Трамп вновь приказал уничтожать все иранские корабли, которые минируют Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным уничтожать любые суда, в том числе иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.
Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social в четверг, 23 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
Политик заявил, что военные США должны "без колебаний" открывать огонь по судам, которые минируют пролив.
"Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые суда, пусть даже самые маленькие из них (ведь ВСЕ их военные корабли, а это 159 единиц, лежат на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний", — написал Трамп.
Президент США также сообщил, что американские минные тральщики уже расчищают Ормузский пролив от мин. Он призвал их продолжать эти меры "в три раза интенсивнее".
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.
- Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
- Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
- Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джея Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.
Іран блокує судна, які їм не заплатили/не домовились, США блокує іранські судна, але "рух протокою деблоковано", як сказав вселенський пабєдун.
Якась "протока Шредінгера" виходить....
Я вже звик не зважати на природні катаклізми, брехню українських посадовців, заяви найвеличнішого лідера племені та (вже кілька місяців) заяви рудої мавпи. Але є різниця: природні катаклізми треба брати до уваги, а решту - лише занотовувати для аргументованих відповідей "свідкам янєлоха", "адептам рудого миротворця" та "віруючим в чесність чинної влади". Не більше.
Американська операція триває вже майже два місяці. Згідно із законом, президент не може вести війну довше 60 днів без схвалення Конгресу. Цей термін закінчується 1 травня.
Варіантів небагато: просити дозволу у Конгресу, припиняти удари або намагатися обійти обмеження.
Операція розпочалася 28 лютого. Трамп пояснював її захистом баз США та союзників на Близькому Сході, включаючи Ізраїль.
Тим часом президент США заявив, що американці проводять розмінування Ормузької протоки. Він наказав знищувати будь-які човни, що встановлюють там міни.