Новое покушение на Трампа: на ужине корреспондентов Белого дома стрелял учитель из Калифорнии Коул Аллен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стрелок, открывший огонь на ужине для корреспондентов Белого дома в субботу вечером, был идентифицирован как Коул Аллен из Торранса, Калифорния. Президент Дональд Трамп назвал его "одиноким чудаком", который "выглядел довольно зловеще".

31-летнего мужчину арестовали после того, как он вошел в отель Washington Hilton и помчался в бальный зал, где собрались Трамп и около 2500 гостей.

стрілок з Вашингтону Коул Аллен

Стрельба разразилась возле крытой зоны проверки безопасности, где проходило мероприятие, сразу после 20:30, когда подавали салат. Секретная служба быстро вывела Трампа из зала, а члены его кабинета спрятались под столами, прежде чем их также эвакуировали.

СМИ узнали, что Аллен — преподаватель в компании по репетиторству C2 Education. Согласно публикациям в социальных сетях, C2 назвала его "учителем месяца" в декабре 2024 года.

Трамп признался, что слышал выстрелы, но не сразу осознал опасность.

"Я услышал шум и подумал, что это падает поднос", — сказал он.

Президент США заявил, что не верит, что нападение было связано с продолжающейся войной США и Израиля с Ираном.

"Это не помешает мне выиграть войну в Иране. Я не знаю, имело ли это к этому какое-то отношение. Я действительно так не думаю, исходя из того, что нам известно", — сказал Трамп.

Он также пообещал продолжать свой жесткий политический стиль.

  • Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
  • Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа. 

Тромб обурюється, що Обама викинув росію з так званої великої 8-ки, а ще хоче бачити Х-уйла у себе на зустрічі 20-ки. 80-річний дідуган, мабуть, сьогодні всрався під час шарварку.
26.04.2026 09:04 Ответить
Розумні люди розуміють що цей трамп ворог всього доброго
26.04.2026 09:07 Ответить
В когось таки вийде влучити.
26.04.2026 09:10 Ответить
Завжди так,що не гидота,то ніяк не здохне.Фіцо....
26.04.2026 09:14 Ответить
На Трампа вже два замахи на життя. На скаженого Пуйла -нуль замахів. Ось так працювала СБУ під керівництвом Васі Двамагазини, а про СБУ під теперішнім керівництвом взагалі нічого не чути. Цей в.о. Хмара працює, чи просто ходить на роботу?
26.04.2026 09:25 Ответить
Три. Був у тому році ще якийсь чел з рушницею на галявині перед Білим Домом.
26.04.2026 09:59 Ответить
Згадується анекдот про попа і студента, та про "боже провидіння"...
Першу спробу можна визнать "ВИПАДКОМ"...
Другу (з натяжкою) , можна визнать "СПІВПАДІННЯМ"...
Третя - це вже "СИСТЕМА"...
І постає питання: "Може з "об'єктом замаху" щось " НЕ ТАК?
26.04.2026 09:09 Ответить
мабуть заздрить зарплатам вчителів України в 4к$ ..от і хотів помститись трампону
26.04.2026 09:09 Ответить
в Зе українські вчителі стріляти би не стали,
бо ні з чого (зброю зараз тільки "журналістам" дозволяють продавати)

А за брехню з 4к$ Зе нагадають на виборах і вичителі, і студенти, і їх батьки

Зе ще мріяти буде, щоб його хтось пристрелив
26.04.2026 14:06 Ответить
Само в це віриш?? Ця мразота оманська вже біди наробила що заслуговує сидіти на палі разом з дєрьмаком, татаровим...
26.04.2026 21:29 Ответить
Учитель слетел с катушек,детишки довели,но виноват во всем Трамп.
26.04.2026 09:10 Ответить
Н і, трампонутий не винний, то таргани в його голові всіх довели, а він всіх любить, особливо ху...ла
26.04.2026 09:45 Ответить
Як цікаво і нічого не зрозуміло. "Стрілець" взагалі мав зброю, чи просто хотів без запрошення увірватися на захід, а охорона вирішила трошки популяти.
26.04.2026 09:11 Ответить
інформація з інших видань - За даними начальника поліції округу Колумбія Джеффрі Керролла, у нападника були дробовик, пістолет та кілька ножів у момент, коли він увірвався на територію готелю.
26.04.2026 10:52 Ответить
и двуручный меч)))
26.04.2026 11:20 Ответить
26.04.2026 11:25 Ответить
Світловий.
26.04.2026 12:25 Ответить
З'ясувалося, що Аллен був постояльцем готелю, що дало йому перевагу перед гостями вечері. Поки запрошених обшукували на зовнішньому периметрі, Коул спокійно сидів у своєму номері, який тепер опечатано й обшукують спецслужби
26.04.2026 10:53 Ответить
Героя фільму "12мавп", який прибув з майбутнього щоб зупинити небезпечний вірус, який знищить майже все людство звали Коул.....
26.04.2026 09:12 Ответить
Чувак посміхається в очікуванні гонорару від трампонів за влаштований цирк.
26.04.2026 09:15 Ответить
Охоронці Тромба точно того Аллена взяли?А то знаючи розумові здібності їх боса вже нічому не здивуєшся.
26.04.2026 09:16 Ответить
Мене вже ніщо не зупинить а Венс який мене замінить - якшо - шо - це я в квдраті - Трамп
26.04.2026 09:18 Ответить
спочатку треба венса прибрати, а потім вже трумпа
26.04.2026 09:40 Ответить
Героям слава!!!
26.04.2026 09:25 Ответить
Как в старых фильмах про "ковбоив", один "перднув" а иньши друг друга пострилялы!
26.04.2026 09:33 Ответить
Це відомий метид підняти рейтинг. Нагадаю, саме замах на Трампа під час передвиборчих заходів допомогло тому Трампу стати президентом. Я ж був впевнений, що замах був або намальований, або ж стрілок був ведений спецсдужбами втемну для стрілкч. І новий замах - це спроба ввійти в цю саму річку двічі. От лише зараз для підняття рейтингу Трампа це не спрацює. Навіть більше - більшість американських виборців будуть співчувати стрілку і шкодувати, що у нього не вийшло.
26.04.2026 09:34 Ответить
чудовий спосіб уникнути розмов з журналістами
26.04.2026 09:35 Ответить
Як перелякані щурі...
26.04.2026 09:40 Ответить
Щось,рудого розбишаку ніяк не вб"ють....Треба міняти сценарії "замахів", а то Донні остаточно перетвориться в посміховище...
26.04.2026 09:42 Ответить
Згадайте історії замахів на гітлера - диявол дуже оберігає своїх вибл@дків. Не так страшний чорт, як його... малютка (с)
26.04.2026 10:54 Ответить
Когда нужно поднять рейтинг на ровном месте, всегда появляется киллер-неудачник.
Ждемс 168-й неудачной попытки покушения на нашего зеленого подонка.
26.04.2026 09:53 Ответить
Ех... Погано чувак підготувався. Якась суцільна аматорщина...

А ще якщо послухати коментар тампона, то все це може бути спланованою акцією. Щоб він нарешті побудував оту дебільну бальну залу. Бо ця, мовляв, надто незахищена
26.04.2026 09:56 Ответить
Ось цей коментар:

https://streamable.com/wnonud
26.04.2026 10:00 Ответить
А ось як провтикала охорона:

https://streamable.com/5*****
26.04.2026 10:01 Ответить
Чоловік, який влаштував стрілянину під час заходу з Трампом, виявився 31-річним учителем на ім'я Коул Аллен, - NYP (https://nypost.com/2026/04/25/us-news/gunman-at-white-house-correspondents-dinner-identified-as-cole-allen-from-california/)

Він зібрав зброю в зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і кинувся до зали з гостями.

Біля входу облаштували кімнату з барними візками, яка попри масштаб заходу на 2600 гостей залишалася без охорони.

Сусід стрільця припустив наявність у нього розладу аутистичного спектру. Аллен мав дробовик, пістолет і кілька ножів.
26.04.2026 10:05 Ответить
А ось він вже на підлозі з кайданками на руках:

https://streamable.com/6ovvws
26.04.2026 10:09 Ответить
❗️Підозрюваний Коул Аллен зізнався, що цілився у посадовців адміністрації Трампа, - джерела CBS News

Під час інциденту було здійснено щонайменше від 5 до 8 пострілів.
26.04.2026 10:26 Ответить
Аллен працював викладачем на півставки в компанії C2 Education, яка готує до іспитів та надає репетиторські послуги. У грудні 2024 року компанія назвала його «викладачем місяця».

Він отримав ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті (2017) та магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Хіллз. Під час навчання розробив прототип аварійного гальма для інвалідних візків, що привернуло увагу місцевих ЗМІ.

Аллен також позиціонував себе як розробник відеоігор і випустив інді-гру Bohrdom на платформі Steam, зареєструвавши торгову марку ще в 2018 році.

Федеральний прокурор у Вашингтоні Жанін Пірро повідомила, що він постане перед судом у понеділок і після розслідування може отримати додаткові звинувачення.
26.04.2026 10:53 Ответить
"Біля входу облаштували кімнату з барними візками..."
Краще б облаштували склад старих підручників.
26.04.2026 12:37 Ответить
А ще Трамп сказав, що в нього "найнебезпечніша професія"...
26.04.2026 10:07 Ответить
Шкандаль може бути Білява дурепа левітт - прес-секретарка білого дому - у коментарі перед початком заходу ляпнула "сьогодні пролунають постріли":

https://streamable.com/r2lg8m

Звісно, воно мало на увазі "сьогодні будуть гострі жарти", але після невдаого замаху це звучить просто як зловісне пророцтво
26.04.2026 11:31 Ответить
Может она и не такая дэбильная, если *********** для торжественных событий надо ресторан в отеле рентовать?
26.04.2026 14:58 Ответить
ну не може трамбон влаштувати підрив будинків як його друг *****-вальодя, ось і вигадує вистави із замахами. Історія свідчить що замахи в США, як правило досягають мети, а тут ТРИ замаха і всі в "молоко"
26.04.2026 10:02 Ответить
Нема такого правiла. Было больше 30 попыток на разных презиков за эти 250 лет. А грохнули в результате только 4х. Больше всего на Линкольна - шесть или семь.
26.04.2026 15:07 Ответить
А я кажу що є. І не тільки "презиків" .Кого дійсно хотіли вбити того вбили. Лютера Кинга і Роберта Кеннеді наприклад. Самодіяльність хворих однаків не рахується
26.04.2026 17:16 Ответить
Дивно. Чел витанцьовує з пістолем, а навкруги ходять абсолютно спокійні люди, начебто не бачать ані пістоля, ані дивного чувака. І цих спокійних людей багато!!!
26.04.2026 10:02 Ответить
Надеюсь,когда нибудь у кого нибудь обязательно получится...желательно самое ближайшее время
26.04.2026 10:10 Ответить
26.04.2026 10:13 Ответить
"Стрілянина спалахнула біля критої зони перевірки безпеки, де проходив захід, одразу після 20:30, коли подавався салат."

Може чувак просто салату захотів, а вони одразу звинуватили його в замаху. Схоже на якусь виставу.
26.04.2026 10:14 Ответить
ДіДжей Венс- замовник і царевбивця!
26.04.2026 10:16 Ответить
Якби венс замовляв, то знайшов би професійного кілера чи снайпера, а так… фсбешне кіно під осінні вибори.
26.04.2026 11:39 Ответить
А загалом пох...
26.04.2026 10:17 Ответить
технологія підняття рейтінгу трампу , все інше вже не піднімається ... ...
26.04.2026 10:17 Ответить
Наверное, кому-то из гостей не хватило устриц...
26.04.2026 10:18 Ответить
З немічного Трампа, ліплять із московського лайна «злого яструба» …
26.04.2026 10:32 Ответить
Дуже схожий на Уілла Сміта. І зважаючи на професію та відгуки про нього, це не відморожений реднек, який розчарувався у трампидлі. Але схоже, не натренований - добре підготовлений досяг би цілей
26.04.2026 10:50 Ответить
почерк ,видає аналогію Івано -Франківського замаху на "папірєдніка" інсценованого гебнявим відділом 3,14дерації
26.04.2026 11:03 Ответить
Шо опять , бог трiйцю любить.
26.04.2026 11:04 Ответить
Судя по лицу - очередной блаженный левак. Забавно, что самые агрессивные и неадекватные - представители леваков и фанаты демов
26.04.2026 11:12 Ответить
А хіба у кишені стрільця ще не знайшли членський квиток демпартії США?
26.04.2026 12:43 Ответить
тобто той факт, шо такі заходи і будівлі захищені так, шо рамки металошукачі просто у стінах вбудовані - ми не вкурсі? Це срана пастанова
26.04.2026 13:58 Ответить
Захід відбувався у звичайному готелі. Які металошукачі, попустіться.
26.04.2026 14:19 Ответить
Кіно для лохів для підняття підплінтусного рейтингу. Лохи ******* такі кіна
26.04.2026 11:34 Ответить
Голівуд, ***...
26.04.2026 12:44 Ответить
Я бачу,що для трампа одним вухом все не закінчиться,одного імпічменту буде малувато
26.04.2026 11:55 Ответить
А шо таке!!!Яйця (по 27$ за 10шт) зараз не канають.Чи працює кдб рашки-"підіймите мені рейтінг!".
26.04.2026 12:18 Ответить
Доречі на рахунок його бікси-жонушки.Б...ь, вона і в США б...ь.Якої б вона національності не була.Гроші понад усе!
26.04.2026 12:22 Ответить
Красавчик. Світові рабовласники обісралися.
26.04.2026 12:25 Ответить
ну захотів вчитель на банкет, пожерти різних делікатесів та модного виньця попити, а ці жлоби зразу розкричались що то замах
26.04.2026 12:35 Ответить
Ну так. Бо на зарплату 4 кілобаксів/міс делікатесів не накупиш!
26.04.2026 12:47 Ответить
Цей криворотий довбень так нічого і не зрозумів! Деменція, однако...
26.04.2026 12:59 Ответить
Ох і пазорніки в особистій охороні, ох і капець…. але трамп буде тепер ще й проти вчителів воювати: воно не любить розумних, бо тупе
26.04.2026 13:56 Ответить
То сарказм був про «сікрєт сьорвіс», якщо шо: галіменько якось все виглядало. У нас стрілЯнина на мосту метро виглядала і то переконливіше, під час голосування ща один важливий законопроект
26.04.2026 14:00 Ответить
Навіть трохи дивно що не білий. Звичайно такі екземпляри високими матеріями не переймаються.
26.04.2026 14:17 Ответить
Та нічого страшнрго, замінили старому памперс і "знову в бій"🤣🤣🤣
26.04.2026 14:24 Ответить
Як це він ще Україну не приплів до цієї історії
26.04.2026 14:35 Ответить
Методички из кремля ещё не получил.
26.04.2026 21:30 Ответить
Гегсет розстроївся - От ****. Може не йти. Бухло ж халявне і жрачка.
26.04.2026 17:05 Ответить
Війна антинаукових гендерних ліваків з політичними есхатологічними християнами?
26.04.2026 18:18 Ответить
Убийцу JFK до сих пор ищут, а этот сам под танк полез, просто проплаченный цирковой номер. Так покушения не готовят.
26.04.2026 21:28 Ответить
27.04.2026 16:43 Ответить
 
 