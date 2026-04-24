Трамп відповів принцу Гаррі, який закликав США робити більше для України: Він не говорить від імені Великої Британії
Президент США Дональд Трамп прокоментував заклик принца Гаррі робити більше для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Подробиці
Раніше принц Гаррі закликав США робити більше для припинення війни в Україні.
Відомо, що наприкінці квітня король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Каміллою здійснять свій перший державний візит до Сполучених Штатів.
Журналісти попросили Трампа прокоментува слова принца Гаррі.
"Принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж від імені принца Гаррі. Але я дуже ціную його пораду", - зазначив лідер США.
Що передувало?
- Нагадаємо, 23 квітня принц Гаррі прибув в Україну на запрошення Київського Безпекового Форуму.
- Під час заходу КБФ він закликав світ не забувати про війну в Україні.
Але ми знаємо, кого саме поважає і слухає трамп насправді (ім'я починається на "ху" і закінчується на "йло")
Ти вже не розумієш і не пам'ятаєш, що ти від свого імені говориш. Куди тобі країну представляти.
Іди і гольф грай.
Также 62% опрошенных американцев считают, что Украина должна победить, а 64% поддерживают предоставление Украине американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).