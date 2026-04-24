Трамп отправляет спецпосланников Уиткоффа и Кушнера на мирные переговоры с Ираном, - CNN
Президент США Дональд Трамп направляет своих специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 25–26 апреля.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В столице Пакистана Исламабаде 25-26 апреля может пройти второй раунд переговоров представителей США и Ирана.
Представителями от Вашингтона будут Стив Уиткофф и Дэвид Кушнер. Вице-президент США Джей Ди Венс на этом этапе переговоров присутствовать не будет, сообщили источники телеканала. Однако Венс может поехать в Исламабад, если переговоры между США и Ираном будут продвигаться успешно.
Как отмечается, Арагчи заменит спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, которого Белый дом рассматривает как главу иранской делегации.
Кушнер и Уиткофф уже несколько месяцев работают с иранскими чиновниками над возможным соглашением по ядерным запасам Тегерана.
Переговоры США и Ирана
- Ранее сегодня СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.
- Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.
"Ріелтор" і "зятьок"?
Так само буде і з аятолами, коли трампон обісреться на повну і з ними; так само відбувається з московією, яку він всіма силами намагається повернути в глобальну політику і економіку (Анкорідж тому приклад).
Ну що ж... Тоді долю США чеає чергова "велика дипресія", яка відбудеться на фоні "торгівельних" та "митних" війн цього рудого "миротворця" з країнами-союзниками, ізоляційною політикою, яку запровадив "вухострельний", та намаганням замиритися з агресорами-терористами (московія, Іран, Талібан, КНДР і т.п.).
Але чого чекати від старого з деменцією, який не знає навіть історії власної країни, а не те, що світової!
Чого я й досі не можу зрозуміти, так це ХТО КОГО косплеїть: трампон найвеличнішого чи навпаки?
