Трамп ответил принцу Гарри, который призвал США делать больше для Украины: Он не говорит от имени Великобритании

Президент США Дональд Трамп прокомментировал призыв принца Гарри делать больше для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Подробности

Ранее принц Гарри призвал США делать больше для прекращения войны в Украине.

Известно, что в конце апреля король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой совершит свой первый государственный визит в Соединенные Штаты.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать слова принца Гарри.

"Принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем от имени принца Гарри. Но я очень ценю его совет", - отметил лидер США.

Читайте: США рассматривают приглашение Путина на саммит G20

Что предшествовало?

Напомним, 23 апреля принц Гарри прибыл в Украину по приглашению Киевского форума по безопасности.

Во время мероприятия КФБ он призвал мир не забывать о войне в Украине.

Читайте: Трамп, Си Цзиньпин, Моди и другие должны сказать Путину, что он должен остановить войну, — Зеленский