Новое покушение на Трампа: на ужине корреспондентов Белого дома стрелял учитель из Калифорнии Коул Аллен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стрелок, открывший огонь на ужине для корреспондентов Белого дома в субботу вечером, был идентифицирован как Коул Аллен из Торранса, Калифорния. Президент Дональд Трамп назвал его "одиноким чудаком", который "выглядел довольно зловеще".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на nypost.

Детали

31-летнего мужчину арестовали после того, как он вошел в отель Washington Hilton и помчался в бальный зал, где собрались Трамп и около 2500 гостей.





Стрельба разразилась возле крытой зоны проверки безопасности, где проходило мероприятие, сразу после 20:30, когда подавали салат. Секретная служба быстро вывела Трампа из зала, а члены его кабинета спрятались под столами, прежде чем их также эвакуировали.

СМИ узнали, что Аллен — преподаватель в компании по репетиторству C2 Education. Согласно публикациям в социальных сетях, C2 назвала его "учителем месяца" в декабре 2024 года.

Реакция Трампа

Трамп признался, что слышал выстрелы, но не сразу осознал опасность.

"Я услышал шум и подумал, что это падает поднос", — сказал он.

Президент США заявил, что не верит, что нападение было связано с продолжающейся войной США и Израиля с Ираном.

"Это не помешает мне выиграть войну в Иране. Я не знаю, имело ли это к этому какое-то отношение. Я действительно так не думаю, исходя из того, что нам известно", — сказал Трамп.

Он также пообещал продолжать свой жесткий политический стиль.

Что предшествовало?