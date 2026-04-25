На данный момент нет никаких признаков того, что США собираются выйти из НАТО, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на данный момент не видит признаков того, что США собираются выйти из НАТО.

Об этом он сказал в интервью Rheinishe Post, передает Цензор.НЕТ.

Признаков выхода нет

В частности, его спросили, воспринимает ли он всерьез угрозы президента Дональда Трампа вывести США из НАТО.

Писториус ответил, что оценивает политику по делам, а не по словам.

"На данный момент нет никаких признаков того, что что-то в этом направлении происходит", — отметил министр.

В то же время он добавил, что отбрасывать такую вероятность нельзя.

НАТО должно стать более европейским

"Поэтому я утверждаю, что НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", – отметил Писториус.

Что предшествовало

Як же вони самі себе вмовляють і переконують у тому, що все по старому, що світ не змінився
США , это НЕ Дональд Трамп . Дональды приходят и уходят , а США остаются .
США , это НЕ Дональд Трамп . Дональды приходят и уходят , а США остаются .
показать весь комментарий
25.04.2026 21:31 Ответить
Трамп там б"ється як вурдак у клітці - каже шо його для цього й поставили - шоб нові порядки в світі наводив
показать весь комментарий
25.04.2026 21:35 Ответить
Про "гренландію" вже вспіли призабути?
Те саме буде з "виходом".
Але ж яка пожива для псевдоекспертів,які ладні розжовувати "качку" цілими днями.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:36 Ответить
Як же вони самі себе вмовляють і переконують у тому, що все по старому, що світ не змінився
показать весь комментарий
25.04.2026 21:39 Ответить
Головне вірно поставити питання . Вийти то не вийде, а чи буде щось фінансувати у європі, заради недолугих союзничків -це питання .
показать весь комментарий
25.04.2026 21:57 Ответить
Трамп ще трошки повоює і тих хто збирається вийти з НАТО обкладе додатковими тарифами.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:40 Ответить
зеленского ожидает тоже самое
показать весь комментарий
25.04.2026 21:41 Ответить
А куди ж їм виходити? Після позорного обсирону перед Іраном залишитись без союзників навіть такому довбню як Трамп перехочеться. Хіба про новий блок мріє паскуда - Трампонія, *********, Кімландія, Сіцзіньпінія.
показать весь комментарий
25.04.2026 21:49 Ответить
Для Нати було б краще ,щоб Вимикач цивілізацій тимчасово вийшов...десь на два роки,а Україна вступила до блоку)
показать весь комментарий
25.04.2026 21:50 Ответить
Питання в іншому- будуть сша виконувати свої забов'язання по НАТО? Чи будуть, як і будапешський меморандум...
показать весь комментарий
25.04.2026 21:52 Ответить
 
 