Новое покушение на Трампа: на ужине корреспондентов Белого дома стрелял учитель из Калифорнии Коул Аллен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Стрелок, открывший огонь на ужине для корреспондентов Белого дома в субботу вечером, был идентифицирован как Коул Аллен из Торранса, Калифорния. Президент Дональд Трамп назвал его "одиноким чудаком", который "выглядел довольно зловеще".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на nypost.
31-летнего мужчину арестовали после того, как он вошел в отель Washington Hilton и помчался в бальный зал, где собрались Трамп и около 2500 гостей.
Стрельба разразилась возле крытой зоны проверки безопасности, где проходило мероприятие, сразу после 20:30, когда подавали салат. Секретная служба быстро вывела Трампа из зала, а члены его кабинета спрятались под столами, прежде чем их также эвакуировали.
СМИ узнали, что Аллен — преподаватель в компании по репетиторству C2 Education. Согласно публикациям в социальных сетях, C2 назвала его "учителем месяца" в декабре 2024 года.
Трамп признался, что слышал выстрелы, но не сразу осознал опасность.
"Я услышал шум и подумал, что это падает поднос", — сказал он.
Президент США заявил, что не верит, что нападение было связано с продолжающейся войной США и Израиля с Ираном.
"Это не помешает мне выиграть войну в Иране. Я не знаю, имело ли это к этому какое-то отношение. Я действительно так не думаю, исходя из того, что нам известно", — сказал Трамп.
Он также пообещал продолжать свой жесткий политический стиль.
Як повідомлялося, на ужині для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
- Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
Він зібрав зброю в зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і кинувся до зали з гостями.
Біля входу облаштували кімнату з барними візками, яка попри масштаб заходу на 2600 гостей залишалася без охорони.
Сусід стрільця припустив наявність у нього розладу аутистичного спектру. Аллен мав дробовик, пістолет і кілька ножів.
Під час інциденту було здійснено щонайменше від 5 до 8 пострілів.
Він отримав ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті (2017) та магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Хіллз. Під час навчання розробив прототип аварійного гальма для інвалідних візків, що привернуло увагу місцевих ЗМІ.
Аллен також позиціонував себе як розробник відеоігор і випустив інді-гру Bohrdom на платформі Steam, зареєструвавши торгову марку ще в 2018 році.
Федеральний прокурор у Вашингтоні Жанін Пірро повідомила, що він постане перед судом у понеділок і після розслідування може отримати додаткові звинувачення.
