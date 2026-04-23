Трамп оголосив про контроль США над Ормузькою протокою
Американський президент Дональд Трамп заявив про нібито повний контроль Сполучених Штатів над Ормузькою протокою та попередив про подальші дії щодо Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.
Свої заяви Трамп зробив на тлі напруженості в регіоні та обговорень безпеки судноплавства.
Заяви Трампа щодо контролю над протокою
За словами Трампа, американські військово-морські сили нібито повністю контролюють рух суден у стратегічній протоці. Він стверджує, що жоден корабель не може пройти без дозволу США.
Також президент США заявив про готовність до силових дій проти суден, які, за його словами, можуть бути пов’язані з Іраном.
"Ми маємо повний контроль над Ормузькою протокою. Жоден корабель не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона "щільно закрита", доки Іран не зможе укласти УГОДУ!" – написав Дональд Трамп.
Контекст заяв і реакції на ситуацію
Перед цим Трамп також повідомив, що наказав американським військовим знищувати будь-які судна, які встановлюють міни в районі Ормузької протоки. Зокрема, він згадав іранські судна в цьому контексті.
Окремо раніше повідомлялося, що Трамп заявив про продовження перемир’я з Іраном на невизначений термін після звернення Пакистану. Це рішення він озвучив на тлі зростання напруги в регіоні та ризиків для міжнародного судноплавства.
- Днями Пентагон оцінив розмінування Ормузької протоки у шість місяців.
Вы против наших ВСУ и Генштаба? А ведь это мы
первыми применили морские дроныввели понятие "контролируем". Мы месяцами продолжаем контролировать оставленные населенные пункты.
Если наше орудие, или к примеру Химарс" может добить до пункта N (цензура) значит мы можем контролировать обстановку в этом населенном пункте. А значит и сам н.п N.
Так что вы следите за своими словами. А Трамп преренимает наш опыт.
протока відкрит
якщо Іран не відкриє протоку, то ми знищим енергетику і логістику
протока відкрита
Іран дозволив прохід суден за плату
ВМС США будуть супроводжувати кораблі в протоці
Протока відкрита
Іран блокує протоку
США блокують іранськи судна в протоці
Протока відкрита
"Протока Шредінгера" - стопудово!
По непарних числах - контролюють США, а по парних - Іран....
