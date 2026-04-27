Чарльз III прибув до США з державним візитом: говоритимуть і про Україну. ФОТОрепортаж

Король Великої Британії Чарльз III прибув до США з чотириденним державним візитом разом із королевою Каміллою.

Британський монарх приземлився на авіабазі поблизу Вашингтона. Очікується, що королівське подружжя вирушить до Білого дому, де їх зустрінуть президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп.

Це перший візит Чарльза III до США у статусі короля та перший державний візит британського монарха з 2007 року.

Візит на тлі безпекових ризиків і напруження

Організація поїздки відбувалася в умовах підвищених заходів безпеки. Британський уряд тісно координував дії з американськими службами на тлі нещодавньої стрілянини у Вашингтоні.

Дональд Трамп запевнив, що король буде "у повній безпеці" під час перебування у США. Водночас джерела в королівській родині описують цей візит як складний і стратегічно важливий.

"Це високий ризик, високі ставки та величезні можливості", — зазначило джерело.

Експерти наголошують, що поїздка проходить на тлі серйозної напруги в англо-американських відносинах. Історик Ендрю Лоуні заявив, що нинішня ситуація є однією з найскладніших за останнє століття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подарував Чарльзу III планшет iPad, який відстежує бої на фронті та повітряні атаки РФ

Політичний контекст і глобальні виклики

Аналітики вважають, що візит має не лише церемоніальний, а й політичний характер. Він відбувається на тлі нестабільності на Близькому Сході та загострення міжнародної ситуації.

За словами експертів, король Чарльз III може відіграти роль у налагодженні діалогу зі США, попри непередбачуваність американської політики. Також візит проходить після конфлікту між Дональдом Трампом і британським прем’єр-міністром.

Очікується, що монарх підтвердить відданість Великої Британії НАТО та питанням безпеки, зокрема в Арктиці. У програмі візиту також передбачене відвідування Арлінгтонського національного кладовища.

Читайте: Трамп відповів принцу Гаррі, який закликав США робити більше для України: Він не говорить від імені Великої Британії

Чи порушуватимуть питання України

За даними Politico, попри офіційно формальний статус, візит розглядають як ретельно підготовлену політичну місію. Очікується, що під час зустрічі з Дональдом Трампом король Чарльз III може підняти питання підтримки України.

"Є відчуття, що король, ймовірно, зможе просунути, можливо, одне питання, тому питання в тому, яким воно буде. Україна — це те, що справді хвилює короля. Більше, ніж технології чи інші елементи відносин", — повідомило обізнане джерело.

Представники британського уряду наголошують, що співпраця між Лондоном і Вашингтоном залишається однією з найтісніших у сфері оборони.

Раніше ми писали, що британський уряд розглядає можливість створення так званого "оборонного банку", який може стати інструментом фінансування переозброєння північноєвропейських союзників у межах НАТО.

Також читайте: Зробили виняток: Іран пропустив яхту найбагатшого російського мільярдера через Ормузьку протоку