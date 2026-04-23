Трамп объявил о контроле США над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил о якобы полном контроле Соединенных Штатов над Ормузским проливом и предупредил о дальнейших действиях в отношении Ирана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його пості в соцмережі Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Свои заявления Трамп сделал на фоне напряженности в регионе и обсуждений безопасности судоходства.

Заявления Трампа о контроле над проливом

По словам Трампа, американские военно-морские силы якобы полностью контролируют движение судов в стратегическом проливе. Он утверждает, что ни один корабль не может пройти без разрешения США.

Также президент США заявил о готовности к силовым действиям против судов, которые, по его словам, могут быть связаны с Ираном.

"Мы имеем полный контроль над Ормузским проливом. Ни один корабль не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он "плотно закрыт", пока Иран не сможет заключить СОГЛАШЕНИЕ!" — написал Дональд Трамп.

Контекст заявлений и реакции на ситуацию

Перед этим Трамп также сообщил, что приказал американским военным уничтожать любые суда, которые устанавливают мины в районе Ормузского пролива. В частности, он упомянул иранские суда в этом контексте.

Отдельно ранее сообщалось, что Трамп заявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок после обращения Пакистана. Это решение он озвучил на фоне роста напряженности в регионе и рисков для международного судоходства.

На днях Пентагон оценил сроки разминирования Ормузского пролива в шесть месяцев.

