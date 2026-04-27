Великобритания обсуждает создание оборонного банка для союзников по НАТО

Правительство Великобритании рассматривает возможность создания так называемого "оборонного банка", который может стать инструментом финансирования перевооружения североевропейских союзников в рамках НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, инициатива находится на ранней стадии обсуждения.

Финансовая инициатива для стран НАТО

По данным издания, новый механизм может быть смоделирован по примеру кредитной схемы Европейского Союза объемом около 150 млрд евро, которая предусматривает финансирование закупок вооружений для государств-членов блока.

В случае реализации "оборонный банк" может обслуживать 10 стран Северной Европы, входящих в Объединенные экспедиционные силы НАТО. В этот формат, кроме Великобритании, входят Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Нидерланды.

Цель проекта и ход переговоров

Основная идея инициативы заключается в том, чтобы обеспечить странам-членам доступ к более дешевому финансированию оборонных проектов за счет заимствований под более низкие процентные ставки.

В то же время в The Telegraph отмечают, что на данный момент переговоры носят предварительный характер, а решение о запуске механизма еще не принято.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что НАТО должно увеличить расходы на оборону.

