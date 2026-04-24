Трамп отправляет спецпосланников Уиткоффа и Кушнера на мирные переговоры с Ираном, - CNN

Президент США Дональд Трамп направляет своих специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 25–26 апреля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В столице Пакистана Исламабаде 25-26 апреля может пройти второй раунд переговоров представителей США и Ирана.

Представителями от Вашингтона будут Стив Уиткофф и Дэвид Кушнер. Вице-президент США Джей Ди Венс на этом этапе переговоров присутствовать не будет, сообщили источники телеканала. Однако Венс может поехать в Исламабад, если переговоры между США и Ираном будут продвигаться успешно.

Как отмечается, Арагчи заменит спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, которого Белый дом рассматривает как главу иранской делегации.

Кушнер и Уиткофф уже несколько месяцев работают с иранскими чиновниками над возможным соглашением по ядерным запасам Тегерана.

Переговоры США и Ирана

Ранее сегодня СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

