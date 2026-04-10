Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время общения с журналистами в рамках визита на Ближний Восток заявил, что британское общество устало от постоянных экономических колебаний, вызванных действиями мировых лидеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Влияние Путина и Трампа на счета британцев

По его словам, британские семьи и бизнес вынуждены жить в условиях нестабильности, когда счета за энергоносители меняются из-за решений, которые принимают, в частности, Владимир Путин и Дональд Трамп. Стармер подчеркнул, что последствия этих решений ощущаются непосредственно в повседневной жизни британцев, упомянув российское вторжение в Украину в 2022 году и влияние политики Трампа на глобальные энергетические рынки.

Он также отметил, что на фоне войны на Ближнем Востоке и подорожания нефти цены в Великобритании продолжают расти.

Попытка создать коалицию и напряженность с США

Как сообщает Politico, британский премьер пытался сформировать международную коалицию для разблокирования Ормузского пролива, однако эти усилия не дали результата. Одной из причин стало ухудшение отношений с Вашингтоном после того, как Лондон отказался предоставить свои военные базы для наступательных операций. С тех пор Трамп неоднократно публично критиковал Стармера.

Премьер воздержался от комментариев относительно резких заявлений Трампа о возможной "гибели цивилизации" в случае, если Иран не откроет пролив. В то же время он подчеркнул, что не использовал бы подобную риторику и намерен действовать в соответствии с британскими ценностями.

Отдельно Стармер выразил более жесткую позицию в отношении действий Израиля, раскритиковав удары по территории Ливана, которые продолжаются несмотря на перемирие. По его словам, такие атаки являются неправильными и должны быть прекращены, даже если юридически сложно определить, нарушают ли они условия соглашения.