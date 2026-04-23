Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 379 25

Трамп вновь приказал уничтожать все иранские корабли, которые минируют Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным уничтожать любые суда, в том числе иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social в четверг, 23 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

Политик заявил, что военные США должны "без колебаний" открывать огонь по судам, которые минируют пролив.

"Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые суда, пусть даже самые маленькие из них (ведь ВСЕ их военные корабли, а это 159 единиц, лежат на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний", — написал Трамп.

Президент США также сообщил, что американские минные тральщики уже расчищают Ормузский пролив от мин. Он призвал их продолжать эти меры "в три раза интенсивнее".

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, это необходимо для того, чтобы Тегеран сформировал единую позицию для переговоров.
  • Американская сторона подчеркивает, что будет воздерживаться от возможного удара до завершения дипломатического процесса.
  • Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
  • Также отмечалось, что поездка вице-президента США Джея Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

А было хоть одно сообщение о подрыве хоть одного танкера на мине в Ормузе?
23.04.2026 17:56 Ответить
Они снова быстро построили
23.04.2026 18:11 Ответить
Рудий бордельний кіт зажадав подальшої двіжухи! Його СВО потребує продовження банкету. Зеля в темі чи лише підлизує?
23.04.2026 18:04 Ответить
Так їх вже всіх знищили? Нє?
23.04.2026 17:55 Ответить
Знищили основний флот Ірану. А це дрібні суда і катери.
23.04.2026 18:14 Ответить
А было хоть одно сообщение о подрыве хоть одного танкера на мине в Ормузе?
Без вагань - корабль чи катер який якогось хера крутиться в Ормузі - має дати жабі цицьки - Трамп
23.04.2026 17:58 Ответить
Рудий бордельний кіт зажадав подальшої двіжухи! Його СВО потребує продовження банкету. Зеля в темі чи лише підлизує?
23.04.2026 18:04 Ответить
Не треба кривдити котів. Вони гарні тварючки.
23.04.2026 18:11 Ответить
Тваринки.
23.04.2026 18:13 Ответить
Тваринки - так, але, іноді, ті ще тварючки!
23.04.2026 18:15 Ответить
Свої - тваринки,чужі - тварючкі...
23.04.2026 18:42 Ответить
вибачаюсь, але на тигра ця слюнява потвора не тягне.
23.04.2026 18:41 Ответить
Знову пальчик в рот? Не?
23.04.2026 18:12 Ответить
А що там з блокадою протоки? Вона є чи її немає?
Іран блокує судна, які їм не заплатили/не домовились, США блокує іранські судна, але "рух протокою деблоковано", як сказав вселенський пабєдун.
Якась "протока Шредінгера" виходить....

Я вже звик не зважати на природні катаклізми, брехню українських посадовців, заяви найвеличнішого лідера племені та (вже кілька місяців) заяви рудої мавпи. Але є різниця: природні катаклізми треба брати до уваги, а решту - лише занотовувати для аргументованих відповідей "свідкам янєлоха", "адептам рудого миротворця" та "віруючим в чесність чинної влади". Не більше.
23.04.2026 18:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Cdiy4vXCXl0&list=RDCdiy4vXCXl0&start_radio=1
23.04.2026 18:23 Ответить
З огляду на те що частину мін Іран ставить дистанційно толку з того знищення "корабликів" буде трохи менше ніж нічого. Фарватер вузький і навіть невелика кількість вдало поставлених мін зробить його непрохідним 🤔
23.04.2026 18:23 Ответить
То всі знищені, чи віддав наказ знищувати?
23.04.2026 18:25 Ответить
Іранський середній палець здається трампу-пабєдуну закоротким.
23.04.2026 18:27 Ответить
23.04.2026 18:32 Ответить
іранці з цього блазня вже відверто знущаються. Ось цей ролик про "переговори" викладений на офіційному акаунті одного з їхніх консульств у твітері (Х):

https://streamable.com/rvawj0
23.04.2026 18:43 Ответить
А в рубці сміявся до сліз капітан китайського танкера
23.04.2026 18:43 Ответить
"Мнє гаварілі шо у Сари тріпер.Може єто і нєправда,но я правєрять нє буду - казав Абрам"Я до того що ніхто не буде перевіряти,заміновано чи ні...
23.04.2026 18:46 Ответить
23.04.2026 18:54 Ответить
Франція та Польща готуються відпрацювати ядерний удар по Росії та Білорусії.
23.04.2026 18:56 Ответить
у деда деменция !!! он же говорил ,что вмф ирана уже НЕТ !!!)))) рыжий кретин !!!
23.04.2026 19:00 Ответить
У Трампа залишається тиждень, щоб вирішити, що робити з Іраном

Американська операція триває вже майже два місяці. Згідно із законом, президент не може вести війну довше 60 днів без схвалення Конгресу. Цей термін закінчується 1 травня.

Варіантів небагато: просити дозволу у Конгресу, припиняти удари або намагатися обійти обмеження.

Операція розпочалася 28 лютого. Трамп пояснював її захистом баз США та союзників на Близькому Сході, включаючи Ізраїль.

Тим часом президент США заявив, що американці проводять розмінування Ормузької протоки. Він наказав знищувати будь-які човни, що встановлюють там міни.
23.04.2026 19:11 Ответить
 
 