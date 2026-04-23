Трамп объявил о контроле США над Ормузским проливом
Президент США Дональд Трамп заявил о якобы полном контроле Соединенных Штатов над Ормузским проливом и предупредил о дальнейших действиях в отношении Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в соцсети Truth Social.
Свои заявления Трамп сделал на фоне напряженности в регионе и обсуждений безопасности судоходства.
Заявления Трампа о контроле над проливом
По словам Трампа, американские военно-морские силы якобы полностью контролируют движение судов в стратегическом проливе. Он утверждает, что ни один корабль не может пройти без разрешения США.
Также президент США заявил о готовности к силовым действиям против судов, которые, по его словам, могут быть связаны с Ираном.
"Мы имеем полный контроль над Ормузским проливом. Ни один корабль не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он "плотно закрыт", пока Иран не сможет заключить СОГЛАШЕНИЕ!" — написал Дональд Трамп.
Контекст заявлений и реакции на ситуацию
Перед этим Трамп также сообщил, что приказал американским военным уничтожать любые суда, которые устанавливают мины в районе Ормузского пролива. В частности, он упомянул иранские суда в этом контексте.
Отдельно ранее сообщалось, что Трамп заявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок после обращения Пакистана. Это решение он озвучил на фоне роста напряженности в регионе и рисков для международного судоходства.
- На днях Пентагон оценил сроки разминирования Ормузского пролива в шесть месяцев.
протока відкрит
якщо Іран не відкриє протоку, то ми знищим енергетику і логістику
протока відкрита
Іран дозволив прохід суден за плату
ВМС США будуть супроводжувати кораблі в протоці
Протока відкрита
Іран блокує протоку
США блокують іранськи судна в протоці
Протока відкрита
"Протока Шредінгера" - стопудово!