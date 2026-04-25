На данный момент нет никаких признаков того, что США собираются выйти из НАТО, — Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на данный момент не видит признаков того, что США собираются выйти из НАТО.
Об этом он сказал в интервью Rheinishe Post, передает Цензор.НЕТ.
Признаков выхода нет
В частности, его спросили, воспринимает ли он всерьез угрозы президента Дональда Трампа вывести США из НАТО.
Писториус ответил, что оценивает политику по делам, а не по словам.
"На данный момент нет никаких признаков того, что что-то в этом направлении происходит", — отметил министр.
В то же время он добавил, что отбрасывать такую вероятность нельзя.
НАТО должно стать более европейским
"Поэтому я утверждаю, что НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", – отметил Писториус.
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Те саме буде з "виходом".
Але ж яка пожива для псевдоекспертів,які ладні розжовувати "качку" цілими днями.