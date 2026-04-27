Чарльз III прибыл в США с государственным визитом: будут говорить и об Украине. ФОТОрепортаж
Король Великобритании Чарльз III прибыл в США с четырехдневным государственным визитом вместе с королевой Камиллой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Британский монарх приземлился на авиабазе недалеко от Вашингтона. Ожидается, что королевская чета отправится в Белый дом, где их встретят президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.
Это первый визит Чарльза III в США в статусе короля и первый государственный визит британского монарха с 2007 года.
Визит на фоне рисков безопасности и напряженности
Организация поездки проходила в условиях повышенных мер безопасности. Британское правительство тесно координировало действия с американскими службами на фоне недавней стрельбы в Вашингтоне.
Дональд Трамп заверил, что король будет "в полной безопасности" во время пребывания в США. В то же время источники в королевской семье описывают этот визит как сложный и стратегически важный.
"Это высокий риск, высокие ставки и огромные возможности", - отметил источник.
Эксперты отмечают, что поездка проходит на фоне серьезной напряженности в англо-американских отношениях. Историк Эндрю Лоуни заявил, что нынешняя ситуация является одной из самых сложных за последнее столетие.
Политический контекст и глобальные вызовы
Аналитики считают, что визит носит не только церемониальный, но и политический характер. Он проходит на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и обострения международной ситуации.
По словам экспертов, король Чарльз III может сыграть роль в налаживании диалога с США, несмотря на непредсказуемость американской политики. Также визит проходит после конфликта между Дональдом Трампом и британским премьер-министром.
Ожидается, что монарх подтвердит приверженность Великобритании НАТО и вопросам безопасности, в частности в Арктике. В программе визита также предусмотрено посещение Арлингтонского национального кладбища.
Будут ли поднимать вопрос об Украине
По данным Politico, несмотря на официально формальный статус, визит рассматривают как тщательно подготовленную политическую миссию. Ожидается, что во время встречи с Дональдом Трампом король Чарльз III может поднять вопрос о поддержке Украины.
"Есть ощущение, что король, вероятно, сможет продвинуть, возможно, один вопрос, поэтому вопрос в том, каким он будет. Украина - это то, что действительно волнует короля. Больше, чем технологии или другие элементы отношений", - сообщил осведомленный источник.
Представители британского правительства отмечают, что сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном остается одним из самых тесных в сфере обороны.
- Ранее мы писали, что британское правительство рассматривает возможность создания так называемого "оборонного банка", который может стать инструментом финансирования перевооружения североевропейских союзников в рамках НАТО.
