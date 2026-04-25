Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить ознак того, що США збираються вийти з НАТО.
Про це він сказав у інтерв’ю Rheinishe Post, передає Цензор.НЕТ.
Ознак виходу немає
Так, його запитали, чи сприймає він серйозно погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО.
Пісторіус відповів, що оцінює політику за діями, а не за словами.
"Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається", – зазначив міністр.
Водночас він додав, що відкидати таку ймовірність не можна.
НАТО має стати більш європейським
"Тому я стверджую, що НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним", – зауважив Пісторіус.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
