Трамп відповів принцу Гаррі, який закликав США робити більше для України: Він не говорить від імені Великої Британії

Президент США Дональд Трамп прокоментував заклик принца Гаррі робити більше для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Раніше принц Гаррі закликав США робити більше для припинення війни в Україні.

Відомо, що наприкінці квітня король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Каміллою здійснять свій перший державний візит до Сполучених Штатів.

Журналісти попросили Трампа прокоментува слова принца Гаррі.

"Принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж від імені принца Гаррі. Але я дуже ціную його пораду", - зазначив лідер США.

Нагадаємо, 23 квітня принц Гаррі прибув в Україну на запрошення Київського Безпекового Форуму.

Під час заходу КБФ він закликав світ не забувати про війну в Україні.

