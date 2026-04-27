2 581 12

Чарльз III прибув до США з державним візитом: говоритимуть і про Україну. ФОТОрепортаж

Король Чарльз Третій прибув у США

Король Великої Британії Чарльз III прибув до США з чотириденним державним візитом разом із королевою Каміллою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Британський монарх приземлився на авіабазі поблизу Вашингтона. Очікується, що королівське подружжя вирушить до Білого дому, де їх зустрінуть президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп.

Чарльз III прибув до США

Це перший візит Чарльза III до США у статусі короля та перший державний візит британського монарха з 2007 року.

Чарльз III прибув до США

Візит на тлі безпекових ризиків і напруження

Організація поїздки відбувалася в умовах підвищених заходів безпеки. Британський уряд тісно координував дії з американськими службами на тлі нещодавньої стрілянини у Вашингтоні.

Чарльз III прибув до США

Дональд Трамп запевнив, що король буде "у повній безпеці" під час перебування у США. Водночас джерела в королівській родині описують цей візит як складний і стратегічно важливий.

"Це високий ризик, високі ставки та величезні можливості", — зазначило джерело.

Чарльз III прибув до США

Експерти наголошують, що поїздка проходить на тлі серйозної напруги в англо-американських відносинах. Історик Ендрю Лоуні заявив, що нинішня ситуація є однією з найскладніших за останнє століття.

Політичний контекст і глобальні виклики

Аналітики вважають, що візит має не лише церемоніальний, а й політичний характер. Він відбувається на тлі нестабільності на Близькому Сході та загострення міжнародної ситуації.

За словами експертів, король Чарльз III може відіграти роль у налагодженні діалогу зі США, попри непередбачуваність американської політики. Також візит проходить після конфлікту між Дональдом Трампом і британським прем’єр-міністром.

Чарльз III прибув до США

Очікується, що монарх підтвердить відданість Великої Британії НАТО та питанням безпеки, зокрема в Арктиці. У програмі візиту також передбачене відвідування Арлінгтонського національного кладовища.

Чи порушуватимуть питання України

За даними Politico, попри офіційно формальний статус, візит розглядають як ретельно підготовлену політичну місію. Очікується, що під час зустрічі з Дональдом Трампом король Чарльз III може підняти питання підтримки України.

"Є відчуття, що король, ймовірно, зможе просунути, можливо, одне питання, тому питання в тому, яким воно буде. Україна — це те, що справді хвилює короля. Більше, ніж технології чи інші елементи відносин", — повідомило обізнане джерело.

Чарльз III прибув до США

Представники британського уряду наголошують, що співпраця між Лондоном і Вашингтоном залишається однією з найтісніших у сфері оборони.

  • Раніше ми писали, що британський уряд розглядає можливість створення так званого "оборонного банку", який може стати інструментом фінансування переозброєння північноєвропейських союзників у межах НАТО.

+9
Рыжий мудак уважает на этой планете всего несколько человек, король один из них, и если он поднимет вопрос Украины то возможно добьется каких то положительных сдвигов. Как минимум не прекращать помощь с развединформацией и целеуказанием, например.
27.04.2026 23:56 Відповісти
+5
Впевнений це буде найбезтолковіший візит за останні 100 років
27.04.2026 23:28 Відповісти
+4
Сподіваюся, привезли підсрачників ×уйловському під@рмоші.
27.04.2026 23:30 Відповісти
рудому все одно що скаже король Чарльз III, його бентежить бальна зала
27.04.2026 23:20 Відповісти
а трмп у короля Чарльза буде вимагати щоб той цілував його у сраку?
27.04.2026 23:27 Відповісти
Впевнений це буде найбезтолковіший візит за останні 100 років
27.04.2026 23:28 Відповісти
Сподіваюся, привезли підсрачників ×уйловському під@рмоші.
27.04.2026 23:30 Відповісти
Рыжий мудак уважает на этой планете всего несколько человек, король один из них, и если он поднимет вопрос Украины то возможно добьется каких то положительных сдвигов. Как минимум не прекращать помощь с развединформацией и целеуказанием, например.
27.04.2026 23:56 Відповісти
А чого на фотках трумпа не видно??? - тільки одна Меланія...
Може, срачка від вчорашнього ще не припинилася?
28.04.2026 00:04 Відповісти
Трампу : вийди геть звідси Негідник
28.04.2026 00:07 Відповісти
Рудий хлопчик зовсім від рук відбився, неможливо його довго залишать без опіки дорослих.
28.04.2026 00:15 Відповісти
хочется написать про стариков оккупировавших власть,
но потом я вспоминаю про молодого потужнича и что при нем Украине еще жить и жить.

Хорошо, что в Канаде премьер министр вменяемые и с надлежащим опытом работы
28.04.2026 01:04 Відповісти
28.04.2026 01:10 Відповісти
Тоже будет быковать и говорить про карты?
28.04.2026 01:25 Відповісти
Трамп особисто не зустрiв Короля бiля лiтака??? Тобто пуйла вiн зустрiчав , та й з червоним килимом, а Чарльз "пикою не вийшов"?
28.04.2026 05:56 Відповісти
 
 