Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить ознак того, що США збираються вийти з НАТО.

Про це він сказав у інтерв’ю Rheinishe Post, передає Цензор.НЕТ.

Ознак виходу немає

Так, його запитали, чи сприймає він серйозно погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО.

Пісторіус відповів, що оцінює політику за діями, а не за словами.

"Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається", – зазначив міністр.

Водночас він додав, що відкидати таку ймовірність не можна.

НАТО має стати більш європейським

"Тому я стверджую, що НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним", – зауважив Пісторіус.

США , это НЕ Дональд Трамп . Дональды приходят и уходят , а США остаются .
25.04.2026 21:31 Відповісти
Трамп там б"ється як вурдак у клітці - каже шо його для цього й поставили - шоб нові порядки в світі наводив
25.04.2026 21:35 Відповісти
Про "гренландію" вже вспіли призабути?
Те саме буде з "виходом".
Але ж яка пожива для псевдоекспертів,які ладні розжовувати "качку" цілими днями.
25.04.2026 21:36 Відповісти
Як же вони самі себе вмовляють і переконують у тому, що все по старому, що світ не змінився
25.04.2026 21:39 Відповісти
Головне вірно поставити питання . Вийти то не вийде, а чи буде щось фінансувати у європі, заради недолугих союзничків -це питання .
25.04.2026 21:57 Відповісти
Трамп ще трошки повоює і тих хто збирається вийти з НАТО обкладе додатковими тарифами.
25.04.2026 21:40 Відповісти
зеленского ожидает тоже самое
25.04.2026 21:41 Відповісти
А куди ж їм виходити? Після позорного обсирону перед Іраном залишитись без союзників навіть такому довбню як Трамп перехочеться. Хіба про новий блок мріє паскуда - Трампонія, *********, Кімландія, Сіцзіньпінія.
25.04.2026 21:49 Відповісти
Для Нати було б краще ,щоб Вимикач цивілізацій тимчасово вийшов...десь на два роки,а Україна вступила до блоку)
25.04.2026 21:50 Відповісти
Це буде трохи інакше. НАТА вже мертва - оживляти її не має змісту. Буде формуватися новий військовий блок КЄСУБ - "Канада-ЄС-Україна-Британія". А США скотилося до рівня Аргентини. Як і було до Другої Світової.
25.04.2026 23:07 Відповісти
Питання в іншому- будуть сша виконувати свої забов'язання по НАТО? Чи будуть, як і будапешський меморандум...
25.04.2026 21:52 Відповісти
США не збираються, ви там за трампом слідкуйте, бо це він збирався вийти, а ніхто не знає на якому поверсі у нього НАТО.
25.04.2026 23:16 Відповісти
 
 