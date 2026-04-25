На данный момент нет никаких признаков того, что США собираются выйти из НАТО, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на данный момент не видит признаков того, что США собираются выйти из НАТО.

Об этом он сказал в интервью Rheinishe Post.



В частности, его спросили, воспринимает ли он всерьез угрозы президента Дональда Трампа вывести США из НАТО.

Писториус ответил, что оценивает политику по делам, а не по словам.

"На данный момент нет никаких признаков того, что что-то в этом направлении происходит", — отметил министр.

В то же время он добавил, что отбрасывать такую вероятность нельзя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если США действительно хотят выйти из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на ЕС, но ему нужны дополнительные страны, — Зеленский

НАТО должно стать более европейским

"Поэтому я утверждаю, что НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", – отметил Писториус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход США из Альянса маловероятен, — генсек НАТО Рютте

Что предшествовало