Євросоюз розширює санкції проти Ірану за блокування Ормузької протоки, ‒ Каллас

Європейський Союз ухвалив політичне рішення про розширення санкційного режиму проти Ірану. Обмеження будуть спрямовані, зокрема, проти осіб і структур, які причетні до порушення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на заяву високої представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

"Прохід через протоку має залишатися безплатним. Євросоюз уже запровадив масштабні санкції проти Ірану, але сьогодні ми також досягли політичної домовленості розширити санкційний режим, щоб охопити тих, хто відповідальний за порушення свободи судноплавства", ‒ зазначила Каллас.

У Брюсселі також обговорюють співпрацю з країнами Перської затоки для обмеження використання іранських дронів, які, за даними ЄС, можуть містити російські технологічні компоненти.

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За словами Каллас, постійні коливання щодо відкриття або закриття протоки є "безвідповідальними", а транзит через неї має залишатися вільним і без додаткових обмежень.

Євросоюз, як зазначила вона, долучиться до відновлення вільного руху енергоносіїв і торгівлі, коли дозволять умови, зокрема в межах військово-морської місії Aspides. Вона також закликала міністрів виділити додаткові ресурси для цього проєкту.

У Євросоюзі підкреслили, що не допустять появи ядерної зброї в Ірані, а будь-яке довгострокове врегулювання має включати також питання ракетної програми Тегерана та його підтримки збройних угруповань.

Нагадаємо, ціни на європейський природний газ зросли після того, як Іран знову закрив Ормузьку протоку невдовзі після її короткочасного відновлення роботи. Це знову порушило постачання енергоресурсів із регіону Перської затоки, посиливши напругу на ринку.

Ф’ючерси на еталонний індекс TTF зросли на 11% ‒ до 43 євро ($50,56) за мегават-годину. Таким чином ринок частково відіграв попереднє падіння 17 квітня, яке відбулося після заяви Тегерана про відновлення комерційного судноплавства через протоку.

Раніше повідомлялося, що Європа за перші три місяці року збільшила імпорт скрапленого природного газу з російського проєкту "Ямал СПГ" на тлі перебоїв у глобальних постачаннях, спричинених війною на Близькому Сході та закриттям Іраном Ормузької протоки.