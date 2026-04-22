992 18

Україна залучена до обговорень щодо Ормузької протоки і ділиться досвідом розблокування морських коридорів, - Зеленський

Зеленський про досвід розблокування морських коридорів

Україна бере участь у міжнародних обговореннях щодо безпеки судноплавства, зокрема навколо Ормузької протоки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Україна готова ділитися експертизою

Він зазначив, що українські військові вже долучилися до зустрічі в Лондоні, організованої Великою Британією та Францією.

"Ми маємо досвід у Чорному морі — змогли розблокувати коридор, тому готові ділитися цією експертизою", - заявив президент.

Зеленський додав, що Україна також веде переговори з партнерами щодо безпекової співпраці та нових домовленостей у сфері дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські тральники можуть долучитися до розмінування Ормузької протоки, - Times

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про рішення продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це необхідно для того, щоб Тегеран сформував єдину позицію для переговорів.
  • Американська сторона наголошує, що утримуватиметься від можливого удару до завершення дипломатичного процесу.
  • Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.
  • Також зазначалося, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

Також читайте: Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузькій протоці

Оманщина, зобов'язує зеленського і далі кабміндічити на шкоду України, на 8 році ???

квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
22.04.2026 19:52 Відповісти
Це щось неймовірне !!!! Це випари алкоголю чи коксу?
22.04.2026 19:54 Відповісти
Потужно залучена ???
22.04.2026 19:48 Відповісти
Добре що до обговорень))
22.04.2026 19:51 Відповісти
Украина делилась с туарегами, Суданом и Дубайщиной. Отдача была мощной,как всегда...
22.04.2026 19:53 Відповісти
Це щось неймовірне !!!! Це випари алкоголю чи коксу?
22.04.2026 19:54 Відповісти
На дрони-перехоплювачі збирали Притула, Стерненко, Нова пошта, Конгрес українців, Приватбанк, "Мисливці на шахеди", театр Франка, Львівська рада, безліч волонтерів. Хто уповноважував Зельмана тратити це на захист та допомогу Ізраілю Протоки? Знімати військових з фронту?
22.04.2026 19:55 Відповісти
Він, як представник самого постраждалого народу, має право. Тим більше - є закон про покарання за не визнання семітизму.
22.04.2026 19:59 Відповісти
невизнання
23.04.2026 01:20 Відповісти
потім зеля ще раз бенгальську затоку вєлять розмінувати. ну щоб два раза не ходити.
22.04.2026 19:59 Відповісти
Слухати всім. Стратег! Не одну протоку розблокував,,величезний досвід має.
22.04.2026 20:02 Відповісти
АВІАНОСЦІ КЛАСУ «НІМІЦ» (CVN‑68 - CVN‑77):

1) CVN‑68 USS Nimitz (1975)

2) CVN‑69 USS Dwight D. Eisenhower (1977)

3) CVN‑70 USS Carl Vinson (1982)

4) CVN‑71 USS Theodore Roosevelt (1986)

5) CVN‑72 USS Abraham Lincoln (1989)

6) CVN‑73 USS George Washington (1992)

7) CVN‑74 USS John C. Stennis (1995)

8) CVN‑75 USS Harry S. Truman (1998)

9) CVN‑77 USS George H.W. Bush (2009)

АВІАНОСЦІ КЛАСУ «ФОРД» (CVN‑78 І ДАЛІ):

10) CVN‑78 USS Gerald R. Ford (з 2017)

11) CVN‑79 USS John F. Kennedy (Будується)

12) CVN‑80 USS Enterprise (Будується)

13) CVN‑81 USS Doris Miller (Заплановано)
22.04.2026 20:02 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила. Знаете Тихий океан? Я успокоил!
22.04.2026 20:17 Відповісти
Цитата из классики, молодежь вряд ли помнит).
22.04.2026 20:27 Відповісти
Уйобку тупорилий нахєра тобі ормундська протока , без твоєї зеленої пики там справляться США і Ізраіль .
22.04.2026 20:32 Відповісти
Нічний брєд обкуреного ішака під час сонячного затемнення.
22.04.2026 20:59 Відповісти
Який він дурень ! Більш нього може бути тільки Трамп !
22.04.2026 22:22 Відповісти
Ну просто Бубочка. В нас уже давно війну закінчив і за рахунок життів українців готовий битися за Ізраїль і своє гроші в Дубаях.
23.04.2026 09:43 Відповісти
 
 