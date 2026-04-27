Чарльз III прибыл в США с государственным визитом: будут говорить и об Украине. ФОТОрепортаж

Король Великобритании Чарльз III прибыл в США с четырехдневным государственным визитом вместе с королевой Камиллой.

Как сообщает Sky News.

Британский монарх приземлился на авиабазе недалеко от Вашингтона. Ожидается, что королевская чета отправится в Белый дом, где их встретят президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Это первый визит Чарльза III в США в статусе короля и первый государственный визит британского монарха с 2007 года.

Визит на фоне рисков безопасности и напряженности

Организация поездки проходила в условиях повышенных мер безопасности. Британское правительство тесно координировало действия с американскими службами на фоне недавней стрельбы в Вашингтоне.

Дональд Трамп заверил, что король будет "в полной безопасности" во время пребывания в США. В то же время источники в королевской семье описывают этот визит как сложный и стратегически важный. "Это высокий риск, высокие ставки и огромные возможности", - отметил источник.

Эксперты отмечают, что поездка проходит на фоне серьезной напряженности в англо-американских отношениях. Историк Эндрю Лоуни заявил, что нынешняя ситуация является одной из самых сложных за последнее столетие.

Политический контекст и глобальные вызовы

Аналитики считают, что визит носит не только церемониальный, но и политический характер. Он проходит на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и обострения международной ситуации.

По словам экспертов, король Чарльз III может сыграть роль в налаживании диалога с США, несмотря на непредсказуемость американской политики. Также визит проходит после конфликта между Дональдом Трампом и британским премьер-министром.

Ожидается, что монарх подтвердит приверженность Великобритании НАТО и вопросам безопасности, в частности в Арктике. В программе визита также предусмотрено посещение Арлингтонского национального кладбища. Читайте: Трамп ответил принцу Гарри, призвавшему США делать больше для Украины: Он не говорит от имени Великобритании Будут ли поднимать вопрос об Украине По данным Politico, несмотря на официально формальный статус, визит рассматривают как тщательно подготовленную политическую миссию. Ожидается, что во время встречи с Дональдом Трампом король Чарльз III может поднять вопрос о поддержке Украины. "Есть ощущение, что король, вероятно, сможет продвинуть, возможно, один вопрос, поэтому вопрос в том, каким он будет. Украина - это то, что действительно волнует короля. Больше, чем технологии или другие элементы отношений", - сообщил осведомленный источник.

Представители британского правительства отмечают, что сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном остается одним из самых тесных в сфере обороны.

