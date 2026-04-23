Трамп оголосив про контроль США над Ормузькою протокою

Американський президент Дональд Трамп заявив про нібито повний контроль Сполучених Штатів над Ормузькою протокою та попередив про подальші дії щодо Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

Свої заяви Трамп зробив на тлі напруженості в регіоні та обговорень безпеки судноплавства.

Заяви Трампа щодо контролю над протокою

За словами Трампа, американські військово-морські сили нібито повністю контролюють рух суден у стратегічній протоці. Він стверджує, що жоден корабель не може пройти без дозволу США.

Також президент США заявив про готовність до силових дій проти суден, які, за його словами, можуть бути пов’язані з Іраном.

"Ми маємо повний контроль над Ормузькою протокою. Жоден корабель не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона "щільно закрита", доки Іран не зможе укласти УГОДУ!" – написав Дональд Трамп.

Контекст заяв і реакції на ситуацію

Перед цим Трамп також повідомив, що наказав американським військовим знищувати будь-які судна, які встановлюють міни в районі Ормузької протоки. Зокрема, він згадав іранські судна в цьому контексті.

Окремо раніше повідомлялося, що Трамп заявив про продовження перемир’я з Іраном на невизначений термін після звернення Пакистану. Це рішення він озвучив на тлі зростання напруги в регіоні та ризиків для міжнародного судноплавства.

  • Днями Пентагон оцінив розмінування Ормузької протоки у шість місяців.

Топ коментарі
+16
Шо, опять ? (c)
23.04.2026 20:17 Відповісти
+14
вони там по черзі контролюють. санітари вийшли - контролює трамп! санітари зайшли - контролює іран!
23.04.2026 20:31 Відповісти
+9
Трамп себе самого не контролює.
23.04.2026 20:17 Відповісти
23.04.2026 20:17 Відповісти
Так сьогодні ж непарне число Завтра буде інше...
23.04.2026 20:20 Відповісти
23.04.2026 20:26 Відповісти
23.04.2026 20:17 Відповісти
Людині найважче контролювати самій себе.
23.04.2026 20:29 Відповісти
Ну так вік та старчиська деменція. Доктор Комаровський озвучив його діагноз недавно.
23.04.2026 20:29 Відповісти
Пилюли новые у деда?
23.04.2026 20:21 Відповісти
Дай, Боже, Рудому контролювати себе, - може все б вгамувалося й навкруги.
23.04.2026 20:24 Відповісти
Стареча деменція - страшна штука
23.04.2026 20:24 Відповісти
Тобто Ормузську затоку контролює Іран.🥴
23.04.2026 20:27 Відповісти
23.04.2026 20:30 Відповісти
23.04.2026 20:31 Відповісти
рудий бордельний блазень виблював черговий бздик в повітря.
23.04.2026 20:35 Відповісти
Вы на кого, товарищ, Центр батон крошите?
Вы против наших ВСУ и Генштаба? А ведь это мы первыми применили морские дроны ввели понятие "контролируем". Мы месяцами продолжаем контролировать оставленные населенные пункты.
Если наше орудие, или к примеру Химарс" может добить до пункта N (цензура) значит мы можем контролировать обстановку в этом населенном пункте. А значит и сам н.п N.
Так что вы следите за своими словами. А Трамп преренимает наш опыт.
23.04.2026 21:01 Відповісти
А може не потрібно новин про трампа, а то такий відчай нападає. Якщо вже Америка не може впоратись з іраном, то хто нам має допомогти в битві проти росії ?
23.04.2026 20:38 Відповісти
Ти вже захібав....Приберіть ту хвору морду, бо дивитись гидко.
23.04.2026 20:40 Відповісти
То нічого що Трамп прилюдно сере собі в штани, головне що Ормузьку протоку контролює.
23.04.2026 20:46 Відповісти
Заяви рудої мавпи:
протока відкрит
якщо Іран не відкриє протоку, то ми знищим енергетику і логістику
протока відкрита
Іран дозволив прохід суден за плату
ВМС США будуть супроводжувати кораблі в протоці
Протока відкрита
Іран блокує протоку
США блокують іранськи судна в протоці
Протока відкрита

"Протока Шредінгера" - стопудово!
23.04.2026 20:55 Відповісти
Давай Донні, замуруй цю кляту протоку назавжди.
23.04.2026 20:58 Відповісти
Мені страшно уявити, що Трамп завтра буде контролювати.
23.04.2026 21:23 Відповісти
Все вірно!
По непарних числах - контролюють США, а по парних - Іран....
23.04.2026 21:27 Відповісти
Физдишь, псина -
https://www.facebook.com/reel/1373739574561038
23.04.2026 21:49 Відповісти
23.04.2026 21:52 Відповісти
23.04.2026 21:56 Відповісти
 
 