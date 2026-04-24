Трамп ответил принцу Гарри, который призвал США делать больше для Украины: Он не говорит от имени Великобритании
Президент США Дональд Трамп прокомментировал призыв принца Гарри делать больше для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Подробности
Ранее принц Гарри призвал США делать больше для прекращения войны в Украине.
Известно, что в конце апреля король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой совершит свой первый государственный визит в Соединенные Штаты.
Журналисты попросили Трампа прокомментировать слова принца Гарри.
"Принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем от имени принца Гарри. Но я очень ценю его совет", - отметил лидер США.
Что предшествовало?
- Напомним, 23 апреля принц Гарри прибыл в Украину по приглашению Киевского форума по безопасности.
- Во время мероприятия КФБ он призвал мир не забывать о войне в Украине.
Але ми знаємо, кого саме поважає і слухає трамп насправді (ім'я починається на "ху" і закінчується на "йло")
Ти вже не розумієш і не пам'ятаєш, що ти від свого імені говориш. Куди тобі країну представляти.
Іди і гольф грай.
Также 62% опрошенных американцев считают, что Украина должна победить, а 64% поддерживают предоставление Украине американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).