РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10204 посетителя онлайн
Новости Переговоры США и Ирана Операция США против Ирана
1 201 34

Трамп отправляет спецпосланников Уиткоффа и Кушнера на мирные переговоры с Ираном, - CNN

Специальные представители президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер

Президент США Дональд Трамп направляет своих специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 25–26 апреля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В столице Пакистана Исламабаде 25-26 апреля может пройти второй раунд переговоров представителей США и Ирана.

Представителями от Вашингтона будут Стив Уиткофф и Дэвид Кушнер. Вице-президент США Джей Ди Венс на этом этапе переговоров присутствовать не будет, сообщили источники телеканала. Однако Венс может поехать в Исламабад, если переговоры между США и Ираном будут продвигаться успешно.

Как отмечается, Арагчи заменит спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, которого Белый дом рассматривает как главу иранской делегации.

Кушнер и Уиткофф уже несколько месяцев работают с иранскими чиновниками над возможным соглашением по ядерным запасам Тегерана.

Переговоры США и Ирана

  • Ранее сегодня СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.
  • Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Автор: 

Иран (2836) Кушнер Джаред (65) Пакистан (174) переговоры (5737) США (29254) Стив Уиткофф (305)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тобто окрім цих двох довбой@бів відправляти на будь-які переговори будь з ким у трампона немає кого. Розпад та деградація.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:07 Ответить
+9
Який юридичний статус що одного, що другого?

"Ріелтор" і "зятьок"?
показать весь комментарий
24.04.2026 20:07 Ответить
+5
Два специ мчать на переговори - які мають таке відношення до дипломатії як морська свинка до моря
показать весь комментарий
24.04.2026 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а буде пряма трансляція скетчів від "Білого" і "Рудого"?
показать весь комментарий
24.04.2026 20:06 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 20:07 Ответить
Ці два є.банька з проституткою не домовляться.Шкода що відео переговорів не показують.Турки писали що на минулих переговорах Вітькоф мало не побився з іранцями.Ото був би пісділ всім пісділам.
показать весь комментарий
24.04.2026 21:04 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 20:07 Ответить
Аятоли не ідіоти і добре це розуміють
показать весь комментарий
24.04.2026 20:29 Ответить
О,сладкая парочка Вітьок і зятьок-снова в дєлє...
показать весь комментарий
24.04.2026 20:10 Ответить
Вітьков і Зятьков.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:53 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 20:13 Ответить
Ти там сидиш - нігуя не ****** - тільки гривою махаєш - це про них
показать весь комментарий
24.04.2026 20:29 Ответить
"************* дєсант"
показать весь комментарий
24.04.2026 20:16 Ответить
Саме так: зять - нєхій взять та верблюже пальто.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:35 Ответить
Опять этих гомосеков тупых послал.Иран вроде послал их нах...А оно опять.Та эту парочку больше волнует как нефть залонговать или зашортить на биржах,перед "прогоном" рыжего пахана...Ему и таблетки наверное не дают поэтому,чтобы он понеадекватнее выглядел и пугал да путал весь мир,а придворная шушера обогощалась,ставками и игрой на товарных биржах на сотни миллионов
показать весь комментарий
24.04.2026 20:18 Ответить
Оооо,ці зараз напереговарюють! Спеціалісти з переговорів! Бобчинський і Добчинський...
показать весь комментарий
24.04.2026 20:23 Ответить
Вітьок і Зятьок.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:24 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 20:25 Ответить
практика неодноразових переговорів з Україною і 3,14дерацією вказує на те, що "переговорам "трампздєц".або як каже "зегавара" "переговори зайшли(самі) в "глухий якийсь кут"
показать весь комментарий
24.04.2026 20:30 Ответить
Опять направил своего корешав вместо компетентных людей и снова будет выглядеть как клоун из-за того что витя под себя сходит.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:30 Ответить
Ремейк "жив- був трамп" Шо,опять?
показать весь комментарий
24.04.2026 20:31 Ответить
Ці лохи завалили все, що можна. Так що в Ірані їх зустрінуть відповідно до репутації.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:31 Ответить
Я була б дуже вдячна місцевим терористам , якби цих двох взяли у заручники та відрубали їм голови, щоб інші боялись.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:32 Ответить
Згадався колись популярний мем, де були Біба і Боба.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:35 Ответить
Гаплик переговорам
показать весь комментарий
24.04.2026 20:37 Ответить
іранці вже цього дурня відверто тролять. Ось такий відос вони виклали на офіційному акаунті свого консульства у Х:

https://streamable.com/rvawj0
показать весь комментарий
24.04.2026 20:37 Ответить
https://x.com/IraninHyderabad/status/2046867495181795608?s=20
показать весь комментарий
24.04.2026 20:40 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 20:41 Ответить
В попередній термін цього рудого його кілька разів "послав" північнокорейський пупсик. Зате тепер він (кимчений) класний хлоп і взагалі не вартий уваги з точки зору глобальної безпеки...
Так само буде і з аятолами, коли трампон обісреться на повну і з ними; так само відбувається з московією, яку він всіма силами намагається повернути в глобальну політику і економіку (Анкорідж тому приклад).
показать весь комментарий
24.04.2026 21:03 Ответить
Эти два клоуна затычки к любой дупе. Многостаночники и к куйлу ездят, и в Европу, и на Ближний Восток… наверное умные ребята? Хотя видимо не без этих ребят, уговоривших Трампа, началась американская помощь Израилю в Иране. Да видимо не зря западные СМИ пишут влиятельности американо еврейского олигархата во всем мире.
показать весь комментарий
24.04.2026 20:38 Ответить
Вітьок і зятьок, біба і боба, льолік і болік)
показать весь комментарий
24.04.2026 20:38 Ответить
Умєров і Арахамія...))
показать весь комментарий
24.04.2026 21:13 Ответить
Тобто трампон і досі не зрозумів, що бариги-торгаші в дипломатії нічого не тямлять і, більш того, нічого досягти не зможуть?
Ну що ж... Тоді долю США чеає чергова "велика дипресія", яка відбудеться на фоні "торгівельних" та "митних" війн цього рудого "миротворця" з країнами-союзниками, ізоляційною політикою, яку запровадив "вухострельний", та намаганням замиритися з агресорами-терористами (московія, Іран, Талібан, КНДР і т.п.).
Але чого чекати від старого з деменцією, який не знає навіть історії власної країни, а не те, що світової!
Чого я й досі не можу зрозуміти, так це ХТО КОГО косплеїть: трампон найвеличнішого чи навпаки?
показать весь комментарий
24.04.2026 20:57 Ответить
чергові чудові переговори які закінчаться нічим
показать весь комментарий
24.04.2026 21:01 Ответить
Якщо аятоли послідовні у своїй візії світу, то маємо побачити публічну страту цих перемовників.
показать весь комментарий
24.04.2026 21:10 Ответить
краще
хвуйлу у дупу
показать весь комментарий
24.04.2026 21:12 Ответить
Твікс... і хай весь світ... завмирає. У Трампа інших спеців немає. А для аятолл з їхнім світоглядом це - занадто.
показать весь комментарий
24.04.2026 21:16 Ответить
 
 