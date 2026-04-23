Трамп вновь приказал уничтожать все иранские корабли, которые минируют Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным уничтожать любые суда, в том числе иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social в четверг, 23 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

Политик заявил, что военные США должны "без колебаний" открывать огонь по судам, которые минируют пролив.

"Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые суда, пусть даже самые маленькие из них (ведь ВСЕ их военные корабли, а это 159 единиц, лежат на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний", — написал Трамп.

Президент США также сообщил, что американские минные тральщики уже расчищают Ормузский пролив от мин. Он призвал их продолжать эти меры "в три раза интенсивнее".

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.

Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.

Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.

Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джея Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

