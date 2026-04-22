Україна залучена до обговорень щодо Ормузької протоки і ділиться досвідом розблокування морських коридорів, - Зеленський

Україна бере участь у міжнародних обговореннях щодо безпеки судноплавства, зокрема навколо Ормузької протоки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна готова ділитися експертизою

Він зазначив, що українські військові вже долучилися до зустрічі в Лондоні, організованої Великою Британією та Францією.



"Ми маємо досвід у Чорному морі — змогли розблокувати коридор, тому готові ділитися цією експертизою", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україна також веде переговори з партнерами щодо безпекової співпраці та нових домовленостей у сфері дронів.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.

Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.

Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.

Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

