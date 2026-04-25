Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить ознак того, що США збираються вийти з НАТО.

Про це він сказав у інтерв’ю Rheinishe Post, передає Цензор.НЕТ.

Ознак виходу немає

Так, його запитали, чи сприймає він серйозно погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО.

Пісторіус відповів, що оцінює політику за діями, а не за словами.

"Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається", – зазначив міністр.

Водночас він додав, що відкидати таку ймовірність не можна.

НАТО має стати більш європейським

"Тому я стверджую, що НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним", – зауважив Пісторіус.

