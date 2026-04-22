Україна залучена до обговорень щодо Ормузької протоки і ділиться досвідом розблокування морських коридорів, - Зеленський
Україна бере участь у міжнародних обговореннях щодо безпеки судноплавства, зокрема навколо Ормузької протоки.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Україна готова ділитися експертизою
Він зазначив, що українські військові вже долучилися до зустрічі в Лондоні, організованої Великою Британією та Францією.
"Ми маємо досвід у Чорному морі — змогли розблокувати коридор, тому готові ділитися цією експертизою", - заявив президент.
Зеленський додав, що Україна також веде переговори з партнерами щодо безпекової співпраці та нових домовленостей у сфері дронів.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.
- Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.
- Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.
- Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.
Топ коментарі
+8 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар22.04.2026 19:52 Відповісти Посилання
+5 ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар22.04.2026 19:54 Відповісти Посилання
+4 Lucky Luka
показати весь коментар22.04.2026 19:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
ІзраілюПротоки? Знімати військових з фронту?
1) CVN‑68 USS Nimitz (1975)
2) CVN‑69 USS Dwight D. Eisenhower (1977)
3) CVN‑70 USS Carl Vinson (1982)
4) CVN‑71 USS Theodore Roosevelt (1986)
5) CVN‑72 USS Abraham Lincoln (1989)
6) CVN‑73 USS George Washington (1992)
7) CVN‑74 USS John C. Stennis (1995)
8) CVN‑75 USS Harry S. Truman (1998)
9) CVN‑77 USS George H.W. Bush (2009)
АВІАНОСЦІ КЛАСУ «ФОРД» (CVN‑78 І ДАЛІ):
10) CVN‑78 USS Gerald R. Ford (з 2017)
11) CVN‑79 USS John F. Kennedy (Будується)
12) CVN‑80 USS Enterprise (Будується)
13) CVN‑81 USS Doris Miller (Заплановано)