у Чорному морі: Фрегат «Адмірал Григорович» (проект 11356), як і його систершипи («Адмірал Макаров», «Адмірал Ессен»), був частиною Чорноморського флоту РФ ще до повномасштабного вторгнення. Він базується в Новоросійську, де росіяни переховують свої кораблі, і виконує пуски ракет.Дія Конвенції Монтре: Туреччина закрила протоки для військових кораблів РФ 28 лютого 2022 року, кваліфікувавши дії Росії як війну.Виняток для повернення: Стаття 19 Конвенції дозволяє воюючим державам повернути кораблі на базу (до портів, які вони займали до війни). Однак Росія намагалася повернути кораблі з Тихоокеанського флоту, яким Туреччина відмовила у проході.Місце базування: «Адмірал Григорович» з 2022 року перебуває в акваторії Чорного моря (або в Новоросійську), тому йому не потрібно було проходити протоки.
Станом на середину березня 2026 року Україна направила до країн Близького Сходу (зокрема, Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії) понад 200 українських військових спеціалістів та інструкторів (за різними даними 201-228 осіб) для протидії іранським дронам Shahed.
І тому нам треба робити себе корисними в чомусь, незамінними, потрібними. І це може бути в рази важливіше, ніж тисяча загиблих на фронті. Нажаль так, це цинізм, але без ракет Петріот у нас будуть великі проблеми, які вильються в ще більші втрати. Ми довго брали, брали, брали, допомогу, донати, ракети, гроші мільярдами і беремо далі. Нам теж треба чимось платити, чимось необхідним, а не 5ю точкою.
