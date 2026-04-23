Трамп объявил о контроле США над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил о якобы полном контроле Соединенных Штатов над Ормузским проливом и предупредил о дальнейших действиях в отношении Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в соцсети Truth Social.

Свои заявления Трамп сделал на фоне напряженности в регионе и обсуждений безопасности судоходства.

Заявления Трампа о контроле над проливом

По словам Трампа, американские военно-морские силы якобы полностью контролируют движение судов в стратегическом проливе. Он утверждает, что ни один корабль не может пройти без разрешения США.

Также президент США заявил о готовности к силовым действиям против судов, которые, по его словам, могут быть связаны с Ираном.

"Мы имеем полный контроль над Ормузским проливом. Ни один корабль не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он "плотно закрыт", пока Иран не сможет заключить СОГЛАШЕНИЕ!" — написал Дональд Трамп.

Контекст заявлений и реакции на ситуацию

Перед этим Трамп также сообщил, что приказал американским военным уничтожать любые суда, которые устанавливают мины в районе Ормузского пролива. В частности, он упомянул иранские суда в этом контексте.

Отдельно ранее сообщалось, что Трамп заявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок после обращения Пакистана. Это решение он озвучил на фоне роста напряженности в регионе и рисков для международного судоходства.

  • На днях Пентагон оценил сроки разминирования Ормузского пролива в шесть месяцев.

Топ комментарии
+6
Шо, опять ? (c)
23.04.2026 20:17 Ответить
+3
Трамп себе самого не контролює.
23.04.2026 20:17 Ответить
+3
23.04.2026 20:30 Ответить
Так сьогодні ж непарне число Завтра буде інше...
23.04.2026 20:20
23.04.2026 20:26
23.04.2026 20:26
Людині найважче контролювати самій себе.
23.04.2026 20:29
23.04.2026 20:29 Ответить
Ну так вік та старчиська деменція. Доктор Комаровський озвучив його діагноз недавно.
23.04.2026 20:29
23.04.2026 20:29 Ответить
Пилюли новые у деда?
23.04.2026 20:21 Ответить
віднині Ормуз перейменовується в...
23.04.2026 20:22

всім залівним монархіям, включно із саудівською, вдячно цілувати трампа в сраку !

23.04.2026 20:22 Ответить
Дай, Боже, Рудому контролювати себе, - може все б вгамувалося й навкруги.
23.04.2026 20:24
23.04.2026 20:24 Ответить
Стареча деменція - страшна штука
23.04.2026 20:24 Ответить
Тобто Ормузську затоку контролює Іран.🥴
23.04.2026 20:27
23.04.2026 20:27 Ответить
23.04.2026 20:30
вони там по черзі контролюють. санітари вийшли - контролює трамп! санітари зайшли - контролює іран!
23.04.2026 20:31
23.04.2026 20:31 Ответить
рудий бордельний блазень виблював черговий бздик в повітря.
23.04.2026 20:35
23.04.2026 20:35 Ответить
А може не потрібно новин про трампа, а то такий відчай нападає. Якщо вже Америка не може впоратись з іраном, то хто нам має допомогти в битві проти росії ?
23.04.2026 20:38
23.04.2026 20:38 Ответить
Ти вже захібав....Приберіть ту хвору морду, бо дивитись гидко.
23.04.2026 20:40
23.04.2026 20:40 Ответить
То нічого що Трамп прилюдно сере собі в штани, головне що Ормузьку протоку контролює.
23.04.2026 20:46
23.04.2026 20:46 Ответить
Заяви рудої мавпи:
протока відкрит
якщо Іран не відкриє протоку, то ми знищим енергетику і логістику
протока відкрита
Іран дозволив прохід суден за плату
ВМС США будуть супроводжувати кораблі в протоці
Протока відкрита
Іран блокує протоку
США блокують іранськи судна в протоці
Протока відкрита

"Протока Шредінгера" - стопудово!
23.04.2026 20:55
 
 