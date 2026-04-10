Стармер різко розкритикував Трампа і порівняв його з Путіним

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спілкування з журналістами у межах візиту на Близький Схід заявив, що британське суспільство втомилося від постійних економічних коливань, спричинених діями світових лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вплив Путіна і Трампа на рахунки британців

За його словами, британські родини та бізнес змушені жити в умовах нестабільності, коли рахунки за енергоносії змінюються через рішення, які ухвалюють, зокрема, Володимир Путін та Дональд Трамп. Стармер наголосив, що наслідки цих рішень відчуваються безпосередньо у повсякденному житті британців, згадавши російське вторгнення в Україну у 2022 році та вплив політики Трампа на глобальні енергетичні ринки.

Він також зауважив, що на тлі війни на Близькому Сході та подорожчання нафти ціни у Великій Британії продовжують зростати.

Спроба створити коаліцію і напруга з США

Як повідомляє Politico, британський прем’єр намагався сформувати міжнародну коаліцію для розблокування Ормузької протоки, однак ці зусилля не дали результату. Однією з причин стало погіршення відносин із Вашингтоном після того, як Лондон відмовився надати свої військові бази для наступальних операцій. Відтоді Трамп неодноразово публічно критикував Стармера.

Прем’єр утримався від коментарів щодо різких заяв Трампа про можливу "загибель цивілізації" у разі, якщо Іран не відкриє протоку. Водночас він підкреслив, що не використовував би подібну риторику та має намір діяти відповідно до британських цінностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче покарати деякі країни НАТО, які не підтримали операцію в Ірані, - WSJ

Окремо Стармер висловив жорсткішу позицію щодо дій Ізраїлю, розкритикувавши удари по території Лівану, які тривають попри перемир’я. За його словами, такі атаки є неправильними та мають бути припинені, навіть якщо юридично складно визначити, чи порушують вони умови угоди.